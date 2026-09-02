«Дала человеку умереть»: близкие Яниса Тиммы не могут простить Анну Седокову

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Отец Яниса Тиммы считает знакомство сына с Анной Седоковой роковым. Как изменился баскетболист в отношениях с певицей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Близкие Яниса Тиммы до сих пор не могут простить Анну Седокову. В эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника» отец погибшего баскетболиста раскрыл правду об отношениях сына с певицей. Чем Седокову раздражал ребенок мужа от первого брака? Почему родители не верят, что Янис бросался на бывшую жену с ножом? И в чем обвинила Райтиса Тимму сама артистка?

«Легко найти (могилу Яниса Тиммы. - Прим. ред.). Скайста (населенный пункт в Латвии. — Прим. ред.). Рядом костел (католический храм. — Прим. ред.) И тут рядом… Рядом мой Янис», — говорит отец спортсмена Райтис Тимма.

Краславский район Латвии. Скромное сельское кладбище. Именно здесь похоронен баскетболист Янис Тимма. Отец спортсмена Райтис приходит сюда несколько раз в месяц.

«Всегда я вижу здесь цветы и свечки. Так что люди приезжают», — отмечает отец баскетболиста.

Янис был в Латвии настоящей звездой. Выступал на чемпионатах. В 2015-м он переехал в Россию. Сначала играл в петербургском «Зените», потом перешел в подмосковные «Химки». В это же время спортсмен начал отношения с певицей Анной Седоковой.

«Все проблемы начались именно с того момента, когда они познакомились. Еще первый сезон он отлично сыграл, но потом кошмары начались», — подчеркивает отец Яниса Тиммы.

Райтис и его жена Аусма уверены: если бы не брак с бывшей солисткой «ВИА Гра», их сын сейчас был бы жив. Тимма-старший говорит: в роковую ночь Янис четко дал Анне понять, что собирается свести счеты с жизнью.

«Она же могла послать туда людей, позвонить, не знаю, в этот хостел, прислать туда полицию. Она спокойно ушла спать и ждала следующее утро… И пускай не рассказывает, что она делала все, чтобы предотвратить. Она не сделала абсолютно ничего. Она просто дала человеку умереть», — заявляет Райтис Тимма.

Отец спортсмена вспоминает: им с женой Анна сразу не понравилась. Показалась наигранной. Но больше всего смутило ее отношение к сыну Яниса от первого брака. Кристиан явно раздражал Седокову.

«Янис пошел играться с Кристианом, потому что Кристиан тоже был тогда в гостях. И она обиделась. Звоночек был, он и, кстати, был самый ужасный, когда умерла собака Мамба. Она все это использовала, вот этот момент и настроила Яниса против меня. Она даже говорит, что я убил эту собаку. Все пошло по нарастающей», — вспоминает Райтис Тимма.

Серьезный разлад начался и между Анной и Янисом. Супруги публично ссорились. Выкладывали в интернет фото и видео своих конфликтов. Затем страстно мирились. И так много раз.

«Мне это казалось такой пиар, такой спектакль, который они используют, чтобы привлечь внимание общественности к себе», — признается отец баскетболиста.

Райтис не мог и предположить, насколько трагичным у этого спектакля будет финал. В октябре 2024-го баскетболист и артистка развелись, вскоре после этого Яниса не стало. Отец узнал обо всем от друга.

«Я не верил этому. Потом уточнили. Да, к сожалению, это правда. Кто ж поверит сразу? Всегда кажется, что есть шанс, что это неправда», — делится Райтис Тимма.

Тело сына отправили на родину, в Латвию. На прощание с Янисом Тиммой пришли игроки сборной Латвии, друзья и родные. Похоронили его в белом гробу на тихом сельском кладбище. Хотя Анна обещала взять на себя расходы по подготовке к похоронам, она на них даже не приехала, говорит Райтис. Сама Седокова эти обвинения отвергает.

«Пускай выложит скрин с перечисления или какой-то счет, не знаю, куда она пересылала. Я лично не видел ни одного цента. Аусма тоже не видела», — заявляет Тимма-старший.

Родители делятся: вместо того, чтобы поговорить по душам, звезда эстрады заблокировала их во всех мессенджерах. А вскоре они узнали, что Янис и Анна подписали брачный контракт, по условиям которого все имущество баскетболиста переходит к Седоковой.

«Версия такая первая: они хотели вдвоем обмануть весь мир и придумали какую-то такую аферу, чтобы как будто кого-то обмануть. Это раз. Второе: может быть, Янис знал и понимал, что это не брачный договор, а какая-то филькина грамота», — говорит отец спортсмена.

В данный момент судебный процесс между родственниками Яниса и Анной в разгаре. Знаменитость защищается: публикует личные переписки, чтобы доказать, что в последнее время полностью содержала мужа. А недавно назвала себя жертвой домашнего насилия. Заявила, что Янис угрожал ей ножом, и даже выложила фото.

«Допустим, что так было, да? Как вы думаете, человек, которого почти только что резали ножом, он будет рисковать и лезть к этому человеку с ножом, чтобы его снять? Кажется, что ноги надо уносить, правильно?» — отмечает отец Яниса Тиммы.

Райтис планирует довести дело до конца и восстановить репутацию сына. А также заставить Анну поделиться наследством Яниса. Выплатить его семье деньги за квартиры спортсмена, которые та продала.

Тимма-старший объясняет: они с женой стараются не для себя, а ради внука Кристиана. Мальчику от отца не досталось ничего. И бабушка с дедушкой очень хотят восстановить справедливость.