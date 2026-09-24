Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кому октябрь принесет много приятных волнений, а кому — неприятных?

Октябрь — месяц, в котором небесные тела будто бы сговорились провернуть нечто грандиозное. Сатурн задумал проверку на прочность, Венера передает привет из прошлого, а Марс подталкивает к решительным действиям. Какой из планет поддаться каждому из знаков зодиака?

Астролог Виктория Лим эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, кому октябрь принесет удачу, у кого разбудит интуицию, а для кого станет переломным.

Виктория Лим

Астролог

Общий гороскоп на октябрь 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

В октябре грядет самая настоящая драма. На небе будет мощнейшая конфигурация из Венеры и Меркурия в Скорпионе на ее вершине, а также Марса и Плутона. Энергетика первой половины октября будет ощущаться как кипящая лава внутри вулкана.

Ожидается повышенный уровень общей агрессии в обществе, а отношения будут полны драматизма, ревности и страсти.

«Учитывая, что Венера еще и ретроградная, в сложившихся парах могут вспоминаться старые обиды и ошибки прошлого. Людям может неосознанно хотеться провоцировать и манипулировать своим партнером. Также с большой долей вероятности можно ожидать возвращения бывших партнеров и знакомых», — отметила астролог.

Для сферы отношений большая часть октября — это период неизбежного кризиса и необходимой трансформации, чтобы к концу месяца прийти к компромиссам и новым договоренностям.

А вот в сфере финансов у людей буквально проснется жажда обогащения. Может потянуть на совершение рискованных финансовых операций, а также у многих изменится подход к заработку и финансовым тратам. Могут обостриться проблемы в банковской сфере.

Вторая половина октября будет немного спокойнее, но окончательно отношения и финансы придут в состояние баланса к 25 октября.

«А вот в общении и документах придется исправлять совершенные ранее ошибки, начиная с 24-го числа, когда Меркурий перейдет в ретроградное движение», — подчеркнула эксперт.

Стоит помнить, что на ретроградной Венере лучше не совершать кардинальных изменений во внешности, только если того не требует неотложная жизненная ситуация. Ибо высок шанс, что после окончания ретро Венеры результат процедур разонравится и его придется переделывать. То же самое касается крупных покупок и обновления гардероба.

Овен — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Овнов напряжение этого периода в первую очередь затронет романтические отношения, а также темы денег, кредитов и финансовых обязательств.

Если представители огненного знака зодиака решат резко погрузиться в новые чувства или любовную авантюру, стоит учитывать, что такая история, скорее всего, окажется недолговечной.

Особое внимание стоит уделить финансовым решениям. Любые кредитные операции, вложения в чужие проекты и траты на азартные игры потребуют максимальной осторожности.

Телец — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В октябре у Тельцов наиболее чувствительной станет сфера отношений и партнерства. Все возможные сложности этого периода могут проявиться именно здесь.

Возможны усиление ревности, конфликты, взаимные претензии и попытки манипулировать друг другом. Отношения представителей земного знака могут проходить через довольно драматичный этап. К концу месяца напряжение начнет постепенно снижаться, и Тельцы смогут наконец почувствовать больше спокойствия в жизни.

Также у Тельцов возможны непростые ситуации на работе, во взаимодействии с клиентами и дома, поскольку влияние планет затрагивает сразу несколько жизненных сфер.

Близнецы — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов под влиянием текущих тенденций окажутся работа, отношения с коллегами, здоровье и вопросы, связанные с домашними животными.

Вероятны рабочие конфликты, необходимость разбираться с накопившимися задачами и авралами. Это может привести к большему количеству поездок и решению вопросов, связанных с документами.

В конце месяца Близнецам предстоит завершить незаконченные дела и вернуться к исправлению прошлых ошибок.

Рак — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Раков могут стать более актуальными вопросы покупок, финансовых вложений в детей или собственные проекты.

Возможна ситуация, когда у представителей водного знака зодиака появится желание оформить кредит или воспользоваться чужими ресурсами для важных приобретений.

Атмосфера дома в этот период может быть напряженной, но ближе к концу месяца появится больше гармонии и взаимопонимания.

Лев — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Львов может возникнуть напряжение в домашней атмосфере или произойти неожиданные события внутри семьи.

Эти обстоятельства способны повлиять на отношения с партнером или потребуют от Львов самостоятельно разбираться с возникшими сложностями.

Дева — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Дев напряжение октября может проявиться через поездки, обучение или отношения с братьями и сестрами.

Особенно внимательными стоит быть во время дальних рабочих командировок. Лучше избегать конфликтов и спорных ситуаций с коллегами и попутчиками.

Весы — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Весы могут почувствовать давление или ограничения в отношениях, особенно со стороны партнера.

Также возможны изменения в сфере личных финансов и ресурсов.

Как и Овнам, Весам стоит особенно тщательно проверять решения, связанные с рискованными покупками, инвестициями и вложениями их денег.

Скорпион — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Скорпионы могут ощутить влияние этого напряженного периода особенно сильно, преимущественно те, кто родился в первой декаде знака.

Противостояние между карьерой и семейной сферой может привести к претензиям, недовольству и усилению напряжения в отношениях. Кроме того, Скорпионов могут беспокоить вопросы внешности и красоты.

Если планируются серьезные косметологические или хирургические процедуры, лучше их отложить. Причина в том, что результаты процедур, выполненных во время ретроградной Венеры, часто требуют последующей коррекции.

Стрелец — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Стрельцов напряжение периода может затронуть темы заграницы, общения с иностранцами и путешествий.

В этих сферах возможны сложности — от неожиданных финансовых потерь до проблем с документами.

Козерог — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Козерогов изменения в октябре могут затронуть сферу друзей и единомышленников.

Возможно, придут предложения о совместных проектах или инвестициях.

При этом важно сохранять реалистичный взгляд на ситуацию, внимательно оценивать риски и заранее обсуждать все договоренности с партнерами.

Водолей — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Водолеев необходимость перемен и более жестких переговоров может проявиться в работе и во взаимодействии с руководством.

Также вероятны сложности в деловом партнерстве. В этот период особенно важно сохранять дипломатию и искать точки соприкосновения.

Рыбы — гороскоп на октябрь 2026

Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Рыб усиление конфликтной ситуации может произойти за границей или во время рабочих командировок.

Также могут возникнуть вопросы, требующие решения в юридической и правовой сферах.