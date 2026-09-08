Не спешите выбрасывать: что делать с подгоревшим пирогом и опавшим бисквитом

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже неудавшуюся выпечку можно без зазрения совести подать гостям на стол. Как подарить вторую жизнь десертам?

Даже у опытных поваров случаются кулинарные неудачи. Пирог подгорел, бисквит опал, корж пересушился — и сразу хочется либо плакать, либо выбрасывать неудавшуюся выпечку.

Но торопиться не нужно: не всё пропало, и дорогие ингредиенты еще можно спасти. Вместо того чтобы изгонять пирог в мусорное ведро, можно превратить его в изысканное угощение. И, вполне возможно, десерт выйдет даже вкуснее и оригинальнее первоначальной задумки.

Особенно, если следовать советам, которые эксклюзивно 5-tv.ru дала фудблогер и повар Любовь Фахрутдинова.

Какие подручные средства всегда выручат

Что делать, если пирог подгорел или опал бисквит. Фото: 5-tv.ru

На кухне всегда стоит держать базовый набор продуктов, которые выручат в любой критической ситуации.

Ингредиенты для «реанимации»:

Шоколад — перебивает запах гари и создает красивую глазурь;

Ягоды и фрукты — подойдут свежие или перетертые из летних заготовок, добавят сочности и отвлекут внимание от текстуры;

Орешки — помогут для маскировки и текстуры.

В идеале было бы неплохо иметь и ингредиенты для приготовления крем-чиза: творожный сыр или тофу, жирные сливки и сахарную пудру.

«И маленький секрет: если хотите более аккуратно выкладывать крем, можно использовать кондитерский мешок и вот такие вот насадки. Найти его можно в любом магазине для кондитеров либо на любом маркетплейсе», — посоветовала Фахрутдинова.

Как спасти подгоревший пирог или бисквит

Что делать, если пирог подгорел или опал бисквит. Фото: 5-tv.ru

Проблема подгоревшей корочки еще и в том, что непострадавшие части теста тоже пахнут гарью. Но замаскировать можно ведь и запах!

Подгоревшую корочку можно счистить ножом или использовать мелкую терку, как для цедры. Ей аккуратно пройтись по поверхности — горелая шкурка исчезнет, оставив светлую часть. Если корка потемнела сильнее и стала жесткой, но пирог внутри пропекся, можно полностью отрезать нижнюю часть пирога, оставив только верхнюю.

Самое важное правило — пирог должен полностью остыть перед началом реанимации. Если попытаться скрести горячий бисквит, он начнет крошиться и разваливаться прямо в руках.

«Если вы переживаете, что остался немножечко аромат горелого, маскируем это все обычным подтопленным шоколадом и орешками. Так точно никто не догадается, что была маленькая неприятность», — сказала фудблогер.

Как спасти опавший пирог

Что делать, если пирог подгорел или опал бисквит. Фото: 5-tv.ru

Другая проблема — осевший бисквит. Это случается, когда духовку открывают раньше времени или перестарались со взбиванием яиц. Тут выход — перевести акцент на начинку.

Главный секрет — выложить в центр опавшего пирога крем-чиз, неплохо будут смотреться хаотичные мазки.

Ингредиенты для крема:

Творожный сыр — 250 граммов;

Сливки 33% жирности — 50 граммов;

Сахарная пудра 50–60 граммов.

Теперь их нужно просто взбить.

Если на поверхности есть углубление, это даже плюс, потому что крем-чиз ляжет идеально. Затем поверх него распределяются свежие ягоды и фрукты — их яркая кислотность и сочность отвлекут внимание от текстуры самого бисквита.

«И последний штрих — вот так припудрить сахарной пудрой. Согласитесь, никто не догадается», — поделилась секретом Фахрутдинова.

Что делать, если пирог пересушен

Что делать, если пирог подгорел или опал бисквит. Фото: 5-tv.ru

Иногда пирог выглядит идеально снаружи, но при разрезе оказывается сухим и жестким — это признак того, что тесто пересушили.

Сухой бисквит любит жир, а пористый — сладкий сироп. Для реанимации подойдут сахарный сироп с ванилью или коньяком, молочная смесь со сливками или даже разведенное водой жидкое варенье.

Пропитку наносят силиконовой кисточкой или из пульверизатора, затем пирог накрывают пищевой пленкой и дают постоять хотя бы полчаса. За это время влага распределяется равномерно, и бисквит становится мягким и нежным. Если есть возможность, можно оставить пирог на ночь в холодильнике — эффект будет еще лучше.

Как замаскировать сильно пострадавший пирог или бисквит

Что делать, если пирог подгорел или опал бисквит. Фото: 5-tv.ru

Когда пирог настолько безнадежен, что его нельзя оставить в цельном виде — например, он пересушен, поломался, раскрошился — можно переделать его в пирожные или десерт.

На помощь приходит английский десерт трайфл. Это блюдо собирается слоями в красивых бокалах или прозрачных креманках. Вместо обычного домашнего пирога получится настоящий ресторанный шедевр!

Приготовление трайфлов:

Нарезать бисквит на аккуратные кубики. В стакан, креманку или бокал выложить слой крема, затем — слой бисквита. Добавить между слоями ягоды (можно переваренные в варенье или джем). Повторитиь слои.

«И сверху предлагаю еще украсить ягодой. Какая красота получилась, и кто скажет, что этот пирог не получился?» — улыбнулась фудблогер Любовь Фахрутдинова.

В самых сложных случаях, когда нижний корж сгорел дотла, а верхний рассыпается, лучший выход — превратить весь пирог в крошку и сделать пирожные «Картошка» или мини-десерты в шоколадной глазури. Для этого бисквит измельчают блендером или скалкой, смешивают с кремом или сгущенным молоком, формуют шарики или колбаски и обваливают в какао-порошке. После часа в холодильнике получается вкусный десерт.

Также можно использовать кусочки бисквита как основу для мини-пирожных, вырезая их стаканом и окуная в шоколадную глазурь.