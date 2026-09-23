Круг общения сужается: почему после 40 исчезают друзья и где найти новых

Фото, видео: 5-tv.ru

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Старые связи со временем обрываются, а заводить новые знакомства становится сложнее. Однако именно общение помогает сохранить активность, ясность ума и интерес к жизни.

К 40 годам круг общения неумолимо сужается: старые друзья исчезают, новые не появляются, а на смену шумным компаниям приходит тишина. Многие считают это нормальным процессом взросления.

Но психологи бьют тревогу: одиночество в зрелом возрасте убивает не только душу, но и тело. Почему мы теряем друзей после 40, где найти единомышленников и как дружба продлевает жизнь, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказывает психолог Андрей Зберовский.

Почему после 40 лет друзей становится меньше и как их найти

Где и как найти друзей после 40 лет? www.globallookpress.com/Nano Calvo

Особенность современной жизни такова, что примерно к 40 годам мы теряем тот круг общения, который был с нами в юности и молодости. И на то есть несколько объективных причин.

Раньше люди жили по принципу «где родился, там и пригодился». Веками человек рождался, жил и умирал в одной местности, не менял профессию, а круг общения оставался неизменным всю жизнь — соседи, родственники, коллеги, земляки.

«Человек был до конца своих дней имел огромное социальное окружение. Он знал десятки, сотни людей. Со всеми большинством дружил, общался, взаимодействовал, интересовался их жизнью. Это помогало чувствовать себя психологически комфортно и защищенно», — объясняет эксперт.

Сегодня все иначе. К 40 годам человек обычно меняет место жительства не раз, а несколько.

«С каждым переездом, с каждой сменой района проживания все новые отрубаются связи», — отмечает психолог.

Прожив четыре десятилетия, мы успеваем сменить два-три, а то и больше трудовых коллективов. С людьми из первого места работы связь давно потеряна — появились второй, третий коллектив. И так постепенно все старые связи обрываются.

Дети растут, и на них уходит все больше времени и сил. Общение с другими людьми сокращается до минимума. Встречи с друзьями откладываются «на потом», которое так и не наступает.

В зрелом возрасте у каждого есть свой багаж психологических травм. Кто-то пережил предательство на работе, кого-то выжили из коллектива, над кем-то смеялись или буллили. И недоверие к людям начинает формироваться устойчиво.

Добавьте к этому тотальное мошенничество, атаки аферистов и попытки обмануть — и мы начинаем смотреть на всех с подозрением.

«Это фобия и тревожность XXI века», — констатирует психолог.

В итоге взрослый человек чувствует себя как в крепости: вокруг враги, надо отбиваться, никого не подпускать близко, чтобы не нанесли удар в спину. Добавляется еще и ревность — мужья ревнуют жен, и наоборот.

Как общение с друзьями защищает мозг от старения

Где и как найти друзей после 40 лет? www.globallookpress.com/IMAGO

Проблема в том, что такая глубокая изоляция противоречит нашей человеческой природе.

«Человек одинокий — это изгой. Это человек, который сам бы никогда не выжил. Животные имеют зубы, когти, клыки, могут закапываться в норы. Мы так не можем. Чтобы выжить, человек должен обязательно иметь рядом других людей. И не как врагов, а как друзей, которым он доверяет», — подчеркивает психолог.

Наличие друзей и качественное социальное общение, по словам Зберовского, дает плюс 10–15–20 лет к жизни.

«Статистика показывает, наблюдения за долгожителями, которые доживают до 100, до 110 лет, показывают: это все люди, которые были общительны и доброжелательны. Вредные, злые люди до 100 не доживают. Доживают те, кто может пошутить, посмеяться, поблагодарить, кому-то позвонить, прийти на помощь», — рассказывает знаток.

Социальные люди живут дольше, потому что их тело работает правильно. Физиологически правильные реакции в клетках запускаются именно благодаря общению.

Миллиарды нейронов в нашей голове создают связи между собой. Но они нарабатываются только тогда, когда мы получаем новую информацию и используем ее.

Пример с анекдотом: прочитали — никому не рассказали — забыли. Рассказали десяти друзьям — запомнили, и мозг формирует новые нейронные связи.

