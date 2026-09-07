Инвестиции в сказку: как не потерять деньги на необычных домах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прежде чем заказывать проект дома в форме ракушки или рыцарского замка, стоит трезво оценить будущие расходы. С какими сложностями придется столкнуться, помимо высокой стоимости самой стройки?

Насколько нестандартная архитектура дома влияет на ликвидность объекта, во сколько обходится строительство и обслуживание таких зданий и с какими сложностями сталкиваются владельцы при попытке продать или даже оформить право собственности. Ответы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Подмосковный замок

5-tv.ru

Этот дом в Подмосковье словно сошел со страниц легендарной саги о хоббитах и выглядит как замок темного властелина. Для любопытных туристов он тоже окутан завесой тайны — хозяин Андрей Гаманко не любит быть в центре внимания и никого в свое жилище не пускает.

«Приезжают на велосипедах… Приезжала, кстати, какая-то женщина пару лет назад. И говорит, я приехала специально из Питера, пустите меня в дом посмотреть. Ну, конечно, мы ее не пустили», — рассказал владелец необычного дома.

Для «Стройнадзора» Андрей сделал исключение и провел эксклюзивную экскурсию по участку и самому строению. Все металлические элементы — фонари, ворота, калитку — он создавал вместе с напарником по собственным чертежам.

Необычные идеи просто приходили в голову Андрея. Их он никак не связывает с мотивами произведения Толкина.

Внутреннее убранство — самое обычное, но некоторые детали выдают творческую натуру хозяина: алюминиевая мозаика на двери шкафа, кованая витая лестница из черного металла или необычный стол.

Домик хоббита

5-tv.ru

В Краснодарском крае Надежда Шабанова владеет постройкой, собранной без единого гвоздя местным отшельником. Несмотря на восторг, женщина выставила дом на продажу за 2,5 миллиона рублей, но покупатель так и не нашелся.

Как нестандартная планировка дома влияет на цену при продаже

5-tv.ru

Если захочется строить нестандартный дом под заказ, придется готовиться к серьезным расходам.

«Необычный дом будет сильно отличаться по цене от обычного, потому что для обычного дома рынок уже сформирован. Это типовые материалы, готовые плиты, перекрытия. Да даже бревно, дерево, оно уже фиксированного размера. Поэтому цены, конечно, у нас уйдут уже от x5 и выше. Даже имея одинаковый метраж, одинаковые технические параметры, все равно дом будет сильно дороже. Это больше работы, больше материалов и сложнее сборка», — уточнила архитектор Татьяна Сердюкова.

А еще необычное жилье потом сложно продать.

«Ликвидность действительно зависит от дома, от его планировки и формы. И по опыту сложные дома со сложной планировкой необычны, практически не продаются. Тут причина абсолютно простая. Они сложны в эксплуатации, они требуют постоянного ухода и сами по себе уже стоят дороже, чем обычные дома на рынке», — отметила Сердюкова.

К тому же такое строение труднее поставить на учет. Требуется технический план, в котором кадастровый инженер составляет подробное описание помещений и характеристики здания.

Не каждому специалисту под силу такая задача. А в регистрации конструкции без фундамента, например, морского контейнера, и вовсе могут отказать.

Вывод прост: перед строительством уникальной конструкции надо готовиться, что в случае продажи вложения могут не окупиться. Но если фантазия просится в полет, а мечты о необычном жилье не дают спокойно спать — возможно, стоит присмотреться к неординарным решениям в интерьере. Сделать ремонт внутри помещения — дешевле и проще.