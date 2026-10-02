От рутины к страсти: как снова захотеть собственного мужа и сохранить брак

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Даже крепкий брак может разрушиться без измен и скандалов. Какие неочевидные причины убивают любовь и как вернуть страсть в отношения?

Муж не пьет, не бьет, не изменяет, дети его уважают, а жена вдруг понимает: ей совершенно неинтересно, чем он живет, о чем думает и что хочет. Или женщина — прекрасная хозяйка и мать, а мужчина ловит себя на мысли, что не хочет дарить ей цветы, путешествовать с ней и даже разговаривать.

Специалисты называют это эмоциональным выгоранием в браке. И с каждым годом таких случаев становится все больше. Почему любовь угасает даже в благополучных семьях и можно ли ее вернуть, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

Когда пропадает страсть к любимому человеку в браке

Как вернуть страсть и любовь в браке. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

В семейной психологии понятие усталости от отношений — одно из самых часто звучащих. Люди, прожившие в браке 10, 15, 20, а то и 30 лет, однажды просыпаются с пугающим осознанием: им стало скучно. И при этом нет никаких вопиющих причин для развода.

«Бывает так, что муж не пьет, не бьет, из дома не выгоняет, не уходит сам, не изменяет. В целом неплохой человек, имеющий уважение и от детей, и от коллег. Но вот женщине по какой-то причине он стал совершенно неинтересен. Как он живет? Чем занимается? О чем думает? Что хочет? Неинтересно», — описывает ситуацию эксперт.

И у мужчин ровно то же самое. Еще вчера он спешил домой, чтобы обнять жену, поужинать вместе, расспросить о ее делах. А сегодня смотрит на нее и видит хорошую мать своих детей, но как женщина она больше не воспринимается. Уделять ей время, путешествовать, дарить подарки — не хочется.

«И вот здесь, когда люди это начинают испытывать, мы, психологи, советуем не отмахиваться. Если это не лечить, оно будет развиваться и часто приводит к неблагополучному результату — разводу», — предупреждает он.

Когда выгорание в браке приходит извне

Как вернуть страсть и любовь в браке. www.globallookpress.com/Martin Schrampf

Психологи делят эмоциональное выгорание в браке на два больших блока: внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) причины.

Самоэксплуатация и неправильная организация жизни

Одна из главных внешних причин — чрезмерная нагрузка, которую человек берет на себя сам. Особенно это касается женщин-домохозяек.

«Она с утра до вечера следит за детьми, становится такой чрезмерной мамочкой, что забывает о себе. Нет времени на депиляцию, душ, перед зеркалом постоять, обновки посмотреть. Она сама себя выжигает, а потом расплачиваются все окружающие», — говорит Зберовский.

Психолог советует проводить аудит дня и находить хотя бы час-два для отдыха. Даже простой дневной сон, который многие женщины себе не разрешают, может кардинально изменить ситуацию.

«Мы говорим: „Оптимизируйте свою трудовую деятельность. Найдите час поспать днем, даже вместе с ребенком. Потому что когда муж приходит с работы уставший, вы должны быть не настолько уставшей, чтобы у вас хватило сил ему улыбнуться и быть легкой“. Ведь у всех есть запрос на легкость в отношениях», — объясняет он.

Влияние друзей на брак

Как вернуть страсть и любовь в браке. www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Второй внешний фактор, который разрушает браки, — это провокационное влияние разведенных подруг или друзей.

«Одна девушка развелась и спровоцировала два-три развода своих подруг, чтобы не скучно было одной ходить по кафе. Подруги начинают внушать: „Тебя эксплуатируют, ты несчастлива, а мы свободные, счастливые, получаем подарки, путешествуем“. Такое тюканье работает», — рассказывает знаток.

Мужчины тоже этим грешат. Разведенные друзья формируют мнение, что семья сдерживает карьеру, что женщины — враги, и жить в браке — трата времени.

«Вот это ощущение недополученности счастья сильно разлагает отношения», — резюмирует он.

Когда страсть пропадет из-за проблем внутри брака

Как вернуть страсть и любовь в браке. www.globallookpress.com/Frank Röder

Внешние влияния можно отсечь, но есть и внутренние причины, которые подтачивают брак изнутри.

