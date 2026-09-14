Деньги исчезли, стройка замерла: как вовремя распознать опасного застройщика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Из-за чего дольщики ждут квартиры по полтора года?

Вера Сотникова поделилась с подписчиками своей болью: бригада, которая возводила ей дом, внезапно сбежала вместе с авансом. Актрисе пришлось искать новых мастеров.

Если застройщики не боятся обманывать даже звезд, на кого надеяться обычным людям? Как не остаться без жилья, сбережений и что делать с недостроем, выяснила программа Пятого канала «Стройнадзор».

Как дом мечты превращается в недострой с плесенью

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В похожей ситуации оказалась и жительница Санкт-Петербурга Алена Данилова.

«Вот в таком состоянии сейчас мой дом мечты, вот уже видны следы плесени», — показывает она.

Возведение каркасника и так шло с затягиванием сроков. А в июне совсем остановилось. Девушка пыталась достучаться до компании всеми способами, но…

Офис просто закрыли, там никого нет. На телефон, который ей давали, никто не отвечает, номер заблокирован. Алена отдала этой фирме более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

«Мы по договору оплатили весь материал, но из материала у нас только доски. Соответственно, если нам сейчас своими силами достраивать, просто чтобы дом не пропал. Еще миллион-полтора нам нужно где-то искать, чтобы это достроить», — рассказала петербурженка.

На связь директор не выходит. Данилова выяснила, что она не единственная, кто пострадал от этого застройщика.

«Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Собственно, каждое оставленное сообщение на этот номер телефона, оно игнорировалось», — поделился житель Санкт-Петербурга Денис Таран.

У одних заказчиков дом не завершен, а у других к работам даже не приступили.

«То в дождь они не могут строить, то у них сломался погрузчик, они не могут привезти материалы, то у них рабочие, которые не работают, а уехали за документами, им нужно оформлять документы, они не могут», — рассказала другая горожанка Любовь Марцишевская.

Сейчас большинство обманутых клиентов написали заявления в полицию. Следующий шаг — обращение в прокуратуру и суд. Когда уместно говорить о мошенничестве с юридической точки зрения?

Почему дольщики годами ждут квартиры

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

А в Подмосковье компания вообще не сдала в сроки многоэтажный дом! Дольщики ждут своих квартир уже полтора года.

«Ситуация у нас вообще какая-то критическая. Она чем-то напоминает какие-то 90-е годы страшные, когда у тебя, грубо говоря, взяли деньги и исчезли просто. Ну, у нас, конечно, есть законодательная защита, но в плане общения застройщика — ни звонков, ни писем, ни каких-то объяснений», — рассказал житель Московской области Алексей Янин.

Ситуацию уже взяли на контроль в местной администрации.

«Застройщик нас уверил, что у них были определенные финансовые проблемы в части финансирования строительства, но на сегодняшний день они урегулировали данные сложности с банком и, по заявлениям застройщика, сентябрь–октябрь — это месяца, когда они приступят к продолжению своей деятельности. Ожидаем именно такого исхода», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорска Московской области Никита Иванов.

Переезд в свои квартиры откладывается и у дольщиков жилого комплекса бизнес-класса в западной части Москвы. Вместо декабря 2025-го строительная организация обещает новоселье только в 2027-м.

«Я боюсь, что срок 31 марта — это далеко не конечная дата, поэтому я очень сильно переживаю. Нужно искать, где жить, искать, в какую школу отправить старшего ребенка, думать о детском саде для будущего ребенка», — поделилась москвичка Марина Бицадзе.

Дом уже построили! Марина обратилась во все инстанции. Причина — в несоответствии документации.

Когда пора идти в суд

Пока застройщик не приведет документы в порядок — разрешение на ввод в эксплуатацию не получит. Компания согласна на компенсации — но их размер не покрывает затрат клиентов.

«Уже более миллиона рублей заплатили именно за съем. Застройщики предложили порядка 600 тысяч», — рассказал житель столицы Николай Воробьев.

Подписывать соглашение на компенсации нужно с осторожностью, обычно в них содержится пункт о согласии о переносе срока по договору долевого участия.

«И, к сожалению, подписав это соглашение, гражданин больше не имеет права требовать какой-либо компенсации», — пояснила юрист Марины Бицадзе Нелля Саркисян.

Эксперты рекомендуют не соглашаться на промежуточные выплаты, а идти в суд — и требовать неустойку, возмещение убытков и морального вреда. Как правило, суммы выходят большие, чем предлагает застройщик.

Другой вопрос — если возведение многоквартирника окончательно заморожено. Тогда человека признают обманутым дольщиком.

«Это статус, хоть и не правовой, но очень важный. Важный почему? Потому что у вас появляется право на компенсацию, например, есть специализированные фонды, у вас появляется право все-таки получить вашу квартиру, если, допустим, будет смена застройщика после процедуры банкротства и так далее», — объяснил адвокат по уголовным делам Семен Пейсахов.

Главная защита клиентов — эскроу-счета! Деньги не поступают застройщику, а остаются в банке. Если договор расторгнут, в том числе по решению суда, сумма возвращается дольщику. Этот механизм обязателен в строительстве многоквартирных домов, а с прошлого года — используется в ИЖС.

Когда застройщик — мошенник, а когда — нарушитель

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Так кого же закон называет мошенниками?

«Если изначально имелся умысел на то, чтобы объект не сдать, ну, например, создать видимость стройки и денежные средства похитить, соответственно, это будет мошенничество стопроцентное. Если же у застройщика все-таки была цель объект достроить, но, например, имелись нарушения по привлечению денежных средств, по их расходованию, тогда это будет статья 203 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это именно уже нарушение в сфере строительства», — пояснил Пейсахов.

Чтобы свести к минимуму риски, юристы советуют изучать все данные перед сделкой.

В открытых источниках можно узнать, не находится ли фирма в процессе банкротства, изучить судебные дела и долги.

Разрешительная документация есть в единой информационной системе жилищного строительства — там собраны сведения о застройщиках, а сервис «проверить новостройку» автоматически составляет отчет о компании.