На деньги и любовь: лунный календарь маникюра на октябрь 2026 для знаков зодиака

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В какие дни стоит экспериментировать с цветом и формой ногтей, а когда лучше отложить поход к мастеру по маникюру?

Октябрь — середина осени, и с точки зрения лунного календаря это очень интересный месяц для обновления маникюра. До 10 числа Луна убывает, поэтому начало месяца больше подходит для ухода, восстановления ногтей и спокойных процедур.

После новолуния начинается растущая Луна. И вот здесь уже можно планировать более заметные перемены, экспериментировать с цветом и выбирать маникюр под те задачи, которые для вас сейчас особенно важны.

Какие даты октября 2026 года подходят для экспериментов с ногтями и ухода за ними — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за ногтями важен лунный календарь

Лунный календарь маникюра на октябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Лунный календарь в маникюре — не просто дань традициям, а продуманная система, основанная на ритмах природы и энергетике человека. Ногти, как и все тело, подчиняются лунным циклам: они растут, накапливают микроэлементы и восприимчивы к внешним воздействиям.

Выбирая день для процедуры, вы можете не только улучшить состояние пластины, но и привнести в жизнь гармонию, удачу и материальную стабильность.

В неблагоприятные же даты даже качественный маникюр рискует быстро потерять вид, а сама процедура — оказаться травматичной и лишить вас внутреннего равновесия.

Лунный цикл октября: в какие дни октября экспериментировать с маникюром

Лунный календарь маникюра на октябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Лунный цикл месяца хорошо делится на несколько разных периодов.

До 10 октября Луна убывает — это время больше подходит для ухода, восстановления ногтей и спокойных процедур. Можно заниматься формой, укреплением, питательными масками и завершением того, что было начато раньше. Для спокойного ухода и восстановления ногтей особенно подойдут 4–6 октября, а также 25 октября. Здесь не стоит планировать кардинальных перемен: аккуратная коррекция, масла и уход за кутикулой будут в самый раз.

Луна убывает — это время больше подходит для ухода, восстановления ногтей и спокойных процедур. Можно заниматься формой, укреплением, питательными масками и завершением того, что было начато раньше. Для спокойного ухода и восстановления ногтей особенно подойдут 4–6 октября, а также 25 октября. Здесь не стоит планировать кардинальных перемен: аккуратная коррекция, масла и уход за кутикулой будут в самый раз. А уже 10 октября наступит новолуние. В этот день не стоит планировать кардинальных экспериментов с длиной или формой ногтей — такие точки лунного цикла лучше проживать без резких решений. А вот после новолуния Луна начнет расти, и откроется основное окно месяца для нового маникюра, смены дизайна и работы с намерениями. Именно в этот период можно смелее выбирать цвет и форму.

В этот день не стоит планировать кардинальных экспериментов с длиной или формой ногтей — такие точки лунного цикла лучше проживать без резких решений. А вот после новолуния Луна начнет расти, и откроется основное окно месяца для нового маникюра, смены дизайна и работы с намерениями. Именно в этот период можно смелее выбирать цвет и форму. Завершится месяц полнолунием 26 октября. В этот день также лучше не планировать кардинальных экспериментов с длиной или формой ногтей — ограничьтесь привычным дизайном или уходовой процедурой.

Лучшие даты октября 2026 года для маникюра по лунному календарю

Лунный календарь маникюра на октябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Если в октябре хочется поддержать финансовую тему, особенно выделяют 20–21 октября. Подходят цвета осеннего изобилия: шоколад, кофе, карамель, корица, а также медные и бронзовые детали. Это хорошие дни как для самого маникюра, так и для важных переговоров, финансовых решений и деловых встреч.

Тем, кому хочется больше любви, романтики и приятного внимания, стоит обратить внимание на 13, 14–15 октября, а также на 27 октября. Здесь можно выбирать пыльную розу, теплый коралловый, ягодные, винные оттенки, цвет красного дерева. Такая палитра получается одновременно женственной, чувственной и очень осенней.

Если впереди важная рабочая встреча, собеседование или карьерные решения, особенно интересны 16–21 октября. Для такого маникюра хорошо подойдут кофе с молоком, какао, глубокий бордовый или спокойный молочный оттенок с минималистичной деталью. Все, что создает ощущение собранности, уверенности и не перетягивает внимания на себя.

А для творчества, съемок, публичных выступлений и тех случаев, когда, наоборот, хочется быть заметнее, выбирайте 17, 22 и 23 октября. Здесь октябрь позволяет немного похулиганить: терракота, темная вишня, медный металлик, эффект кошачьего глаза, сочетание матовых и глянцевых текстур.

Особенно сильным днем месяца можно назвать 20 октября. Он хорошо подходит и для финансовой темы, и для карьеры, и для важных дел. Поэтому, если хочется выбрать одну универсальную дату для маникюра перед значимым событием, присмотритесь именно к ней.

Когда лучше воздержаться от экспериментов с маникюром в октябре 2026 года

Лунный календарь маникюра на октябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. 5-tv.ru

Отдельно стоит запомнить даты, когда кардинальные перемены лучше не планировать. Это 10 октября — день новолуния, и 26 октября — день полнолуния. Такие точки лунного цикла лучше проживать без резких решений.

А 4–6 и 25 октября стоит использовать для спокойного ухода и восстановления ногтей: это время для питания, укрепления и заботы о кутикуле, а не для смелых экспериментов с длиной и цветом.