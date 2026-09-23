Что ждет человека после смерти? Священник развеял 5 мифов о рае и аде

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Как устроена преисподняя и за что попадают в рай?

Существует немало представлений о том, что происходит с человеком после смерти, но далеко не все они соответствуют церковному вероучению. Большинство заблуждений связаны с раем и адом. За что туда попадают? Исполнятся ли в раю все земные желания православного христианина?

Руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков развеял пять самых популярных эксклюзивно для 5-tv.ru.

Миф № 1 — участь человека после смерти бесповоротно решена

Что ждет человека после смерти, 5 мифов о рае и аде. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Представление о том, что после смерти участь человека предрешена раз и навсегда, является неточным пониманием основ православной веры.

«Человек на протяжении всей своей жизни на 100% отвечает за свои поступки. Именно по итогам жизни он может рассчитывать на вечность в том или ином виде», — объяснил священник.

Не только поступки, но и мысли, действия и намерения предопределяют, что будет с христианином после смерти.

«Всем в этом мире движет любовь. И любовь может изменять состояние посмертной участи человека. Почему мы так говорим? Потому что мы все молимся об умерших, об усопших, о наших родных и близких», — отметил Волков.

Молитва — это проявление любви, обращение к Богу с просьбой о прощении грехов усопшего. И она может в каком-то смысле изменить посмертную участь человека — как и воля Божья.

Церковь понимает, что всякий человек живет и согрешает, а милосердие выше всякого человеческого греха. Потому православное вероучение не принимает категорической невозможности изменений посмертной участи.

«Это состояние может быть, если не коренным образом, то, по крайней мере, как-то изменено, если мы молимся о человеке, если просим у Бога и свидетельствуем своей любовью о том, что мы хотим, чтобы эта посмертная участь была изменена», — резюмировал священник.

Миф № 2 — рай — место, где исполняются желания

Что ждет человека после смерти, 5 мифов о рае и аде. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из восточных сказок в современность проникло представление о рае как о месте, где исполняются все желания. В каком-то смысле это действительно так, но ведь и запросы бывают очень разными.

Если православный христианин желал любви, блага, счастья для другого, он получит это и после смерти. Если же он жил с мыслью только о том, как угодить себе, не думая о ближнем, то получит холодную вечность в одиночестве. И это одиночество, даже со всеми возможными благами, представится в худшем варианте — страшном и бесконечном.

«Со своими желаниями человеку нужно совладать и научиться их контролировать, чтобы они не оказывались тем, что потом возьмет в заложники его бессмертную душу», — заключил священник.

Рай в православном понимании — это нечто гораздо более высокое, чем просто исполнение плотских желаний о бесконечном количестве конфет.

«Все земное будет преобразовано, будет в самом прекрасном, в самом лучшем виде. А каким образом оно будет, мы не знаем», — пояснил Волков.

Миф № 3 — можно «накопить» добрые дела, чтобы попасть в рай

Что ждет человека после смерти, 5 мифов о рае и аде. Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Убеждение, что можно накопить достаточное количество добрых дел, чтобы гарантированно попасть в рай, также не соответствует православному вероучению.

«Мы в первую очередь спасаемся тем, что мы называем благодатью, милостью Божьей. И никакое предельное количество добрых дел человека не может дать никакой гарантии», — объяснил священник.

Праведность и святость человека заключаются не только в добрых делах, но и во внутреннем состоянии. Добрые дела, совершенные из гордыни, самолюбия или желания самоутвердиться, не имеют ценности.

«Это те добрые дела, за которыми пустота», — отметил Волков.

Христианство не видит в добрых делах самоцель, ведь они являются инструментом, средством на пути к Богу.

«Мы делаем добрые дела не потому, что мы хотим быть добрыми, а потому, что мы этими добрыми делами исполняем свой христианский призыв. Мы христиане, и мы не можем не делать добрых дел, это основа нашей веры», — пояснил священник.

Миф № 4 — в ад попадают за один большой грех

Что ждет человека после смерти, 5 мифов о рае и аде. Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Уверенность, что в ад попадают за один большой грех, также не находит подтверждения в православном вероучении.

«Это иллюзия, которая основывается на желании человека оправдать свои поступки и не думать об их последствиях», — считает Волков.

В ад человек попадает тогда, когда он отказывается от Бога и замыкается в себе. Ад — это отсутствие ближнего, отказ от любви, потому что она представляет собой готовность принять другого таким, какой он есть.

«Нет такого греха, за который мы не могли бы рассчитывать и надеяться на прощение Бога. За любой, за абсолютно любой грех. Ад — это скорее сознательный отказ человека от Бога, от любви и от ближнего», — пояснил руководитель Информационной комиссии Московской епархии.

Миф № 5 — в аду черти мучают грешников в котлах с кипящей смолой

Что ждет человека после смерти, 5 мифов о рае и аде. Фото: 5-tv.ru

Представление об аде как о подземных котлах с кипящей смолой, где черти мучают грешников, не имеет ничего общего с реальностью.

«Это такое средневековое восприятие. <…> Ад — это про предельное страшное одиночество, это место абсолютного отсутствия Бога», — рассказал священник.

Дело не в том, что человека там за что-то мучают. Ад — это то место, где Бога нет, потому что человек сознательно в своей жизни отказался от него.

«Все посмертное состояние человека для нас скрыто в деталях и в подробностях,. Но все же на основании многосотлетнего, очень длительного церковного опыта общения со святыми, опыта молитвы, церковной жизни, осмысления различных явлений, церковь понимает, что душа человеческая после смерти разлучается с телом», — рассказал Волков.

Свободная от тела душа оказывается там, где начинает происходить осмысление ее земной жизни. Это испытание она проходит в течение определенного времени, которое церковь условно определяет в 40 дней.

«Время там существует, но оно существует по-другому. Поэтому не нужно отсчитывать какие-то ровные часы и дни после смерти человека», — посоветовал священник.

Это некоторое начало суда, после которого душа определяется в своем дальнейшем пребывании в раю или аду, но это определение предварительно. Окончательное определение произойдет после завершения мира, когда тела воссоединятся с душами.

В этот период церковь призывает родных и близких сугубо усердно молиться, совершать панихиды, выходить на кладбище, читать Псалтырь.