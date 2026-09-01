Диабет и гипертония после 40: простой тест поможет заметить опасные изменения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Эти болезни часто протекают скрытно. Ранняя диагностика и регулярный самоконтроль — главные способы предотвратить опасные осложнения.

Диабет второго типа долгое время может протекать бессимптомно или маскироваться. И после 40 лет ему это особенно легко удается, ведь внимание смещается на перестройку организма. Обмен веществ замедляется, меняется состояние сосудов, снижается плотность костной ткани.

И мало того, что растет риск столкнуться с сахарным диабетом второго типа или артериальной гипертонией, так вместе они еще и многократно усиливают разрушительное действие друг друга, повышают риск инфарктов, инсультов, слепоты и почечной недостаточности.

Почему диабет и гипертонию сложно заметить

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Особая опасность этих болезней кроется в их скрытом течении. Даже хорошее самочувствие не гарантирует полного здоровья — именно скрытые процессы нередко оказываются самыми опасными.

Во-первых, диабет 2-го типа обычно формируется медленно, годами. Сначала организм как бы адаптируется к постоянно повышенному уровню глюкозы, и человек может не ощущать явных изменений. Во-вторых, ранние признаки часто бывают неспецифическими: они мягкие и легко списываются на другие причины — усталость, стресс или возрастные изменения.

Что касается гипертонии, то ее коварство заключается в бессимптомном течении. Многие люди не ощущают повышенного давления даже при достаточно высоких цифрах.

Иногда могут появляться неспецифические признаки, но и их часто списывают на переутомление. Дополнительную путаницу вносит так называемая «гипертония белого халата» — состояние, при котором давление повышается только в присутствии врача из-за волнения, хотя дома оно остается в норме. Это явление может создавать ложное впечатление, что проблем нет.

Самое неприятное, что если диабет уже поставлен, то высокий сахар в крови может привести к задержке жидкости в организме, что вызывает отеки и способствует дальнейшему росту давления. Таким образом, эти два заболевания образуют порочный круг, постоянно подпитывая друг друга.

Так на что же тогда обращать внимание после 40 лет?

Постоянная жажда и частые мочеиспускания

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Svetlana Khutor

Это один из самых ярких и ранних симптомов. Организм пытается вывести избыточный сахар с мочой, что приводит к обезвоживанию и сильной жажде. Как следствие, увеличивается количество выделяемой мочи, особенно в ночное время. Если чувство жажды не проходит даже после обильного питья, это серьезный повод для беспокойства.

Необъяснимая усталость и слабость

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Ткани организма страдают от дефицита энергии, так как глюкоза не может проникнуть в клетки без инсулина.

В результате наступает хроническая усталость, сонливость и апатия. Ощущение разбитости может сохраняться даже после полноценного сна или отдыха.

Колебания веса и постоянный голод

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

При дефиците инсулина организм начинает расщеплять жиры и белки для получения энергии, что может привести к резкой потере веса, даже если аппетит повышен. В то же время, постоянное чувство голода, особенно тяга к сладкому, возникает из-за того, что клетки мозга недополучают глюкозу.

Кожные проблемы и зуд

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Erwin Wodicka

Повышенный уровень сахара в крови создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, что проявляется в виде зуда, сухости кожи, частых инфекций и фурункулов.

Снижение температуры тела

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Одним из неочевидных, но характерных признаков могут быть колебания температуры тела, которая нередко снижается до отметок 35,6–36,2 градуса.

Отсроченные признаки диабета и гипертонии

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/Nick White

У женщин после 30 лет диабет может сопровождаться анемией, а также повышенным риском остеопороза из-за нарушения усвоения кальция.

У мужчин на ранних стадиях внешние признаки проявляются редко, но болезнь может стать причиной проблем с потенцией.

Чек-лист для самоконтроля диабета и гипертонии после 40 лет

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/Ernst-Georg Kohout

Единственный надежный способ выявить гипертонию — регулярно измерять давление. Врачи рекомендуют делать это два раза в день — утром и вечером — в течение пяти дней подряд, ведя дневник самоконтроля.

Для людей с диабетом и гипертонией целевой уровень артериального давления — строго меньше или ровно 130/80. Важно понимать, что показатель 140/90, который для обычного человека может считаться допустимым, для диабетика уже означает риск инсульта.

Важно ежедневно проверять:

Артериальное давление (утром и вечером, записывая показатели);

Уровень сахара в крови;

Наличие характерных симптомов: среди них жажда, частота мочеиспускания, слабость, головные боли, головокружение, одышка, нарушения зрения;

При появлении или усилении этих симптомов важно предоставить свой чек-лист врачу для быстрого принятия решения о тактике лечения.

Лабораторная диагностика и диспансеризация

Диабет и гипертония после 40 лет: симптомы болезни, как обнаружить — простой тест дома. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Самочувствие — показатель ненадежный. Главные инструменты диагностики — лабораторные анализы. Базовый минимум для людей старше 40 лет включает:

Уровень глюкозы в крови;

Уровень холестерина и его фракций;

Оценка функции почек: креатинин и скорость клубочковой фильтрации (СКФ), а также анализ на микроальбуминурию (альбумин/креатинин в моче). Это важно, так как диабет и гипертония в первую очередь бьют по почкам.

Интерпретировать результаты анализов должен специалист, который учтет индивидуальные особенности, сопутствующие состояния и семейную историю.

В России создана эффективная система профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), к которым относятся диабет и гипертония. Проще говоря, после 40 можно пройти специальную диспансеризацию.

Ее рекомендуется проходить ежегодно. В рамках диспансеризации проводится измерение давления, антропометрия (вес, рост, окружность талии), а также определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, причем допускается использование экспресс-методов.