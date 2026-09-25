Венера откроет забытые двери: любовный гороскоп для знаков зодиака на октябрь 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

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Как преобразится личная жизнь представителей зодиакального круга к середине осени?

Осень задумала придержать буйство страсти до октября. С самого начала месяца планета любви Венера в знаке Скорпиона будет в ретроградном движении, и эта ретроградность запустит период возвращения бывших партнеров.

Кому из знаков зодиака предстоит дать шанс прошлому, а кому — разбираться с настоящим, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Любовный гороскоп на октябрь 2026 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Планета любви Венера в знаке Скорпиона будет в ретроградном движении с 3 октября, но знаки зодиака ощутят влияние ретроградности уже с конца сентября.

«Ретроградность создает оптическую иллюзию движения планеты назад, поэтому классически это период возвращения бывших партнеров, пересмотра текущих отношений, взгляда в прошлое и работы над ошибками», — рассказала Лим.

Также Венера будет в напряженном аспекте с двумя планетами-агрессорами, Марсом и Плутоном, до 16 октября. В этот период стоит быть аккуратнее в проявлении ревности и недовольства в отношениях, стараться не рубить с плеча.

Октябрь обещает стать временем для осознанной трансформации, погружения в глубину и честного взгляда на отношения.

«Напряжение с 17 октября несколько спадет, но в той или иной мере продолжится до 25 октября, пока Венера не вернется, будучи ретроградной, в дипломатичный знак Весов. И тогда все пертурбации и трансформации в отношениях в октябре будут сведены к компромиссам и достижению договоренностей», — отметила астролог.

Овен — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Овнов октябрь будет довольно активным.

Энергия Скорпиона, под влиянием которой будет Венера, близка к ним по энергетике, поэтому представители стихии огня могут чувствовать накал страстей в течение всего месяца.

Но наиболее ярко тема любви всплывет с 25 октября, когда планета вернется в знак Весов. С этого момента в жизнь Овнов могут возвращаться бывшие партнеры и старые романтические связи.

Пока Венера ретроградная, стоит вдвое внимательнее относиться к серьезным обещаниям, тем более от бывших.

Телец — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru



Тельцы до 25 числа будут чувствовать напряжение на любовном фронте сильнее всех. Венера, планета любви, разыграет практически все кризисные трансформационные сценарии в личной жизни представителей земной стихии.

В первой половине месяца Тельцы могут столкнуться с манипуляциями и резкими высказываниями, поскольку помимо Венеры в конфигурации планет участвует еще и Меркурий — планета коммуникации. И примерно до 12 октября будет ощущаться стресс в отношениях.

Но любой напряженный период однажды заканчивается, главное — не рубить с плеча, а уже с 25 октября у Тельцов напряжение в отношениях спадет.

Близнецы — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Близнецов напряженный аспект Венеры с другими планетами заденет не так сильно, но общее напряжение они все равно ощутят.

Планета любви затронет сферы работы, ежедневных задач, здоровья и домашних животных, поэтому вероятен конфликт между отношениями и рабочими обязанностями.

Важно этого не допускать и просто перетерпеть период до 25 октября, пока Венера не перейдет обратно в Весы. С этого момента для Близнецов наступит хорошее время, чтобы наладить текущие отношения.

Для новых знакомств и романов период не лучший, а вот работу над ошибками в текущих отношениях провести уместно.

Рак — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Раков тема отношений, влюбленности, флирта и романов будет активна весь октябрь, пока Венера идет по Скорпиону.

Но стоит помнить, что планета ретроградная и почти весь месяц находится в напряженной конфигурации. Поэтому Ракам нужно быть внимательнее и бережнее к собственным влюбленностям и планам на возможные отношения.

Не стоит воспринимать возникший накал страстей близко к сердцу. В текущих отношениях эту кипучую страсть надо использовать себе во благо — выражать горячие чувства, не копаясь в старых обидах и ревности.

