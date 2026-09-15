Затхлый запах, комки, сбитый мех: как подготовить пуховики, шубы и пальто к зиме

Фото: 5-tv.ru

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Несколько лайфхаков помогут привести в порядок верхнюю одежду перед зимним сезоном.

Осенняя слякоть и первые заморозки — сигнал к тому, что пора провести ревизию зимнего гардероба. Однако просто достать вещи с антресолей недостаточно.

Неправильная подготовка верхней одежды к сезону может привести к тому, что любимый пуховик потеряет объем, шуба потускнеет, а шерстяное пальто станет легкой добычей моли.

Генеральная ревизия: с чего начать

Как подготовить пуховик и шубу к зиме. Фото: 5-tv.ru

Прежде чем приступать к стирке или чистке, проведите тщательный осмотр каждой вещи. В первую очередь проверьте карманы — забытые билеты, чеки или монеты могут не только испортить ткань при стирке, но и стать источником неприятного запаха.

Оцените состояние фурнитуры: молнии, кнопки и пуговицы должны быть на месте и исправны. Все неисправности лучше устранить сразу, до начала сезона, чтобы потом не отвлекаться на мелкий ремонт в разгар холодов.

Отдельного внимания требует ярлык с символами по уходу. Многие игнорируют эти обозначения, а зря: именно там производитель указывает, допустима ли машинная стирка, при какой температуре и можно ли использовать отбеливатель.

Если вы не уверены в значении символов, ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» находится в свободном доступе и поможет расшифровать любые обозначения.

Пуховики и куртки

Как подготовить пуховик и шубу к зиме. Фото: 5-tv.ru

Пуховик — самый популярный предмет зимнего гардероба, и при этом один из самых капризных в уходе.

Главная ошибка — стирать его обычным порошком. Классические сыпучие средства плохо выполаскиваются, оставляют разводы и могут повредить мембранное покрытие, которое защищает куртку от ветра и влаги. Оптимальный выбор — жидкий гель для мембранной, спортивной или пуховой одежды. Кондиционер использовать нельзя: он разрушает структуру пуха и снижает теплоизоляционные свойства.

Перед загрузкой в барабан пуховик необходимо правильно подготовить. Застегните все молнии и кнопки, выверните изделие наизнанку, снимите капюшон с натуральным мехом и ремень с металлической пряжкой, если они есть. Сухой пух слишком легкий, поэтому машина может ошибиться с набором воды — рекомендуется слегка намочить куртку перед стиркой.

Температурный режим — не выше 30 градусов. Отжим — минимальный, не более 600 оборотов в минуту, иначе пух собьется в комки. Чтобы наполнитель сохранил объем, в барабан вместе с курткой помещают три теннисных мяча с тканевой обивкой или специальные стиральные шарики. Они разбивают комки пуха в процессе стирки и отжима.

Сушка — самый ответственный этап. Если у вас есть сушильная машина, используйте ее на низкой температуре с теннисными мячиками внутри. Без сушилки разложите пуховик горизонтально на сушилке в хорошо проветриваемом помещении и несколько раз в день встряхивайте, разминая комочки руками.

Категорически нельзя сушить пуховик на батарее или под прямыми солнечными лучами — пух может «спечься», а на ткани останутся разводы.

Натуральный мех

Как подготовить пуховик и шубу к зиме. Фото: 5-tv.ru

Шуба из натурального меха требует особого обращения.

Первый шаг после летнего хранения — проветривание. Снимите чехол, встряхните изделие и дайте ему «подышать» на широких плечиках в течение суток в комнате без повышенной влажности и прямых солнечных лучей. Расправьте ворс ладонью по направлению роста, а узкие участки пройдите мягкой щеткой с натуральной щетиной.

Проверить, нуждается ли шуба в чистке, можно простым способом: подуйте на мех и понаблюдайте за образовавшейся в ворсе воронкой. Если она исчезает быстро — шуба чистая, если нет — требуется чистка. Для удаления пыли и легких загрязнений используйте мягкую сухую щетку. Обычные чистящие средства для натурального меха категорически не подходят — они могут повредить волосяной покров и кожевую ткань.

Если мех потускнел или свалялся, можно применить сухой абсорбент: крахмал, тальк или манную крупу. Равномерно рассыпьте порошок по поверхности и аккуратно вотрите его мягкой щёткой или руками (не губкой, чтобы не повредить ворс), затем тщательно встряхните изделие и расчешите ворс расческой с редкими зубьями. Для залоснившихся участков подойдет раствор из равных частей спирта, столового уксуса и воды — нанесите его на щетку или поролон, обработайте загрязнение и протрите чистым сухим куском ткани.

