Присосалась лярва: экстрасенсы раскрыли мрачное будущее Волочковой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Анастасия Волочкова регулярно становится участницей различных скандалов. Может ли это быть связано с проклятием и сглазом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасии Волочковой грозит серьезная опасность. Какие беды увидели экстрасенсы в ее будущем? Есть ли шанс у балерины спастись? Почему ее преследуют скандалы? Что за сущность разглядели в заслуженной артистке РФ парапсихологи? И кто на самом деле сломал ее судьбу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Без купальника нельзя обойтись, но я обхожусь одними трусиками мини, чтобы привозить красивый, яркий загар», — подчеркивает знаменитость.

Загоревшая, довольная, счастливая. Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив и прямо в аэропорту попала в кольцо журналистов. Балерина рассказала, как плескалась в волнах и, к ужасу шеф-повара, ела сорванный с кустов острый перец. Заодно артистка сообщила, что зимой опять заселится в тот же отель. Но суждено ли этим планам сбыться? Есть люди, которые уверены: звезда находится буквально в шаге от беды.

Недавно экстрасенсы решили понять, почему у танцовщицы так круто изменилась жизнь и есть ли в этом мистика. Раньше ей рукоплескал весь мир. А теперь что ни день, то скандал. И даже нынешний отпуск звезды начался с публичного конфликта.

«Позор. Просто позор. Вот просто позор. Что вы делаете?» — говорит звезда.

В день вылета Анастасию Волочкову не пустили на рейс. Авиакомпания официально сообщила: балерина не пришла на посадку, потому что находилась в ресторанной зоне. Сама танцовщица парировала: она отвлеклась на общение с поклонниками. Но фанаты отметили: звезда едва стояла на ногах и с трудом говорила.

«Просто сидели в шаге от посадки. Ни посадки, ничего не объявляли», — рассказывает Волочкова.

Звездный продюсер Олеся Сазыкина, которая сотрудничает с авиакомпанией и знает ситуацию изнутри, рассказала другие подробности.

«Они имеют право не пускать на рейс в алкогольном опьянении. Госпожа Волочкова была, как всегда, не в том состоянии. На самом деле ее три раза объявляли на рейс. И она не пришла», — делится Сазыкина.

Многие уверены: все беды балерины вызваны нездоровой привычкой. Но экстрасенс Демид Воронцов заявляет: жизнь Анастасии изменилась неспроста — это результат проклятия.

«У нее выпадает ведьма. Видите, прям четко прорисованная ведьма. То есть был бытовой сглаз, когда много-много людей на нее смотрели и завидовали, и целенаправленно сделана порча. Я вижу, что это была конкурентка из Большого. Потому что мне рисуют образы: большое здание, где красиво танцуют, идут спектакли», — уточняет экстрасенс Демид Воронцов.

Парапсихолог считает, что на Волочковой порча, поэтому управляет ею некая мистическая сущность.

«У нее есть после этой порчи, которую сделали, эта сущность — лярва. Эта лярва высасывает жизненную энергию из человека, начинает пожирать своего, так скажем, подопечного, который уже образовался у нее. И человек пытается эту энергию, которую он теряет, свою жизненную энергию, восполнить. И поэтому Анастасия пытается восполнить эту потерю своей энергии алкоголем», — объясняет Демид Воронцов.

На этот раз на острова звезду сопровождал ее новый концертный директор Максим Николаев. И, судя по кадрам из аккаунта Анастасии Волочковой, пару явно связывала не только работа. Они нежились в бассейне, страстно обнимались и делили номер на двоих.

«Иди скорей сюда, я дом нам нашла, виллу, хижину. Слушай, а вот здесь я буду спать, а ты будешь… Тут еще одна есть тахта… Знаешь, мягко стелют, жестко спать», — показывает Волочкова.

Подписчики вспомнили, что до Максима на Мальдивы Волочкова летала с певцом Николаем Басковым, парковщиком Олегом, танцором Марчелло Абаби, покойным банщиком Сергеем Кузнецовым. И все за счет артистки.

«Она любит время проводить определенным образом, любит и выпить, и потусить, и все эти мужчины должны вот каждый день рядом с ней быть, веселить ее, развлекать, то есть, если грубо сказать, наверное, они отчасти едут с ней как аниматоры определенные, которые ее на этом отдыхе развлекают», — объясняет светский журналист Антон Беккужев.

По данным СМИ, стоимость суток проживания на пляжной вилле с приватным бассейном обошлись Анастасии в 70 тысяч рублей. А в целом на отдых с Максимом она могла потратить около миллиона.

«Поймите, мы с Максимом — друзья очень много лет уже. Максим является моим директором. И я поехала в это путешествие для того, чтобы мы вместе могли быть. Потрясающий совершенно человек. Я тебя очень люблю, Максим. Это правда. И дорожу тобой. Поэтому, знаете, сразу всех превращать — альфонсы, не альфонсы. Люди добрые, почему вот не живут своей жизнью?» — говорит Анастасия Волочкова.

«Если рассчитать даже по гонорарам ее — это примерно где-то одно выступление ее, допустим, в ночном клубе с концертным шоу. Или один поход на большое ток-шоу с громким инфоповодом. Поэтому глобально она может позволить себе такой отдых, себе и своему партнеру, который летит вместе с ней», — отмечает журналист Беккужев.

Экстрасенс предупреждает балерину: если она оставит все как есть, то в следующем году артистка может навсегда покинуть сцену из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Вот это очень плохая карта, которая говорит „беда“ и „плохой конец“. Я лично сейчас не сужу, я трактую именно непосредственно карты, которые говорят о том, что ей мешает. И вот этот самый негатив, который магически на нее воздействует, тут может быть все очень плохо», — подчеркивает Демид Воронцов.

В личной жизни балерину тоже ничего хорошего не ожидает. Впереди у нее годы одиночества, уверен экстрасенс. Но, по его словам, у Анастасии есть шанс все наладить. Для это ей нужно вести здоровый образ жизни, тщательнее выбирать друзей, а также помириться с матерью и дочкой.