Лев — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Львов период довольно горячий: Марс идет по их знаку и участвует в напряженной конфигурации с Венерой и Плутоном.

Этот сценарий продержится на небе до 16 октября. У Львов может проявляться пылкость чувств и чрезмерный напор в любви и отношениях. Иногда это может выливаться в скандалы на почве ревности.

Главное — не переборщить и не преувеличить свои чувства и действия, чтобы потом не пришлось тушить пожары.

Дева — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Дев по сравнению с другими знаками зодиака весь октябрь пройдет относительно благоприятно.

Общее напряжение на небе они, конечно, тоже ощутят — его невозможно пропустить, но влияние Венеры на их отношения пройдет легче и спокойнее, чем на чувства остальных знаков.

Гипотетически возможны знакомства. Прийти они могут из ближнего окружения, а может быть, даже через социальные сети.

Весы — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Весов до возвращения Венеры в их знак с 25 октября будет больше затронута тема финансов и личных ресурсов, что косвенно влияет на любовные отношения.

Возможно, трансформации в финансовой сфере плавно перетекут в романтическую.

Тема любви тоже актуализируется с 25 октября, когда Венера перейдет в воздушный знак. Она будет все еще ретроградной, поэтому Весы, как никто другой, в конце месяца могут наблюдать возвращение бывших партнеров или возвращение к старым разговорам и обидам с нынешним партнером.

Скорпион — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Главным героем на любовном фронте в октябре будут, конечно, Скорпионы.

Венера идет по их знаку в ретроградном движении вместе с двумя напряженными планетами. Поэтому Скорпионы испытают максимальную трансформацию в отношениях, какую только можно себе представить: возможно возвращение бывших партнеров, могут вскрываться старые обиды и претензии.

Гипотетически вероятен конфликт между сферой дома и сферой карьеры, а в парах, где есть Скорпион, будут подниматься вопросы о совместных деньгах.

Буйную энергию знака зодиака лучше направить на созидание, осознанные трансформации, совместные тренинги, а накопленное напряжение выплескивать в спорте и интимной жизни.

Стрелец — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Стрельцов кардинальных происшествий в сфере любви не будет. Темы передвижений, выездов за границу и коммуникации будут акцентированы и в том числе могут быть связаны с отношениями.

На любовном фронте возможны тайные знакомства, но стоит не торопиться, чтобы потом не разочароваться.

В конце октября, когда Венера снова перейдет в знак Весов, Стрельцы могут почувствовать изменения и динамику в личной жизни.

Козерог — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Козерогов напряжение октября пройдет комфортнее, чем у других знаков. Сама связь с Венерой в Скорпионе у них довольно положительная.

Но общий фон будет ощущаться так или иначе — наиболее ярко он проявится в сфере друзей, соратников и единомышленников.

Возможно, Козерогам предстоит трансформация отношений в формат, где партнеры являются единомышленниками и ставят далекие совместные цели. Также актуализируется тема финансов в паре.

Водолей — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Водолеев, особенно родившихся в первой декаде знака, может до 16 октября сильно затронуть напряженная конфигурация планет.

Поэтому им нужно быть начеку и готовиться к возможному конфликту интересов с партнером. Это может касаться баланса между личной жизнью и карьерой. Желательно, чтобы к моменту перехода Венеры в Весы конфликт был нивелирован.

С 25 октября атмосфера в отношениях Водолеев немного успокоится и гармонизируется.

Рыбы — любовный гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на любовь на октябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Рыб есть все шансы пройти период напряженной Венеры относительно благополучно. Вероятно, активизируется сфера отношений, возможны новые знакомства.

Но стоит помнить, что Венера ретроградная, поэтому к намекам на серьезные отношения нужно относиться с толикой недоверия.

К Рыбам также могут возвращаться бывшие партнеры и подниматься старые обиды, нерешенные вопросы в текущих отношениях. Но для них эта перезагрузка пройдет мягче и спокойнее, чем для других знаков.