Важно помнить: мех плохо переносит влагу. Не носите шубу в дождь или мокрый снег. Если изделие все же намокло, дайте ему высохнуть естественным путем при комнатной температуре, без использования фена или обогревателей. После высыхания встряхните и причешите ворс.

Для сильных загрязнений или старых пятен лучше не экспериментировать с домашними средствами, а обратиться в профессиональную химчистку — раз в сезон рекомендуется проводить полноценную чистку с жировой пропиткой кожевой ткани.

Экошуба: как не испортить

Как подготовить пуховик и шубу к зиме. Фото: 5-tv.ru

Искусственный мех практичен, но требует деликатного ухода. Перед сезоном проверьте ярлык: если ворс вплетен в тканевую основу, возможна осторожная стирка; если приклеен — только сухая чистка или химчистка. Также проверьте стойкость краски: намочите незаметный участок и промокните белой тканью.

Стирайте вручную или в машине на режиме «шерсть» при 30 градусах. Используйте жидкий гель, шампунь или средство для деликатных тканей. Порошок, отбеливатель и кондиционер запрещены: они забивают ворс, лишают объема и разрушают волокна. Отжим лучше полностью отключить — даже минимальные обороты могут деформировать изделие. Не выкручивайте и не трите.

Сушите на широких плечиках, дав воде стечь, затем горизонтально на полотенце в проветриваемом месте. Батарея, фен, обогреватель и прямые солнечные лучи недопустимы — синтетика деформируется. После высыхания расчешите ворс щеткой по направлению роста.

Локальные загрязнения удаляйте крахмалом, тальком или детской присыпкой: нанесите, оставьте на 30–40 минут, вытряхните и соберите пылесосом с мягкой насадкой.

Храните только на плечиках в дышащем чехле из хлопка, льна или спанбонда. Полиэтилен и вакуумные пакеты исключены: ворс сминается и задыхается. В шкафу должно быть сухо и просторно. При натуральных волокнах в основе добавьте саше от моли.

Главное правило: чем меньше воды и тепла, тем дольше экошуба сохраняет вид и пушистость.

Шерстяные пальто и кашемир

Как подготовить пуховик и шубу к зиме. Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Шерстяные пальто и изделия из кашемира не терпят частого контакта с водой. Стирать их в домашних условиях не рекомендуется — лучше сдать в специализированную химчистку. Однако перед началом сезона достаточно качественного проветривания на свежем воздухе и чистки мягкой щеткой, чтобы удалить пыль и освежить ткань.

Особое внимание уделите подкладке и швам. Мелкие пятна на подкладке можно точечно промокнуть раствором мягкого шампуня и воды, затем вытереть сухой тканью. Залоснившиеся участки на шерсти обрабатываются паром — подвесьте пальто и подайте пар из отпаривателя на расстоянии вытянутой руки, предварительно закрыв ткань хлопковой материей.

Хранение: где, как и в чем

Как подготовить пуховик и шубу к зиме. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Правильное хранение — залог того, что следующей зимой вещи будут выглядеть как новые. Полиэтиленовые пакеты — главный враг верхней одежды: в них ткань «задыхается», приобретает затхлый запах, а натуральный мех теряет эластичность. Используйте только дышащие чехлы из хлопка, льна или спанбонда.

Пуховики храните в расправленном виде на вешалке или в просторном тканевом чехле. Не сжимайте их в вакуумные пакеты — это портит наполнитель. Куртки с синтетическим утеплителем менее прихотливы: их можно компактно сложить в вакуумные пакеты, удалив воздух пылесосом.

Шубы храните только на широких анатомических плечиках в дышащем чехле. Оптимальная температура для хранения меха — от +10 до +12 градусов, влажность — не выше 45%. Белый мех лучше хранить в синем чехле — так он не пожелтеет.

Даже при идеальной упаковке вещи нуждаются в периодическом проветривании не реже одного раза в два-три месяца. Достаньте вещи из чехлов, дайте им «подышать» в течение нескольких часов в сухом проветриваемом помещении, затем уберите обратно.

Не храните зимние вещи в сырых подвалах, на балконах с перепадами влажности или в гараже. Идеальное место — сухой шкаф, антресоли или кладовка с хорошей вентиляцией. Если такой возможности нет, используйте герметичные контейнеры с силикагелем для контроля влажности.