«Мозг не любит поддерживать нейронные связи глюкозой и кислородом, если они не работают», — предупреждает психолог.

Чем меньше мы общаемся, тем больше их рвется и угасает. А это — начало старения.

Общение — это всегда улыбка, напряжение, максимальная мобилизация тела и мозга, чтобы найти общий язык с другим человеком.

«Если мы эти трудности преодолеваем систематически, это равно походу в спортзал. Только походу в спортзал не для тела, а для мозга», — проводит параллель эксперт.

Большое количество общения с друзьями, по его словам, — это продление молодости, сохранение когнитивных и интеллектуальных способностей, чувства юмора.

«Но шутить и смеяться, будучи одному, так себе история. Чтобы смеяться и шутить, надо быть в компании», — добавляет психолог.

Как наличие друзей помогает добиться успеха в жизни

Где и как найти друзей после 40 лет? 5-tv.ru

Зберовский подчеркивает: дружба в зрелом возрасте — это не просто приятное дополнение к жизни, а важнейшая стратегия успешного человека.

Практика психологов показывает, что большая часть успеха в жизни — это связи и контакты.

«Тому позвонил, с тем посоветовался, тому предложил свои услуги, а кто-то меня пригласил в свой проект или на работу. Вот и все. Секрет социального успеха — наши контакты. Хотим быть успешными — надо дружить. Хотим быть долгожителями — надо дружить. Хотим быть активными и спортивными — надо дружить», — перечисляет Зберовский.

В походы, горы, сплавы, марафоны вы пойдете не один, а вместе с теми, с кем это будет интересно проходить.

У людей к 40 годам есть дети. Им 10, 15, 20 лет. И для них важно видеть, что родители умеют общаться и дружить.

«Они должны увидеть, что мама с папой умеют общаться с другими людьми, умеют дружить — как потом будут дружить ваши дети. Ваши социальные связи и знакомые могут быть полезны вашим детям — и в качестве примера, и в качестве ресурса», — объясняет психолог.

Друзья родителей могут помочь детям с образованием, профессией, работой, подсказками и советами. И даже с созданием семьи — чтобы женить сына или выдать дочь замуж, надо знать кого-то с сыновьями и дочерьми.

«Это важная родительская ответственность перед нашими детьми. Если мы хотим, чтобы дети были успешны и умели строить общение, надо показать им это и ввести в свой круг», — говорит психолог.

Если в семье каждую неделю или раз в две-три недели собираются гости — в разумных пределах, без пьянства и мордобоя, — дети видят, как правильно дружить, общаться, быть гостеприимными, находить коммуникацию с разными людьми.

«Это важнейший тренинг, за который потом взрослые платят деньги, — как научиться коммуникации, как спорить, вести дискуссию, отстаивать позиции, искать точки соприкосновения. Все это могут наши дети пройти бесплатно с нами вместе», — убежден Зберовский.

Как расширить круг общения после 40 лет

Где и как найти друзей после 40 лет? www.globallookpress.com/Moritz Wolf

По большому счету, расширение круга общения после 40, а тем более после 50 — это важнейшая задача для того, кто желает быть успешным, зарабатывать деньги, быть здоровым и прожить долго и счастливо.

«Это открытость к миру, готовность к новизне, готовность делиться чем-то. Дружба построена на балансе: мы отдаем что-то друзьям, они отдают что-то нам. Баланс может быть перекошен — где-то мы больше даем, где-то друзья больше дают нам. Но ничего страшного, если всем в компании приятно и комфортно. Тогда мы уже не считаем, кто кому больше дал. Потому что это уже будет не дружба, а бартерная схема», — поясняет Зберовский.

В отличие от деловых отношений, дружба дает легкость и эмоциональность. Это место, где можно снять пиджак и галстук, не играть роль большого начальника, эксперта или бизнесмена.

«Есть то место, где мы можем немножко побыть детьми. Это наша ресурсность. Там, где мы отдыхаем, где чувствуем себя естественно, где нас примут любыми — с нашими страхами, комплексами и тревожностями. Это позволяет нам иметь дополнительные ресурсы хорошего состояния и двигаться дальше по этой жизни вплоть до 100 лет», — разъясняет эксперт.