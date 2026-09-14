Сам себе электрик: как выбрать безопасный кабель и правильно уложить проводку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Неправильно выбранный кабель, слабая розетка или ошибки при монтаже могут привести к перегреву проводки и пожару. Как защитить электросеть в доме и на каких материалах нельзя экономить?

Проводка может стать причиной пожара — и это не редкость. Сначала некачественный кабель греется, потом плавится изоляция, происходит короткое замыкание или возгорание. Автомат срабатывает не всегда: если сечение жилы занижено или контакт в розетке плохой, защита может не успеть.

Результат — потеря дома, имущества, а иногда и жизни. Как выбрать безопасный кабель и розетки, какие материалы использовать, как правильно уложить проводку и на чем нельзя экономить — смотрите в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Почему на рынке только половина кабелей соответствует стандарту

www.globallookpress.com/David Oxberry

Елизавета Шафрыгина из Сургута надолго запомнила тот пожар.

«Мы выбежали на козырек крыши в нижнем белье. Все абсолютно вытащили ребенка. Мы все были черные от задымления. Я чувствовала страх, панику и вот этот вот ужасный запах, который вот до сих пор у меня где-то в носу стоит», — рассказала Шафрыгина.

Имущество спасти не удалось. Неужели техника дала сбой?

Экспертиза установила, что источником пожара стал робот-пылесос, который находился на зарядке! А вспыхнул он из-за неисправной розетки.

«Сейчас у нас началась стройка, так как полностью дом выгорел, ну то есть сгорели стены, крыша, и теперь мы заново строим», — рассказала Шафрыгина.

В новом жилье Елизавета учтет все ошибки: проверит электрику со специалистом и установит датчики дыма.

Статистика оказалась шокирующей. В Роскачестве провели исследование и закупили силовые кабели 30 марок в онлайн-магазинах. Только половина из них соответствует требованиям! У 12 товаров — критические нарушения, их использование может привести к пожару! А почти треть продается с занижением данных о сечении жилы, которая проводит ток!

«На маркировке может быть указано 2,5 сечения, но по факту оказывается сильно заниженное сечение жилы. Повышается сопротивление, кабель начинает греться, выделять тепло, проводка плавится, и, соответственно, может возникнуть возгорание», — пояснила эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Как на безопасность влияет толщина провода

www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

Программа «Стройнадзор» решила провести собственное тестирование и выяснить, почему нельзя экономить на толщине кабеля.

Ведущий Филипп Курочкин взял два проводника: первый — из провода большего сечения, второй — из более тонкого провода. По этому принципу обычно делают проводку в домах.

«Где-то толстые провода используем, где-то достаточно тонкие», — отметил доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана Юрий Балыбердин.

Далее ведущий и эксперт постепенно увеличивают силу тока: 6 Ампер, затем — 8, и потом до 10! Пошел дым.

«О, задымился. <…> Газоанализатор показывает наличие соответственных частиц, и произошел пожар», — констатировал ведущий.

Один кабель перегорел.

«Этот проводник имеет малое сечение, и плотность электрического тока в связи с этим там высока. В проводнике большего сечения плотность тока меньше», — объяснил Балыбердин.

Важный момент: автоматика не среагировала на возгорание!

«Насколько я понимаю, что провод достаточно тонкий и ток его поджог не такой большой, чтобы сработал автомат. Автомат рассчитан на более высокие значения тока, чтобы сработать. И поэтому он не выключился», — отметил Курочкин.

Как правильно укладывать проводку

globallookpress.com/David Oxberry

Специалисты рекомендуют обращать внимание не только на сечение, но и на материал — медь намного безопаснее алюминия, который часто использовали в старых домах. Важно, чтобы кабель был в тройной изоляции. Не стоит штробить несущие бетонные стены для укладки проводки! Их надо нарастить — блоками или штукатуркой.

«Штроба должна идти строго вертикально вверх либо строго вертикально вниз. Никаких вариантов по диагонали или сикость-накость. Розетка есть, и мы всегда знаем, что от розетки провод идет либо строго вверх, либо строго вниз. И его, соответственно, не пробьют», — рассказал инженер-строитель, владелец компании по проведению ремонтных работ Сергей Тоница.

Лучше всего использовать специальный прибор, который издает звуковые сигналы и показывает, где находится проводка.

«Взяли карандашик, наметили, и это будет у вас как раз место, где можно, скажем так, сверлиться и вешать шкафчик», — заметил генеральный директор строительной компании Иван Турчинов.

Также эксперты советуют укладывать кабели по потолку. Это снижает риски пересечения с другими коммуникациями.

Что спасет от перегрузки сети, утечки тока и короткого замыкания

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас в квартирах — много электроприборов. Щитки в старом жилфонде с такой нагрузкой не справляются! В большинстве новостроек это учитывают.

«Здесь у нас есть вводный автомат. Это, в принципе, всегда делается. Реле напряжения устанавливаем. Это защита от повышенных скачков напряжения, чтобы ваша техника не сгорела, ничего с ней не произошло. И дальше у нас здесь по группам идут дифференциальные автоматы», — объяснил Тоница.

Такие спасают сразу от трех аварийных ситуаций: перегрузки сети, утечки тока и короткого замыкания.

К чему ведет плохой контакт в розетке

www.globallookpress.com/Philip Dulian

Ведущий программы решил протестировать еще один источник опасности в доме. Для эксперимента понадобятся два одинаковых чайника, которые подключили к розеткам.

При этом одна из них специально испорчена. И внутри у нее высокое переходное сопротивление — то есть очень плохой контакт. Один термопот сразу начал закипать, а второй все никак не нагреется.

«Давайте вынем штепсель из розетки и попробуем тактильно», — предложил Балыбердин.

На ощупь он теплый.

«Горяченький, а корпус? Измерим температуру тепловизором. Видно, что одна из клемм относительно другой значительно более горячая. Почему так произошло?» — спросил Курочкин.

«Потому что контакт плохой, и у нас получается, что в этом месте, как с проводами, тоненькая часть касается материала, происходит больше нагрев», — объяснил Балыбердин.

Из-за повышенного сопротивления теряется мощность! На чайник уходит только часть, и поэтому он не закипает. Остальная энергия попадает на корпус электрогнезда! И автомат в этом случае тоже не сработает.

А чтобы увидеть, где плохой контакт и появляется нагрев, есть специальное приспособление.

«Вот такие стикеры, которые срабатывают автоматически, без электричества, при нагревании больше 160 градусов капсулы взрываются, выделяют пламягасящий аэрозоль, и пожар исчезает», — ответил Балыбердин.

Без сомнения, доверять проект и монтаж проводки надо только профессионалам, а экономия на розетках, автоматах и кабеле может стоить жизни.

Цена хорошего — не меньше 100 рублей за метр, отмечают в Роскачестве.