Наше эмоциональное состояние напрямую зависит от гормонального фона. А он, в свою очередь, — от того, что мы едим.

«Девушки-вегетарианки или сидящие на супердиетах — сплошь и рядом в нашей практике. Убираем диету, начинаем есть булки, и жизнь опять начинает улыбаться. Мороженое с мужем — и все становится хорошо: хочется и секса, и общения, и путешествий, потому что пришли нужные гормоны», — делится наблюдениями Зберовский.

Мужчины, которые в 40–45 лет садятся на сушку, чтобы получить фигуру Аполлона, часто теряют радость жизни. Идеальная жена начинает вызывать раздражение — просто потому, что организм недополучает углеводы и гормоны счастья.

«Поэтому фактор физиологии мы стараемся убрать в первую очередь», — отмечает психолог.

Как совместная деятельность влияет на страсть в браке

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Mziya Kashakhi

Вторая внутренняя причина — пропажа общего дела. Когда-то мужчина и женщина начинали с дружбы: гуляли вместе, ходили в кино, помогали друг другу, занимались спортом. А теперь?

«Сейчас мужья и жены разошлись по разным работам, у них разное образование, коллективы, цели. Если в семье пропадает совместная деятельность, остается только помыть, пропылесосить, с ребенком уроки сделать — и еще поругаться по этому поводу, то позитив, диалог, взаимопонимание уходят», — объясняет эксперт.

В институте семьи тысячелетиями супруги работали вместе — на огороде, в лавке, в ремесле. Им всегда было о чем поговорить. Сейчас, чтобы восстановить связь, нужно создавать новые общие занятия.

«Мы спрашиваем: „А что вы делаете вместе? Не раз в год в отпуск, а системно — каждую неделю?“ Если такой деятельности нет, мы ее создаем. Идем в спортзал вместе, гуляем по вечерам, готовим, смотрим смешные фильмы. Потому что когда мужчина и женщина смеются вместе — это и есть эмоциональный комфорт», — говорит психолог.

Не спешите разводиться: как вернуть страсть в браке

Как вернуть страсть и любовь в браке. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Главный совет Андрея Зберовского — не принимать поспешных решений.

«Люди могут поставить крест на браке в спешке, не разобравшись в причинах. Говорят: „Наш брак обречен, давай разводиться“. А потом находят партнера хуже. Зачастую во втором браке к эмоциональному выгоранию приходят через три-пять лет, а в первом это заняло 15–20. То есть они потеряли то, что было в разы ценнее», — предостерегает эксперт.

Он сравнивает отношения с металлом, который ржавеет. Но ржавчину можно счистить наждачкой, переплавить и придать новую форму.

«Старый друг, с которым вы прошли 10–15–20 лет, всегда ценнее. Его можно и нужно обновлять. Технически это несложно: достаточно правильных советов и разговоров с партнером. Часто мы молчим о своем дискомфорте, а партнер не знает и тоже начинает отчуждаться. А вы воспринимаете это как „ага, отношения точно обречены“. Это не так», — уверен Зберовский.

Главный рецепт любви и страсти в браке

Как вернуть страсть и любовь в браке. www.globallookpress.com/Paul Zinken

Выход из эмоционального выгорания — в активности и совместных эмоциях.

«Большая часть успешных восстановлений происходит за пределами квартиры. Надо выходить из дома: гулять, кататься на велосипедах, учить иностранные языки, путешествовать, сталкиваться с трудностями и героически их преодолевать вместе. Чем больше эмоций и активности, тем меньше скуки и больше взаимного влечения», — советует специалист.

А если пропало влечение — не значит, что ушла любовь.

«Любовь не рождается искрой. Она формируется в общении. Когда-то вы ходили в кино, гуляли, смеялись, переписывались — и только тогда пришла любовь. Так же и теперь: нужно снова выгулять себя, подружиться заново. В центре отношений — мужчина и женщина, а не только дети. Если вам будет комфортно друг с другом, выгорание никогда не придет», — подводит итог Андрей Зберовский.