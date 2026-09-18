Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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В какие дни стоит экспериментировать с шевелюрой, а когда лучше отложить поход к парикмахеру?
С наступлением холодов многие ловят себя на мысли: пора что-то менять. Октябрь дает редкую возможность совместить желание с правильным моментом: первая декада пройдет под убывающей Луной и подойдет для аккуратной коррекции прически, а после новолуния откроется окно для по-настоящему смелых решений.
Когда именно стоит записаться к мастеру, а когда лучше побаловать волосы уходом — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Зачем сверяться с Луной перед стрижками
Прическа — это не только про внешность. С давних пор волосам приписывали особую энергетику, а Луну считали главным ориентиром для всего, что растет и обновляется.
Считается, что день стрижки влияет на то, как быстро будут отрастать локоны, насколько долго продержится форма и даже на общее настроение. Неудачная дата, напротив, может ослабить волосы и свести на нет старания мастера.
Именно поэтому все больше людей планируют поход в салон не по настроению, а сверяясь с лунным календарем.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2026
Прежде чем записываться к мастеру, определитесь: вы хотите отрастить волосы, надолго сохранить форму или готовы к серьезным переменам? Октябрь дает возможность выбрать подходящий день для каждого из этих сценариев.
До 10 октября Луна убывает — это период мягкого обновления. В это время удобно подравнивать кончики, корректировать форму и работать над качеством длины. Особенно такой вариант оценят те, кто носит короткую стрижку, каре или челку: их приходится обновлять регулярно, а убывающая Луна помогает результату сохраняться дольше.
10 октября наступает новолуние. С 11-го числа Луна начинает расти — открывается время для смелых решений: новых форм, экспериментов с длиной и окрашивания.
26 октября — полнолуние. После него Луна снова идет на убыль, поэтому месяц логично завершить закреплением результата и подготовкой волос к холодам.
Лучшие дни для стрижки в октябре 2026
Открывают список 1–3 октября. Пока Луна убывает, эти даты идеальны для тех, кто не рвется к кардинальным переменам, а хочет освежить стрижку и подольше сохранить ее форму. Можно подровнять кончики, поправить челку, убрать подсохшую за лето длину. Результат продержится долго.
14–17 октября — первое по-настоящему сильное окно растущей Луны. Стрижка в эти дни придется по душе тем, кто мечтает о быстром возвращении длины. Здесь уже можно позволить себе не только кончики, но и полноценную смену формы.
Отдельно выделим 16–17 октября. Если хочется не просто навести порядок на голове, а реально изменить внешность — каскад, каре, новая челка или более смелое решение в эти дни будут как нельзя кстати.
С 20 по 23 октября — еще один благодатный отрезок месяца. Он особенно хорош для тех, кто планирует заметно поменять длину, сделать челку или соединить стрижку с окрашиванием. Самое время обновить оттенок после летнего выгорания, сделать тонирование или выбрать глубокий осенний цвет.
20 октября стоит запомнить особо: это одна из самых универсальных и удачных дат месяца. Если хочется выбрать всего один день для полноценного обновления прически — берите именно его.
Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2026
4 и 6 октября лучше посвятить уходу. Если визит в салон уже назначен, откажитесь от новой формы и сложного окрашивания в пользу восстанавливающих процедур, масок и работы с качеством длины.
Десятое октября — новолуние. Несмотря на то что с этого дня начинается новый цикл, сам день считается переходным. Поэтому внезапное желание сделать челку, отрезать длинные волосы или радикально сменить цвет лучше отложить хотя бы на сутки. Помечтать и запланировать новый образ можно, а вот воплощать — уже на растущей Луне.
А 25 и 26 октября — канун и день полнолуния. Еще один момент, когда с кардинальными решениями торопиться не стоит. Если результат процедуры будет сложно исправить, разумнее перенести ее на другой день.