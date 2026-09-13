Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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За 75 лет артист прошел путь от врача скорой помощи до кумира миллионов.

За сценическим образом Александра Розенбаума — человека с гитарой, хрипловатым голосом и песнями о непростых судьбах — всегда оставалась закрытая от посторонних глаз семейная жизнь. Артист редко говорил о близких публично и не стремился превращать жену, дочь и внуков в часть медийного образа.

Сегодня Розенбауму исполнилось 75 лет. Как врач скорой помощи стал одним из самых узнаваемых авторов-исполнителей страны, откуда в его песнях взялись криминальные сюжеты и в чем он видит смысл жизни — в материале 5-tv.ru.

«Я — полная копия отца»

Александру Розенбауму 75 лет! Главные факты из биографии музыканта. РИА Новости/Александр Макаров

Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Его родители, Яков Розенбаум и Софья Миляева, познакомились во время учебы в Первом Ленинградском медицинском институте и впоследствии работали врачами.

«Я — полная копия отца. Полная. Мои родители были врачами. Папа говорил, что надо отдавать себя людям, бежать им на помощь днем и ночью, а он так, по сути, и делал. Он говорил: сначала любимая работа, потом — семья. Не будет любимой работы, будет ли у тебя — у мужчины — семья, неизвестно, — говорил мне папа. И я сегодня так же говорю. У меня жена, дочь, зять, четверо внуков, и я всегда любил служить людям», — говорил Розенбаум.

Розенбаум приобщился к музыке в пять лет. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а позже — вечернее музыкальное училище, где занимался джазовой аранжировкой.

В школьные годы занятия музыкой не вызывали у него особого энтузиазма: как и большинство мальчишек, его больше тянуло во двор, к дворовому братству. Родители считали музыку частью общего образования, и только бабушка, Анна Артуровна, разглядела в нем нераскрытый талант.

Она говорила: «Саша — исключительный». Бабушка была для него самым дорогим человеком и настоящим другом. Именно общение с ней изменило его отношение к музыке — она стала для Александра такой же естественной, как дыхание.

Еще одним толчком связать свою жизнь с музыкой стало знакомство с гитаристом Михаилом Мининым — соседом бабушки по коммунальной квартире. Он показал Розенбауму основные аккорды и словно задел струны его души.

С тех пор Александр больше не расставался с гитарой. Уже в 16 лет появились первые стихи — рифмы на школьные и домашние темы рождались сами собой. Это были первые шаги к созданию собственных песен.

«Без медицины у меня ничего бы не вышло»

Александру Розенбауму 75 лет! Главные факты из биографии музыканта. РИА Новости/Галина Кмит

После окончания школы в 1968-м поступил в Первый медицинский институт в Ленинграде, в 1974-м получил диплом врача-терапевта по специализации «анестезиология и реаниматология».

«Вообще‑то я мечтал о Горном институте и хотел стать геологом. Знаете, гитара, костры, палатка, романтика. Мы все тогда об этом мечтали. Но когда окончил школу, ноги сами потащили в альма‑матер моих родителей», — признавался Розенбаум в интервью HELLO!

Около шести лет проработал в бригаде скорой помощи. Розенбаум говорил, что работа врача научила его видеть людей в самых тяжелых, подлинных и незащищенных обстоятельствах.

«Без медицины у меня, как певца-стихотворца, ничего бы не вышло», — говорил Розенбаум.

В 1980 году он оставил медицинскую практику и сосредоточился на музыке.

«Я как-то раз пришел в горздрав с обходным листом. Мне инспектор горздравотдела говорит: „Куда идете, Александр Яковлевич?“ Я отвечаю, мол, в Ленконцерт. Инспектор говорит: „Там же только фельдшерская ставка, там нет врачебной ставки…“ Я говорю: „А я — артист!“ Надо было видеть его лицо. Я хотел подвязывать ему челюсть по нехорошей скоропомощной привычке. Вот так я уходил. И мне никто, ни мама, ни папа не сказали, что ты делаешь, хотя я был взрослый человек с семьей. Они доверяли мне какие-то ответственные вещи. А уходил я в никуда. Но очень этого хотел», — рассказал Розенбаум в интервью федеральному телеканалу.

Впервые страна увидела Розенбаума на экране в августе 1986 года, когда он появился в программе «Вокруг смеха». Однако к тому времени он уже был известным артистом. Его выступления начались еще в 1980 году в составе различных групп и ансамблей. В 1983 году он начал сольную карьеру.

