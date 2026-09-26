Ловись большая и маленькая: лунный календарь и прогноз рыбака на ноябрь 2026

Фото: 5-tv.ru

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В какие дни стоит доставать снасти, а в какие нет?

Ноябрь 2026 года — это переломный месяц в жизни водоемов: в одних регионах уже встает первый лед, а в других вода еще открыта, но стремительно остывает. Для рыболова это время перволедного жора окуня и щуки, ночного выхода налима и последней активности мирной рыбы на открытой воде.

Лунный календарь сориентироваться, когда стоит планировать выезд за хищником, а когда лучше сделать ставку на мирные виды. Однако помните: любой прогноз — это лишь ориентир. Конкретный водоем, резкая смена погоды и ваш собственный опыт всегда вносят свои коррективы.

Что такое лунный календарь рыбака

Лунный календарь и прогноз рыбака: лучшие и худшие дни для клева в ноябре 2026. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По сути, календарь рыбака — это систематизированный свод многолетних наблюдений за поведением рыбы, привязанный к природным циклам — смене сезонов, фазам Луны, перепадам давления, температуре воды и времени суток.

Рыба, как и любое живое существо, подчиняется ритмам окружающей среды, и календарь помогает предсказать, когда она активна, а когда впадает в «спячку».

Кроме того, календарь подсказывает, какие виды рыб в данный период лучше клюют, на какие снасти и приманки стоит делать ставку, а также где их искать — у поверхности, на глубине или у дна.

Однако важно понимать: любой календарь — это лишь вероятностный прогноз, усредненный по множеству водоемов. На конкретной реке или пруду местные условия, антропогенная нагрузка и даже поведение конкурентов могут скорректировать картину до неузнаваемости.

Поэтому грамотный рыболов относится к календарю как к компасу, а не как к жесткому расписанию: он дает направление, но не гарантирует трофея.

Зачем нужен лунный календарь рыбака

Лунный календарь и прогноз рыбака: лучшие и худшие дни для клева в ноябре 2026 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Во-первых, календарь рыбака тут сэкономит время и силы. Во-вторых, календарь помогает понять, на что и где ловить. Разные фазы Луны и погодные условия меняют поведение разных видов рыб по-своему. В один день хищник выходит на охоту, в другой — прячется в глубине, а мирная рыба может быть активна на рассвете и совершенно безразлична к наживке в полдень.

Календарь подсказывает, когда стоит сделать ставку на карпа и карася, а когда — на щуку или судака, и какие снасти лучше взять с собой.

В-третьих, он дисциплинирует. Рыболовный календарь — это не просто список «хороших» и «плохих» дней. Это напоминание о том, что успех на воде зависит от множества факторов: фазы Луны, атмосферного давления, температуры воды, времени суток.

Игнорировать их — значит полагаться исключительно на удачу. Учитывать — значит повышать свои шансы, даже когда природа, казалось бы, против тебя.

Как Луна и погода определяют клев рыбы в ноябре

Лунный календарь и прогноз рыбака: лучшие и худшие дни для клева в ноябре 2026. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Прогнозы клева на ноябрь строятся на двух ключевых факторах: фазах Луны и погодных условиях. Ноябрь — это первый лед (по регионам), время перволедного жора окуня и щуки, а на открытой воде — активного ночного выхода налима.

Первые дни месяца проходят под влиянием убывающей Луны (с 1 по 8 ноября). Это время считается благоприятным для рыбалки: после ночного остывания рыба активна в течение всего дня. Однако этот период неоднороден: если в начале месяца клев оценивается как средний, то к 8–9 ноября он постепенно нарастает и достигает пика.

2 ноября наступает последняя четверть Луны. В этот период наблюдается спад клева, особенно у хищника. Рекомендуется переключиться на леща, карася и плотву.

10 ноября наступает новолуние (около 10:02 по московскому времени). В рыболовной среде этот день традиционно считается одним из лучших для ловли щуки, судака и окуня — спиннинг и троллинг работают на высоте.

