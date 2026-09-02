Диброва не купила даже ручки, а Самойлова потратила миллионы: как звезды собирали детей в школу

Фото, видео: Щербак Александр/ТАСС

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Где учатся дети российских знаменитостей и сколько это стоит, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Российские звезды собирали детей к очередному учебному году. Сколько денег потратили селебрити? Что входит в эту сумму? Подробности в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это комната Федора и Ильи. У каждого свой уголочек есть с его вещами, фотографиями. И, конечно же, стол, за которым ребенок занимается», — показывает Полина Диброва.

Модель рассказала: в комнате детей бывает редко. Уважает личное пространство. Но пока сыновья наслаждались последними свободными деньками перед школой, решила сделать исключение для «Светской хроники». Здесь все для их учебы и развития: ноутбуки, конструкторы и книги. Еще есть барабанная установка и синтезатор.

«Ребята прям сидят по вечерам, играют на гитаре, играют на клавишах, поют. Им очень нравится музыка», — отмечает бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва.

Но в комнате ни стопок новых тетрадей, ни обложек. Да и рюкзак всего один. Диброва призналась: не покупала детям даже ручки. С чем же сыновья Полины отправятся в школу?

«И Саша, и Федя, и Илюша учатся в одной школе. Собственно, Саша у нас переходит в 11-й класс, нам предстоит ЕГЭ, а Федор и Илья — шестой и пятый классы. <…> Я считаю, что домашнюю работу должны делать сами дети», — уточняет модель.

Оказалось, они посещают необычное учебное заведение семейного формата. В его стенах есть своя канцелярия и отсутствует дресс-код. Дети Дибровой, как и остальные ребята, ходят в том, в чем им удобно. А вместо строгой дисциплины в учреждении — дружеская атмосфера.

«Преподаватели молодые, очень современные. Очень все живо, классно. Выглядит это так, как будто бы преподаватели — друзья детям», — делится Полина Диброва.

Знаменитость говорит: дает детям свободу. Они сами завтракают, выбирают, в чем пойти на уроки, и даже одежду самостоятельно заказывают на маркетплейсах. Она не требует от них пятерок и редко общается с учителями и родителями в чатах. Максимум, за чем следит Диброва, это вовремя записать сыновей на дополнительные секции.

«Федя попросил каратэ, а Илюша попросил бокс. Джиу-джитсу они ходят и на столярку. Столярное мастерство. Они делают всякие штуки. Все-все мастерят руками. Для тех, кто учится в школе, то там достаточно приятная скидка. А те, кто просто приходят, там немножко другая цена», — рассказывает звезда.

Диброва говорит: обучение в частной школе выливается в круглую сумму, которую не решилась озвучить на камеру. По данным «Светской хроники», плата за троих сыновей в этом учреждении может достигать пяти миллионов рублей в год. И это без учета дополнительных спортивных кружков. Но модель заверила: сама на учебу не тратится.

«У нас папа платит алименты, соответственно, из алиментов я плачу школу. Да, это недешевое удовольствие, но так как у нас много детей, да, то, конечно же, к нам лояльные условия», — уточняет экс-супруга телеведущего.

Так что Диброва не испытывает стресс перед началом учебного года. И остальным селебрити остается ей только завидовать. Актриса Елена Борщева призналась: собрать 11-летнюю дочь Уму в школу оказалось затратно.

«У нас много чего есть. Хотя все равно, конечно, хочется и новый рюкзак, и новый пенал, чтобы идти в школу со всем новым», — отмечает артистка.

В этом году в стране за парты сядут порядка 18 миллионов школьников. Среди них: дети Анастасии Стоцкой, Полины Гагариной, Анны Хилькевич. Но если рядовые россияне в среднем тратят от 20 до 40 тысяч рублей, то во сколько подготовка обходится звездам?

«У артистов дети все-таки ходят чаще в премиальные частные школы. Там бюджет начинается от миллиона в год и доходит до четырех миллионов. Брендовая одежда — это тоже та статья, которую нельзя назвать дешевой. Я думаю, что где-то тысяч 500-600 уйдет», — рассказывает светский журналист Анастасия Ковязина.

По данным СМИ, около двух миллионов рублей придется заплатить Екатерине Климовой за год обучения дочери Беллы, столько же — Наталье Подольской и Владимиру Преснякову за двоих сыновей.

«Тема в основном делает уроки в школе. Редко, когда он их там не успевает сделать, вот мы начинаем плакать дома. За двойки я не ругаю. Я расстраиваюсь, и мы всегда договариваемся, что это нужно исправить, и Тема очень быстро действительно исправляет. И тройки тоже. Бывают залетные», — делится Наталья Подольская.

Оксана Самойлова в этом году отправит в школу сразу четверых детей. По данным СМИ, год обучения обходится ей почти в два миллиона рублей за каждого ребенка. Немало тратит блогер и на одежду для дочерей и сына.

«Это у нас белые рубашки и юбки. И мы видим в кадре сумочки. Сумочки у нас брендовые. У Леи цена сумки где-то 86 тысяч рублей, у Ариелы цена сумки составляет более 100 тысяч рублей», — говорит журналист Ковязина.

Но не все знаменитости выбирают частные закрытые заведения. Многие артисты отведут своих чад в обычные общеобразовательные школы. Среди них: Сергей Безруков, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Светлана Иванова, Анастасия Стоцкая и Игорь Николаев.