Мошенники по ремонту бытовой техники: как мастера обманывают клиентов и накручивают цены

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

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Как понять, что вас обманывают? Мы изучили типичные уловки недобросовестных мастеров, завышающих стоимость работ и запчастей, и выяснили, из чего складывается честная цена.

Даже звезды не защищены от недобросовестных мастеров. Актриса Ольга Кузьмина столкнулась с проблемой в кофемашине — требовалась замена насоса. За эту услугу потребовали 49 тысяч рублей! Естественно, артистка отказала и попросила вернуть кофемашину. После этого в фирме по ремонту начали сбрасывать звонки. В итоге кофемашину все же вернули, но в том же сломанном состоянии — то, что не работало, так и не работает.

Как убедилась программа Пятого канала «Стройнадзор», за низкой ценой диагностики и обещаниями «бесплатного выезда» часто скрываются аферисты, готовые «добить» технику, к тому же взяв за это деньги.

Как обманывают клиентов мастера по ремонту

Как обманывают мастера, фирмы по ремонту техники. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Даже незначительная неисправность может превратиться в многотысячный ремонт, если вызвать «специалиста» из сомнительной конторы. Как распознать обман при первом же звонке и почему 500 рублей за диагностику — это верный признак ловушки?

Чтобы проверить профессионализм и честность мастеров, программа «Стройнадзор» выбрала две организации с плохими отзывами и оформила заявку на ремонт стиральной машины.

В первом случае жалоба была на гнилостный запах и плохой отжим. Приехавший мастер не стал проверять элементарные вещи.

«Спустя 25 минут так и не посмотрел сливной шланг, состояние его, не проверил то, что может быть забитым», — прокомментировал ситуацию профессиональный мастер по ремонту бытовой техники Николай Бенюхов.

В итоге приехавший «специалист» делает вывод: в негодность пришел дренажный насос из-за того, что машинку вовремя не чистили.

«Пытаться вытравить оттуда неприятный запах почти невозможно. В 99% случаев это замена вот этого насосика», — заявил он.

Клиенту вынесли вердикт: требуется замена дренажного насоса за 10 740 рублей, а итоговая стоимость с работой составила бы 11 тысяч. Хотя эксперт программы придерживается другого мнения.

«Запчасть не может столько стоить, данная стоимость от 800 до 1000 рублей в среднем», — убежден Бенюхов.

В первую очередь в любом случае нужно проверять сливные шланги и патрубки.

«Также следной насос заменить имеет смысл, если ты не хочешь его чистить. Грязь — это не обоснование цены, запчасть можно спокойно вытащить и помыть», — просветил Бенюхов приехавшего из компании мастера.

Такой ремонт, по мнению эксперта, обошелся бы максимум в 5,5 тысяч рублей, а не 11!

На какие суммы мастера по ремонту техники обманывают клиентов

Как обманывают мастера, фирмы по ремонту техники. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В сервисные центры по ремонту бытовой техники нередко обращаются люди после визита горе-мастеров.

«Нам привезли на ремонт стиральную машину. Они озвучили стоимость ремонта 25 тысяч рублей и сказали, что требуется ремонт платы. Выяснилось, что проблема всего лишь в сливном насосе. То есть вот так выглядит данная запчасть, которую требуется менять, и сумма ремонта всего лишь четыре тысячи рублей», — поделилась руководитель сервисного центра по ремонту бытовой техники Екатерина Гурова.

Владелец холодильника Александр Романченко привез в этот центр свой холодильник. После осмотра нечистый на руку мастер забрал дисплей и плату, а затем обозначил, что работа будет стоить 40 тысяч рублей! Мужчина отказался, и в итоге…

«Абонент был не абонент. Через какое-то время пришло осознание, что мы, наверное, эти запчасти уже никогда не увидим», — вспомнил Александр.

Настоящие специалисты нашли причину — неисправна проводка двери, и такой ремонт стоит в десять раз меньше — всего четыре тысячи! Плату и дисплей тоже поставили — в сумме за 11 тысяч рублей.