Так на советской сцене появился артист с узнаваемым голосом, гитарной манерой и текстами, заметно отличавшимися от привычной эстрадной лирики. Он писал о Петербурге, любви, войне, врачах, дороге и непростых человеческих судьбах.

Живые и «мертвые» песни Розенбаума

Александру Розенбауму 75 лет! Главные факты из биографии музыканта. РИА Новости/Кирилл Калинников

Александр Розенбаум известен умением перевоплощаться в героев своих песен. Это качество нередко становится причиной необоснованных слухов о его биографии.

Так, «одесский цикл», созданный под влиянием рассказов Исаака Бабеля («Ах, эти ночи», «Гоп-стоп», «Фраер», «Мы с ним росли в одном дворе» и другие), породил разговоры о его причастности к криминальной среде. Сам артист неоднократно подчеркивал, что «блатным» он бывает только в творчестве.

Похожая ситуация сложилась с песнями о казачестве («Казачья», «На Дону, на Доне», «Есаул», «Жеребенок»). Многие слушатели пытались выяснить, есть ли у Розенбаума казачьи корни, полагая, что иначе невозможно так точно передать соответствующую тематику.

Единственный случай, когда Розенбаум отказался от исполнения песни навсегда, связан с композицией «В горах Афгани». Она была написана до его поездки в Афганистан с концертами. Однако увиденное на месте настолько расходилось с предварительными представлениями, что артист принял решение больше ее не исполнять.

Александру Розенбауму 75 лет! Главные факты из биографии музыканта. Кондратьев Алексей/ТАСС

При этом другие песни афганской тематики («Дорога длиною в жизнь», «Караван», «Мы вернемся») вошли в его репертуар, а «Монолог пилота „черного тюльпана“» до сих пор сопровождается реакцией зала — зрители слушают ее стоя.

Любимая жена, единственная дочь и четверо внуков

Александру Розенбауму 75 лет! Главные факты из биографии музыканта. www.globallookpress.com/Viktor Chernov

Розенбаум был женат дважды. Его нынешнюю супругу зовут Елена Викторовна Савшинская. Они поженились в 1975 году. У пары есть дочь Анна, родившаяся в 1976 году. А она уже успела подарить отцу четверых внуков!

«Внуки по собственному желанию взяли и присоединили к своей фамилию мою. И теперь у них двойная фамилия», — приводит слова музыканта StarHit.ru.

Артист старается не выставлять личную жизнь напоказ. В интервью он часто говорит о важности ответственности перед близкими и о желании защитить семью от чрезмерного внимания.

«Мне до сих пор стыдно за те слова»

Александру Розенбауму 75 лет! Главные факты из биографии музыканта. РИА Новости/Максим Блинов

Секрет долголетия его творчества, вероятно, в том, что он всегда писал не о временных трендах, а о человеческих переживаниях.

Его песни могут рассказывать о войне, врачах, Петербурге, любви или людях с непростой судьбой, но в центре почти всегда остается человек.

За карьеру Розенбаум получил множество наград, стал народным артистом России и одним из самых узнаваемых исполнителей страны. Однако сам он говорит о сцене не через статус, а через связь со зрителем. Для него главный показатель — не количество лет в профессии, а способность оставаться услышанным.

«Как только я увижу непонимание или нежелание меня слышать и видеть… развернусь и уйду», — говорил музыкант.

Александр Розенбаум признает, что по жизни он совершал «грехи и косяки». Однако, по его словам, он старается никого не задевать и самостоятельно строит свою жизнь. Музыкант подчеркивает, что никогда не кланялся и не льстил: «Не кланяюсь, никому ничего не лижу, уж простите. И никогда этого не делал».

О своих публичных выступлениях Розенбаум тоже вспоминает с сожалением. Однажды по молодости, в состоянии опьянения, он назвал себя звездой. Сейчас ему за эти слова стыдно.

«По молодости я как‑то по пьяни сказал: «Я звезда!». Но звезды, друзья, только на небе! Мне до сих пор стыдно за те слова. На мой взгляд, у нас в стране была одна настоящая звезда — Любовь Петровна Орлова. И максимально приближенная к ней — Людмила Марковна Гурченко. А еще я вспоминаю своего друга Вахтанга Константиновича Кикабидзе, который говорил: «Саша, у нас вообще нет звезд в стране, у нас только звездуны и звездуньи», — говорил он.

Что касается цифр на паспорте, то Розенбаум спокойно относится к возрасту. К 75-летию он подходит не как к финальной точке, а как к очередному этапу.

«Мне скоро 75. Цифра действительно большая, но, по-моему, шикарная», — говорил артист.