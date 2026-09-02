Леонтьев, Товстики, Родригез: главные скандалы недели в шоу-бизнесе

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Какие события из мира звезд оказались в поле зрения россиян, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Самые горячие новости последних дней. Приезд Канье Уэста в Россию отменяется? Почему организатор и концертная площадка не могут договориться? Что делать зрителям, которые выложили по 200 тысяч рублей за билеты? Как появление в стране Валерия Леонтьева обернулось конфликтом с журналистами? Зачем Тимур Родригез обивает пороги судов? А также громкий любовный скандал в семействе Товстиков: какую тайну раскрыла давняя подруга Романа и Елены? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Для меня странно то, что те, кто не смогли договориться с организаторами, говорят: „У нас есть договор, но он не подписан“. Ребята, он не подписан, вы что тогда вообще?» — спрашивает актер Иван Пышненко.

Билеты на выступление Канье Уэста в России раскупили за считанные дни. Агентство собрало более четырех миллиардов рублей и отчиталось о предоплате рэперу. И тут выяснилось, что договора с площадкой до сих пор нет. Об этом написали в соцсетях арены, которая ранее анонсировала концерт.

«Я вообще не понимаю, честно говорю. У меня вообще это какой-то испанский стыд», — заявляет продюсер Иосиф Пригожин.

Фанаты в растерянности: состоится обещанное шоу или нет? Кто-то уже начал сдавать билеты, которые приобрел по цене от девяти до 200 тысяч рублей.

«Я когда составлял письмо, нормальным человеческим русским языком в официальной форме объяснил, что считаю себя введенным в заблуждение и почему считаю, что должен получить свои деньги за билеты обратно. Собственно, мне рассмотрели и вернули, но я не один такой», — делится поклонник рэпера Степан Кауфман.

«Грустно от новостей, которые появляются, но я хочу верить, что концерт состоится», — признается поклонница Канье Уэста Анна Белоусова.

Пока организаторы концерта и арена пытаются договориться о техническом проведении шоу, в публичном поле разгорелся спор: а уместен ли приезд такого одиозного исполнителя в Россию?

«Это не просто сюрприз для нас для всех, это просто удар в спину нашему обществу. Мне сейчас сообщили, что концерт, оказывается, будет, друзья. И, возможно, этот концерт будет там, где и был изначально запланирован», — говорит общественный деятель Виталий Бородин.

Поклонники массово начали жаловаться в ФАС на концертную площадку. Вопрос с выступлением американского рэпера пока остается открытым.

На днях в Россию прилетела другая легенда — Валерий Леонтьев. Он посетил Казань и спел на фестивале Игоря Крутого. Но его общение с фанатами и прессой неожиданно переросло в скандал. В какой-то момент на площадке появился директор артиста Борис Чигирев. Он стал хватать за руки журналистов и вести себя грубо.

«Я тебе сейчас так дам, улетишь отсюда. Надо тебе это? Не надо? Тогда ведите себя прилично, а не в рот тычьте», — заявил Чигирев.

Сам музыкант при этом делал вид, что ничего не происходит. Он улыбался гостям и признался, что скучал по России.

Никак не могут договориться и шоумен Тимур Родригез с экс-супругой Анной Девочкиной. Они судятся за алименты на общих детей. С 2023 года артист платил им по полтора миллиона рублей в месяц и давал сверху еще 500 тысяч на содержание их матери. Но в начале 2026-го решил, что это неподъемная сумма.

«Я мог остаться вообще без работы и продолжать быть должным платить огромные выплаты. Мной двигают не желание перестать платить собственным детям, я в очередной раз хочу сказать, что у меня чудесные отношения с детьми и я никогда в жизни не отказывался от их содержания», — подчеркивает певец.

Родригезу удалось частично выиграть тяжбу. Он перестал отдавать бывшей жене полмиллиона на ее личные нужды. Потом подал апелляционную жалобу, хотел сократить алименты в три раза. Но ее отклонили.

«Я хочу, чтобы это все закончилось, вот и все», — признается Тимур Родригез.

«Существенное снижение доходов якобы не доказано, хотя мы предоставили банковские выписки. Тимур просит установить алименты в размере 500 тысяч рублей в месяц. Это само по себе очень значительная сумма — примерно 23 прожиточных минимума на ребенка. На наш взгляд, перелет именно бизнес-классом нельзя рассматривать как безусловную необходимую потребность. Будем обращаться в кассацию», — уточняет адвокат Родригеза Сергей Жорин.

Еще одни «экс» — Роман и Елена Товстик — снова в центре внимания журналистов. Их общая подруга Мария Эстер-Трубицына дала интервью, в котором рассказала, что была частью любовного треугольника.

«Лежа со мной в джакузи, она мне говорит: „Ты знаешь, ты так нравишься моему мужу. Он просто наслышан о тебе… Было бы здорово сделать ему подарок. Вот если бы ты с ним провела время или, может, даже мы втроем“», — рассказывает Эстер-Трубицына.

Мария утверждает, что сначала они с Еленой провели репетицию с другим мужчиной. Якобы это и стало триггером для Романа. После он подал на развод.

«Скажи: да, я такая. Да, Рома об этом узнал. Леночка моя, у тебя даже далеко ходить не надо. Ты начала судебное дело, где ты хочешь отсудить квартиру любовника, которую ты ему подарила», — заявляет спортсменка Мария Эстер-Трубицына.

Сам бизнесмен сказал корреспонденту «Светской хроники», что не готов пока комментировать эти заявления.

«Добрый день, я пока не даю никаких комментариев. Как только я решу это сделать, я сделаю», — уточняет Роман Товстик.

Елена поступила так же. Но в сети уже судачат, что самой пострадавшей стороной в истории оказалась Полина Диброва. Она ради Товстика ушла от известного мужа, от которого у нее трое сыновей.