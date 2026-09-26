Ловись большая и маленькая: лунный календарь и прогноз рыбака на ноябрь 2026
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В какие дни стоит доставать снасти, а в какие нет?
Ноябрь 2026 года — это переломный месяц в жизни водоемов: в одних регионах уже встает первый лед, а в других вода еще открыта, но стремительно остывает. Для рыболова это время перволедного жора окуня и щуки, ночного выхода налима и последней активности мирной рыбы на открытой воде.
Лунный календарь сориентироваться, когда стоит планировать выезд за хищником, а когда лучше сделать ставку на мирные виды. Однако помните: любой прогноз — это лишь ориентир. Конкретный водоем, резкая смена погоды и ваш собственный опыт всегда вносят свои коррективы.
Что такое лунный календарь рыбака
По сути, календарь рыбака — это систематизированный свод многолетних наблюдений за поведением рыбы, привязанный к природным циклам — смене сезонов, фазам Луны, перепадам давления, температуре воды и времени суток.
Рыба, как и любое живое существо, подчиняется ритмам окружающей среды, и календарь помогает предсказать, когда она активна, а когда впадает в «спячку».
Кроме того, календарь подсказывает, какие виды рыб в данный период лучше клюют, на какие снасти и приманки стоит делать ставку, а также где их искать — у поверхности, на глубине или у дна.
Однако важно понимать: любой календарь — это лишь вероятностный прогноз, усредненный по множеству водоемов. На конкретной реке или пруду местные условия, антропогенная нагрузка и даже поведение конкурентов могут скорректировать картину до неузнаваемости.
Поэтому грамотный рыболов относится к календарю как к компасу, а не как к жесткому расписанию: он дает направление, но не гарантирует трофея.
Зачем нужен лунный календарь рыбака
Во-первых, календарь рыбака тут сэкономит время и силы. Во-вторых, календарь помогает понять, на что и где ловить. Разные фазы Луны и погодные условия меняют поведение разных видов рыб по-своему. В один день хищник выходит на охоту, в другой — прячется в глубине, а мирная рыба может быть активна на рассвете и совершенно безразлична к наживке в полдень.
Календарь подсказывает, когда стоит сделать ставку на карпа и карася, а когда — на щуку или судака, и какие снасти лучше взять с собой.
В-третьих, он дисциплинирует. Рыболовный календарь — это не просто список «хороших» и «плохих» дней. Это напоминание о том, что успех на воде зависит от множества факторов: фазы Луны, атмосферного давления, температуры воды, времени суток.
Игнорировать их — значит полагаться исключительно на удачу. Учитывать — значит повышать свои шансы, даже когда природа, казалось бы, против тебя.
Как Луна и погода определяют клев рыбы в ноябре
Лунный календарь и прогноз рыбака: лучшие и худшие дни для клева в ноябре 2026. Фото:
Прогнозы клева на ноябрь строятся на двух ключевых факторах: фазах Луны и погодных условиях. Ноябрь — это первый лед (по регионам), время перволедного жора окуня и щуки, а на открытой воде — активного ночного выхода налима.
Первые дни месяца проходят под влиянием убывающей Луны (с 1 по 8 ноября). Это время считается благоприятным для рыбалки: после ночного остывания рыба активна в течение всего дня. Однако этот период неоднороден: если в начале месяца клев оценивается как средний, то к 8–9 ноября он постепенно нарастает и достигает пика.
2 ноября наступает последняя четверть Луны. В этот период наблюдается спад клева, особенно у хищника. Рекомендуется переключиться на леща, карася и плотву.
10 ноября наступает новолуние (около 10:02 по московскому времени). В рыболовной среде этот день традиционно считается одним из лучших для ловли щуки, судака и окуня — спиннинг и троллинг работают на высоте.
С 11 по 23 ноября продлится фаза растущей Луны. Именно на эту фазу большинство рыболовных календарей относят самые перспективные дни месяца. Наиболее удачным временем считается период с 9 по 14 ноября. Активизируются щука, судак и окунь, а также хорошо кормятся лещ и плотва.
17 ноября наступит первая четверть — фоновая активность, лучше идет мирная рыба: лещ, плотва, карась.
24 ноября наступит полнолуние (около 17:55 по московскому времени). В этот период ожидается двойной пик активности: и хищник, и мирная рыба активны весь день и ночь. Однако после полнолуния Луна вновь перейдет в фазу убывания, и активность многих видов начнет постепенно снижаться.
Однако даже самый подробный лунный календарь не заменяет погодный прогноз. В ноябре вода становится холоднее, ночи — морознее, что способствует жору щуки и окуня по первому льду, а на открытой воде — выходу налима. Лучшее время для рыбалки — утренняя и вечерняя зорька, а для налима — ночь. Теплые фронты усиливают активность плотвы и леща на открытой воде, а устойчивые морозы запускают перволедный жор хищника.
Благоприятные дни по лунному календарю рыбака: когда рыба будет клевать в ноябре
Большинство рыболовных календарей относят к наиболее удачным дням ноября 2026 года:
- 9–11 ноября — лучшие дни месяца, пик клева;
- 8 и 12 ноября — очень хороший клев;
- 13–14 ноября — стабильный благоприятный клев;
- 27–28 ноября — хороший клев в конце месяца.
В этот период прогнозируется наиболее стабильный клев. Рыба активно кормится, хорошо реагирует как на животные, так и на искусственные приманки, а вероятность успешной ловли заметно возрастает.
Хороший, стабильный клев также ожидается:
- 1 ноября;
- 18–19 ноября;
- 29–30 ноября.
В эти дни многое будет зависеть от выбранного места, погодных условий и времени суток, однако активность рыбы в целом остается высокой.
Неблагоприятные дни по лунному календарю рыбака: когда рыба не будет клевать в ноябре
Слабый клев вероятен:
- 20–23 ноября — спад активности;
- 25–26 ноября — одни из худших дней месяца.
Наименее благоприятными считаются:
- 24 ноября (полнолуние) — активность многих видов снижается;
- 25 ноября — минимальный индекс клева.
Дни, в которые лучше не рыбачить: 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25 ноября.
В них рыба поведет себя более осторожно, клев будет нестабилен. Имеет смысл использовать более деликатные снасти, уменьшать размер приманок и выбирать самые ранние часы ловли.
Лунный календарь рыбака: на что и где ловить рыбу в ноябре
Ноябрь — месяц, когда водоемы переходят в предзимний режим. В средней полосе начинается замерзание водоемов, по первому льду эффективны мормышка и блесны по активной рыбе.
Лучше всего искать рыбу:
- на бровках и свалах;
- возле русловых ям;
- у зарослей камыша и кувшинок;
- возле коряг и затененных участков;
- на участках с небольшим течением.
В качестве наживки отлично работают:
- мотыль, красный червь, опарыш — для мирной рыбы и окуня;
- для хищников — воблеры, силиконовые приманки, блесны и живец;
- для налима — донные снасти с крупными крючками (№ 1/0–2/0), статика.
В ноябре особенно хорошо ловятся:
- Налим
- Щука
- Окунь
- Судак
- Плотва
- Лещ
Налим в ноябре выходит на пик активности — это один из лучших месяцев для его ловли. Он покидает летние убежища и переходит к ночному рейду, охотясь на дне. Щука и окунь активны по первому льду, хорошо реагируют на мормышку и блесны. Судак ловится в сумерках и ночью на джиг. Плотва продолжает клевать на открытой воде на поплавочные и донные снасти.
Во второй половине ноября, с установлением устойчивых морозов, перволедный жор хищника становится наиболее стабильным. Используйте активные приманки и не забывайте о безопасности на льду.