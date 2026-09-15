Диван разгоняется до 40 км/ч: как собрать машину из мебели и наоборот

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сколько всего можно сделать из ненужного хлама! Даже старую шину можно с легкостью превратить в стильный пуфик!

Что общего между автомобилем и мягкой мебелью? Оказывается, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Программа Пятого канала «Стройнадзор» выяснила, как целые машины и отдельные запчасти превращаются в брутальные диваны и кресла, как обычный диван может стать самоходным диван-каром, а старая шина — оригинальным пуфиком.

Сколько стоит такая мебель, где её заказывают и как повторить необычные идеи своими руками?

Сколько стоят диваны из запчастей

5-tv.ru

Мебель в брутальном стиле впишется не в каждый интерьер.

«Это гроза девяностых, но на нем очень удобно и комфортно сидеть: здесь задние стопари с подсветкой, и он также может вечером подсвечивать пространство», — рассказал основатель компании по производству мебели из автомобилей Родион Венков.

Машины и отдельные запчасти собирают по всей стране. «Железо» приводят в порядок: отмывают и шкурят. Шильдики, молдинги, фары — сохраняют. А дальше — изготавливают каркас дивана.

«Делаем из металлопрофиля, он облегченный, потому что если бы мы использовали целый, допустим, зад автомобиля вместе с кузовом, с лонжеронами, со всеми вот этими стойками, то он бы весил бы достаточно много, ну то есть порядка 200-300 килограммов. Но наши диваны, они легкие, они весят порядка 50-60 килограммов», — пояснил Венков.

В основном, ее заказывают в тематические бары, автоцентры, а для личного пользования — в гаражи.

«Цены в нашей мастерской на любой кошелек. Можно приобрести диван и за 50 тысяч рублей, а можно и сделать диван из какого-нибудь дорогого старинного автомобиля, который будет стоить даже больше миллиона», — добавил Венков.

Какую машину можно собрать из мебели

5-tv.ru

Инженер Михаил Щуров наоборот, из обычного дивана сделал… самоходную машину.

«На дороге можно разгонять буквально до 40 километров в час. Но можно добавить газ и быстрее поехать», — рассказал Щуров.

В ящик для хранения белья инженер убрал все основные запчасти — аккумулятор, реле, блок управления. Колеса со встроенным электромотором использовал от гироскутера. А главная фишка — руль, который изобретатель замаскировал под столик!

«Многие не догадываются, как управляется эта машина-диван. А очень просто», — поделился Михаил Щуров.

У автомобиля есть рычаги движения и «поворотники». Одним пальцем нажимается курок. Есть газ, а педалей, кроме тормоза, нет.

Свое творение Михаил назвал диван-каром. Конечно, автомобиль это транспортное средство не заменит, но для прогулок по паркам — в самый раз.

Как сделать пуфик из старой шины

5-tv.ru

Для самодельного пуфика понадобится всего одна автомобильная запчасть — старая шина. Джутовый канат, клеевой пистолет и кусок осб-плиты.

«Из нее мы будем вырезать круг, чтобы сделать наше сиденье для пуфика. И выпиливаю круг лобзиком», — рассказала блогер, рукодельница Кристина Нигомедзянова.

Его надо закрепить на саморезы. А дальше приступить к декору!

«Начинаем наматывать наш джутовый канат на панели, резать фиксируя клеевым пистолетом. Плотно прижимаем друг к другу, чтобы не было пробелов», — пояснила Нигомедзянова.

Процесс долгий, но результат того стоит!

«С обратной стороны шины мы делаем то же самое. Выпиливаем круг из панели и фиксируем на саморезы. Продолжаем клеить с обратной стороны и закрываем джутом края нашей панели», — добавила рукодельница.

Оригинальный пуфик готов! Он отлично подойдет для сада. Опыт героев доказывает: если есть желание, из любой старой вещи можно сделать новую.