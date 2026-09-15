Любовь после 40 лет: психолог объяснил, как удачно выйти замуж после развода

Психолог Зберовский: к браку после 40 лет надо относиться как к покупке машины

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Как в зрелом возрасте перестать наступать на одни и те же грабли?

Многие боятся развода после 40: кажется, что жизнь кончена, найти нового партнера невозможно, а если и получится — всё повторится.

Однако второй брак может быть счастливее первого, если подойти к нему осознанно. Как перестать искать «того самого» и начать искать «того, кто нужен именно вам» для здоровых отношений, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказывал психолог Андрей Зберовский.

Почему люди женятся без понимания желаний в отношениях

Жениться и выйти замуж после 40 лет: как построить отношения в браке и не наступить на те же грабли. www.globallookpress.com/Vladimir Baranov

По словам эксперта, большинство браков, заключенных в возрасте от 18 до 30 лет, — это своего рода лотерея.

«Когда людям 20 лет, им страшно, они не ориентируются в мире, им хочется иметь просто партнера по жизни, с которым они будут идти непонятно куда. Мы не знаем, кем станем, какую профессию получим, каких должностей достигнем. Поэтому большая часть браков от 18 до 30 — это браки вслепую», — объясняет Зберовский.

Часто толчком к созданию семьи становится не любовь, а внешние обстоятельства: неудобно перед девушкой после нескольких лет совместной жизни, давление родителей, желание съехать от мамы с папой или получить квартиру.

«Многие женятся, потому что „все уже имеют семью, а у нас нет“ или „мама с папой намекают, что пора внуков“. Это малоосмысленные браки, они возникают просто для галочки», — отмечает Зберовский.

Однако некоторые пары со временем трансформируются, находят общие цели и становятся успешными. Но если адаптации не происходит, к 35–40 годам супруги в отношениях становятся чужими людьми: разные профессии, доходы, интересы, книги, соцсети. И тогда наступает развод.

Второй брак и новые отношения — как покупка машины

Жениться и выйти замуж после 40 лет: как построить отношения в браке и не наступить на те же грабли. www.globallookpress.com/uwe umstätter

После развода в зрелом возрасте главная ошибка — спешить в новые отношения, чтобы «доказать» бывшему партнеру свою востребованность или просто заполнить пустоту.

«Не надо создавать брак назло бывшей жене или бывшему мужу. Мужчины после развода часто хватают девочку помоложе, чтобы жена локти кусала. Женщины ищут парня побогаче или уезжают с иностранцем, чтобы сделать бывшему больно. Это тупиковая стратегия», — предупреждает специалист.

Вместо этого психолог советует честно ответить себе на вопрос: что я хочу от нового брака?

«Мы же не говорим просто „хочу купить машину“. Мы детализируем: седан или джип, для чего? Для презентабельного вида или для поездок по грязи? Для перевозки грузов или большой семьи? Так же надо подходить и к выбору партнера. Он должен быть ресурсом для достижения ваших целей», — проводит параллель эксперт.

Если вы хотите еще двоих-троих детей — ищите партнера, который тоже хочет большую семью. Если вам важна бурная интимная жизнь — ищите человека с таким же приоритетом. Если ваша цель — развивать бизнес — выбирайте партнера, который будет поддерживать, а не тормозить.

«Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть брак как инструмент улучшения своей жизни. Девушка хочет выйти замуж за богатого — пожалуйста, ищите его там, где водятся богатые люди, а не в дешевом клубе. Мужчина хочет красавицу — ходите туда, где красивые девушки: подиумы, спортзалы, рестораны», — перечисляет Зберовский.

Как осознанно подойти к браку после 40 лет

Жениться и выйти замуж после 40 лет: как построить отношения в браке и не наступить на те же грабли. www.globallookpress.com/Jiri Hubatka

Осознавая свои запросы, вы автоматически понимаете, где искать партнера. Психолог приводит яркие примеры из практики.

«Один мой клиент развелся с женой, потому что она не разделяла его увлечение рыбалкой и охотой. Вторую жену он нашел в стрелковом тире — девушка тоже любила стрелять. Теперь они вместе ездят на охоту и счастливы. А другая клиентка, фотограф, развелась из-за ревности мужа. Нового мужа она нашла на курсах фотографии — он тоже фотограф, они понимают друг друга, не ревнуют, и у них родились дети», — делится случаями Андрей Зберовский.

То есть, если вам нужен партнер для путешествий — идите на языковые курсы или в клубы путешественников. Если вы работаете в сфере IT и хотите прожить всю жизнь рядом с человеком, разбирающимся в этой сфере, то общайтесь в профессиональных сообществах.

«Хуже всего, когда взрослый человек теряет годы на ориентирование впустую. В 40 лет время уже не резиновое. Поэтому необходима высокая критичность и честность перед собой: что я хочу от партнера? Что я дам ему? Если я знаю образ, возраст, доход, досуг — я знаю, куда идти», — резюмирует психолог.

Как вступить в новый брак без обид на прошлые отношения

Жениться и выйти замуж после 40 лет: как построить отношения в браке и не наступить на те же грабли. www.globallookpress.com/RelaxFoto-de

Многие после развода тащат в новые отношения старые обиды, недоверие и страх повторения ошибок. Зберовский призывает к осознанности и честному диалогу с собой.

«Надо понять, что первый брак был ошибкой не потому, что вы плохой, а потому что вы не знали, чего хотели. Теперь вы знаете. Но при этом важно не просто брать от партнера, но и давать ему то, что он хочет. Если вы хотите от него большую квартиру и машину, а ему от вас — много секса и легкости, будьте добры это давать. Это честность взрослых людей, и она — залог успеха», — объясняет эксперт.

При этом эксперт предостерег от иллюзий.

«Не торопитесь расставаться с тем, кто с вами долгие годы. Но если вы решились на второй брак — делайте его осмысленным. Это не просто семья „как у всех“, это ваш ресурс для жизни. И тогда он будет гораздо счастливее первого», — подводит итог Андрей Зберовский.