С 11 по 23 ноября продлится фаза растущей Луны. Именно на эту фазу большинство рыболовных календарей относят самые перспективные дни месяца. Наиболее удачным временем считается период с 9 по 14 ноября. Активизируются щука, судак и окунь, а также хорошо кормятся лещ и плотва.

17 ноября наступит первая четверть — фоновая активность, лучше идет мирная рыба: лещ, плотва, карась.

24 ноября наступит полнолуние (около 17:55 по московскому времени). В этот период ожидается двойной пик активности: и хищник, и мирная рыба активны весь день и ночь. Однако после полнолуния Луна вновь перейдет в фазу убывания, и активность многих видов начнет постепенно снижаться.

Однако даже самый подробный лунный календарь не заменяет погодный прогноз. В ноябре вода становится холоднее, ночи — морознее, что способствует жору щуки и окуня по первому льду, а на открытой воде — выходу налима. Лучшее время для рыбалки — утренняя и вечерняя зорька, а для налима — ночь. Теплые фронты усиливают активность плотвы и леща на открытой воде, а устойчивые морозы запускают перволедный жор хищника.

Благоприятные дни по лунному календарю рыбака: когда рыба будет клевать в ноябре

Лунный календарь и прогноз рыбака: лучшие и худшие дни для клева в ноябре 2026. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Большинство рыболовных календарей относят к наиболее удачным дням ноября 2026 года:

9–11 ноября — лучшие дни месяца, пик клева;

8 и 12 ноября — очень хороший клев;

13–14 ноября — стабильный благоприятный клев;

27–28 ноября — хороший клев в конце месяца.

В этот период прогнозируется наиболее стабильный клев. Рыба активно кормится, хорошо реагирует как на животные, так и на искусственные приманки, а вероятность успешной ловли заметно возрастает.

Хороший, стабильный клев также ожидается:

1 ноября;

18–19 ноября;

29–30 ноября.

В эти дни многое будет зависеть от выбранного места, погодных условий и времени суток, однако активность рыбы в целом остается высокой.

Неблагоприятные дни по лунному календарю рыбака: когда рыба не будет клевать в ноябре

Лунный календарь и прогноз рыбака: лучшие и худшие дни для клева в ноябре 2026. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Слабый клев вероятен:

20–23 ноября — спад активности;

25–26 ноября — одни из худших дней месяца.

Наименее благоприятными считаются:

24 ноября (полнолуние) — активность многих видов снижается;

25 ноября — минимальный индекс клева.

Дни, в которые лучше не рыбачить: 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25 ноября.

В них рыба поведет себя более осторожно, клев будет нестабилен. Имеет смысл использовать более деликатные снасти, уменьшать размер приманок и выбирать самые ранние часы ловли.

Лунный календарь рыбака: на что и где ловить рыбу в ноябре

Лунный календарь и прогноз рыбака: лучшие и худшие дни для клева в ноябре 2026. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ноябрь — месяц, когда водоемы переходят в предзимний режим. В средней полосе начинается замерзание водоемов, по первому льду эффективны мормышка и блесны по активной рыбе.

Лучше всего искать рыбу:

на бровках и свалах;

возле русловых ям;

у зарослей камыша и кувшинок;

возле коряг и затененных участков;

на участках с небольшим течением.

В качестве наживки отлично работают:

мотыль, красный червь, опарыш — для мирной рыбы и окуня;

для хищников — воблеры, силиконовые приманки, блесны и живец;

для налима — донные снасти с крупными крючками (№ 1/0–2/0), статика.

В ноябре особенно хорошо ловятся:

Налим

Щука

Окунь

Судак

Плотва

Лещ

Налим в ноябре выходит на пик активности — это один из лучших месяцев для его ловли. Он покидает летние убежища и переходит к ночному рейду, охотясь на дне. Щука и окунь активны по первому льду, хорошо реагируют на мормышку и блесны. Судак ловится в сумерках и ночью на джиг. Плотва продолжает клевать на открытой воде на поплавочные и донные снасти.

Во второй половине ноября, с установлением устойчивых морозов, перволедный жор хищника становится наиболее стабильным. Используйте активные приманки и не забывайте о безопасности на льду.