За что часто просят доплатить недобросовестные мастера по ремонту техники

Как обманывают мастера, фирмы по ремонту техники. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Другая ситуация — фирма обещает, что выезд мастера бесплатный.

— 500 рублей только за диагностику?

— Это если вы ограничитесь только диагностикой, а при продолжении работ она бесплатна.

Задача — отремонтировать стиральную машинку, которая сильно шумит. И вот какие расценки озвучивает недобросовестный мастер.

— Какой-то скрежет, я не могу понять вообще, что это такое.

— Подшипники необходимо и амортизатор посмотреть.

— А вообще-то такая замена вот этих вот подшипников сколько обычно стоит?

— Смотрите, комплект подшипников 8300 рублей.

— А крестовина 4200 рублей будет стоить. И, соответственно, работа: пять тысяч рублей монтаж, пять тысяч рублей демонтаж.

Итого 22 с половиной тысячи рублей!

«Это слишком много. Данная работа не стоит более 12 тысяч рублей со всеми расходами и запчастями. Обманул клиента в цене», — комментирует Бенюхов.

Мастер даже не показал прайс-лист, хотя обязан это сделать. Но это еще не все! Вдруг мастер просит 2,5 тысячи за выезд и диагностику. Деньги молодой человек попросил просто скинуть по его номеру телефона, а не на счет организации. Реквизиты и данные фирмы нигде не указаны!

Крестовина с подшипником все равно стоят намного дешевле. Итальянский или польский комплект обойдется в районе 2,5 тысяч.

«По запчастям на данную технику вы бы потратили в районе пяти с половиной, шести максимум тысяч рублей. А остальное получается — это ваша работа», — раскрыл обман профессиональный мастер по ремонту бытовой техники.

Мастер признал свой косяк.

«Да, я включил стоимость такси в стоимость условно подшипников. Я это не озвучил, потому что не я их меняю, мне их необходимо поменять с помощью мастера другого», — сказал он.

Почему в компаниях по ремонту техники называют фиктивные расценки

Как обманывают мастера, фирмы по ремонту техники. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Программа позвонила в эту компанию, чтобы прояснить ситуацию. Почему операторы кол-центра называют фиктивные расценки? И где фактически находится фирма, ведь по тому адресу, который указан на сайте, их офиса нет!

— Что вы хотели посетить, наш офис?

— Да.

— А зачем вы нам здесь?

— Как такое возможно, что человек ставит прайс намного больше положенного?

— Ну вы придумываете чушь какую-то, как понять «намного больше»? 23 тысячи для подшипников — это нормальная цена!

— Какую-то проверку вы будете проводить?

— Я сейчас вызову этого мастера, отчехвостю.

В предоставлении данных для претензии отказали. Тогда «Стройнадзор» составил обращение к регистратору домена — компании, которая закрепляет за сайтами организаций адреса и хранит информацию о владельцах. И параллельно подготовил заявления в прокуратуру и МВД.

Как не дать себя обмануть мастерам по ремонту техники

Как обманывают мастера, фирмы по ремонту техники. Фото: www.globallookpress.com/Friso Gentsch

Профессионалы предупреждают: подобные фирмы специально заманивают клиента предложением о низкой цене диагностики и бесплатным выездом мастера. Но это ловушка! Средняя стоимость осмотра устройств — 2500 рублей.

Как же не дать ввести себя в заблуждение?

Не верьте в дешевизну.

«500 рублей — это не цена диагностики, потому что никакой мастер не поедет через всю Москву… Это ему невыгодно», — предупреждает Николай Бенюхов.

Требуйте документы. Если платите наличными, требуйте чек или расписку. В квитанции должен быть полный перечень услуг.

«Если он разбирает… Должно быть сведение о том, что он не соберет его и оставить в прежнем состоянии. Он разобрал, и он должен собрать в эти деньги, не дополнительные, а в эти именно», — поясняет адвокат Виталий Драгнев.