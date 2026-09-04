Адские боли после приговора: вокруг онкобольной Лерчек вспыхнули новые споры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Состояние здоровья блогера резко ухудшилось вскоре после известия о необходимости выплатить многомиллионный штраф.
Решение суда о многомиллионном штрафе и запрете на рекламу поставило Лерчек в жесткие временные рамки. Выплатить почти 764 миллиона нужно в ближайшие месяцы, иного способа заработать у нее нет. А еще и онкология четвертой стадии. На днях жених блогера сообщил о резком ухудшении ее здоровья — Лерчек снова испытывает адские боли. Но еще за день до госпитализации она провожала на шпильках детей в школу.
Есть ли связь между финансовым давлением и болезнью, или это просто совпадение?
Огромный штраф Лерчек
Лерчек приговорили к пяти годам условного лишения свободы и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. Также ей запретили в течение трех лет администрировать сайты и продвигать бренды в интернете.
В день оглашения приговора Лерчек предпочла не комментировать происходящее и на все вопросы журналистов лишь опускала глаза. 12 августа защита подала апелляционную жалобу на приговор.
Что у Лерчек сейчас со здоровьем
Еще недавно все было в порядке. Улыбчивая Лерчек провожала детей 1 сентября в школу в черно-белом твидовом костюме от люксового бренда и черных лодочках на высокой шпильке. Валерия сделала макияж с акцентом на глаза и надела парик.
И вдруг на следующий день отец ее четвертого ребенка, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини сообщил, что Чекалина вновь оказалась в больнице.
«У нас терапия. Несколько дней назад у Леры начали болеть ноги. Сначала правая, потом левая. Каждый раз было хуже. Поэтому врач решил сделать капельницу с контрастом, но ничего не нашли. Сегодня проводился еще один анализ», — поделился жених Лерчек в личном блоге.
Ей установили катетер с контрастом и сделали МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника. При этом причину боли обнаружить не смогли.
«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская, и я нахожусь под сильными обезболивающими по типу „Трамадола“. Хочется уже скорее найти причину, чтобы не было этих болей. Спасибо, что переживаете», — подтвердила Чекалина в своем аккаунте.
В сети блогер часто рассказывает о переживаниях после тяжелого диагноза. Недавно она призналась, что пыталась найти смысл в испытании, с которым столкнулась.
«Думаете, я ни разу не задавала Боженьке вопрос: „Почему именно я? Почему ты выбрал меня?“ Мне кажется, меня выбрали не просто так… Боженька показывает на моем примере, что, несмотря на болезнь, можно продолжать, хотеть, жить и верить в исцеление», — говорила она.
Лерчек уже прошла девять курсов химиотерапии.
«Препарат таргетной терапии очень токсичный, у Леры бывает сильная тошнота. Первый раз началась аллергическая реакция с отеком, ей было сложно дышать. Еще из побочных эффектов — вздутие живота и слюна становится очень густой, что ее сложно глотать», — рассказывал в сети Сквиччиарини.
На фоне лечения у Чекалиной даже ухудшилось зрение — один глаз практически переставал видеть, появились проблемы с передвижением. Также началось выпадение волос, из-за чего ей пришлось побриться налысо и носить парик.
«У Леры начались улучшения на глаз, пятна на правом глазу из-за метастаз в коре головного мозга уменьшились. И она начала видеть лучше», — писал позднее жених Лерчек.
По словам самой Чекалиной, со временем ее отношение к ситуации изменилось — сейчас она воспринимает свою историю как возможность поддержать людей, которые проходят через похожие испытания.
А что у Лерчек с деньгами
Лерчек, конечно, привыкла ни в чем себе не отказывать.
Она хорошо одевается, а ее трое детей посещают элитную гимназию, где, по данным из открытых источников, год обучения стоит более 2,2 миллиона рублей. Но сумма эта не сопоставима с размером штрафа, и сейчас Чекалиной как никогда нужны деньги.
По подсчетам экспертов, чтобы погасить штраф, ей необходимо выплачивать почти по 13 миллионов рублей ежедневно, при этом ей запрещено продвигать собственные бренды в сети.
От своего имени блогер вообще не имеет права работать с социальными сетями. Но если Лерчек вообще не погасит штраф, условный срок могут заменить на реальное лишение свободы.
Теоретически можно взять отсрочку на максимальный срок — пять лет. Однако возникает циничный вопрос: есть ли у нее эти пять лет с учетом тяжелого диагноза?
Защита Чекалиной уже заявила о намерении обжаловать приговор, в частности, у нее есть вопросы к расчету суммы штрафа. Однако и гособвинение не согласно с вердиктом — только по другому поводу. Государственное обвинение настаивает ужесточить наказание до шести лет лишения свободы.
Почему Лерчек подозревают во лжи
Лерчек сейчас мало кто верит. Она «настраивала» против себя аудиторию постепенно.
Все началось с того, что против Чекалиной возбудили уголовное дело. Ей вменяли вывод денежных средств за границу, и грозило это реальным тюремным сроком. Блогер стала фигурантом громкого скандала. И вот практически сразу после этого в медиапространстве появилась информация о тяжелой болезни.
«Любой человек использовал бы все возможности избежать заключения. Это понятно», — писали ей комментаторы.
И даже когда стало точно известно, что Валерия Чекалина действительно получает лечение в государственном онкологическом центре имени Н. Н. Блохина, сомневающихся не стало меньше.
Юристы уже предупредили: после вступления приговора в силу у Лерчек будет 60 дней на добровольную выплату штрафа. Если денег не найдется, приставы начнут принудительное взыскание — арест счетов, имущества, а затем и удержания из официальных доходов. Вероятно, чтобы не нарушить условия условного срока, Чекалиной придется устроиться на официальную работу и отдавать 50% заработка в счет погашения штрафа. С учетом запрета на рекламу и тяжелого состояния здоровья сделать это будет крайне сложно.
А пока ее жених Луис Сквиччиарини ежедневно публикует репортажи из больницы, врачи продолжают искать причину новых болей, а скептики в комментариях не устают повторять: слишком уж вовремя болезнь обострилась — сразу после приговора. Совпадение или нет — каждый решает сам.