Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Врач объяснила правила диагностики, лечения и профилактики.

С наступлением холодов у населения традиционно возникают три самых частых диагноза: простуда, грипп и ОРВИ. Однако не все знают, чем они отличаются на самом деле и почему «простуда» — это не медицинский термин.

О ключевых различиях, факторах риска, правилах первой помощи и самых опасных ошибках самолечения эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Ястребова.

Что такое простуда, ОРВИ и грипп

Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус — симптомы и лечение. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Нужно понимать, что простуда — это бытовой термин, и такого заболевания не существует.

«Почему? Потому что для того, чтобы человек заболел, нужно как минимум два фактора. Первый и самый главный — это наличие инфекционного агента. И второй фактор — это снижение иммунитета и, соответственно, возможность этого возбудителя реализоваться в виде заболевания», — поясняет врач.

ОРВИ — это общее название для острых респираторных вирусных инфекций, которые могут быть вызваны более чем 50 000 различных вирусов. Их отличительная черта — относительно легкое течение.

«ОРВИ часто протекает не так тяжело, как, в частности, грипп. Начинается с недомогания, першения в горле, насморка и так далее. При этом человек может чувствовать себя более-менее сносно, ходить на работу, выполнять какие-то определенные обязанности. И, соответственно, это протекает в легком формате», — рассказывает специалист.

При этом характерного симптома, по которому можно точно сказать «это ОРВИ», не существует. Насморк или кашель могут сопровождать и другие заболевания.

Грипп — совсем другая история. Он отличается внезапным началом и выраженной интоксикацией.

«Тяжесть течения этого заболевания значительно выше. При гриппе человек, как правило, точно может сказать, когда он заболел, вплоть до минуты. То есть он может абсолютно здоровым выйти на работу и в обед почувствовать сильное недомогание, часто сопровождающееся высокой температурой, ознобом, ломотой в мышцах», — уточняет врач.

Ковид: маскировка под другие инфекции

Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус — симптомы и лечение. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ситуация с коронавирусной инфекцией изменилась. Раньше характерным признаком считалась потеря обоняния и вкуса, но сейчас это встречается редко.

«Течение ковида может быть очень похоже как на грипп, так и на ОРВИ. И тот симптом, который для нас раньше считался характерным, а именно потеря обоняния и вкуса, на данный момент встречается достаточно редко. То есть симптомы ковида могут напоминать симптомы обычного ОРВИ. Начинается все с першения горла, с какого-то недомогания, температура повышенная то есть, то ее нет, и прочие симптомы, характерные для простудных заболеваний», — предупреждает эксперт.

Как точно узнать, чем вы больны

Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус — симптомы и лечение. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По симптомам врач может заподозрить некую инфекцию, но точно сказать, что это, например, грипп или ковид, возможно только после лабораторной диагностики. В частности, для гриппа и для ковида предусмотрены специальные лабораторные тесты.

«Не нужно по каким-то симптомам начинать ставить себе диагнозы и погружаться в медицинские энциклопедии», — подчеркивает Ястребова.

Главное, на что стоит обращать внимание, — не столько название возбудителя, сколько тяжесть течения и наличие факторов риска.

Факторы риска: кому особенно опасно болеть

Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус — симптомы и лечение. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

«При всех этих трех заболеваниях нас интересует не то, какой именно возбудитель вызвал инфекцию, а тяжесть течения и наличие факторов риска», — отмечает специалист.

К группам повышенного риска относятся:

пожилой возраст;

сопутствующие заболевания (сахарный диабет, онкология, иммунодефицитные состояния);

беременность;

маленькие дети.

Первые действия при подозрении на простуду, грипп или ОРВИ

Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус — симптомы и лечение. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Самая главная рекомендация — не заниматься самолечением и не принимать никаких специфических препаратов без врача.

«Первое, что нужно сделать, — это остаться дома и не делать каких-то героических выходов на работу, потому что, к сожалению, это усугубляет тяжесть течения и распространение инфекции», — предостерегает врач.

Второй шаг — дать организму возможность справиться самостоятельно, если нет тяжелого течения.

«Если нет какого-то отягощенного течения, то наш организм в состоянии справиться с вирусом самостоятельно. Для этого нужно много отдыхать, спать, пить и употреблять плюс-минус правильную, легко перевариваемую еду. И очень важно, конечно, ограничить контакты, чтобы не позволить инфекции распространиться дальше», — советует эксперт.

Когда необходимо срочно обратиться к врачу

Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус — симптомы и лечение. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Есть несколько тревожных сигналов, требующих немедленной консультации специалиста:

появление одышки, снижение сатурации (насыщения крови кислородом);

болевые ощущения в грудной клетке (при кашле или в покое);

ухудшение самочувствия после улучшения — когда вы пошли на поправку, а через день-два снова подскочила температура;

стабильное ухудшение в течение 3–5 дней без признаков улучшения.

Самые частые ошибки при лечении простуды

Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус — симптомы и лечение. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Ошибка № 1: прием антибиотиков

Есть два вида возбудителей — вирусы и бактерии. Антибиотики действуют на бактерии, они не эффективны против вирусной инфекции.

«Да, врач может назначить антибактериальную терапию, потому что вирусная инфекция иногда осложняется бактериальной — синуситами, бронхитами, бактериальной пневмонией. Но это будет эффективно только в том случае, если бактериальная инфекция действительно есть», — объясняет врач.

Ошибка № 2: хаотичный прием противовирусных препаратов.

Грипп и ковид имеют абсолютно разную патогенетическую терапию. Для того чтобы начать то или иное противовирусное лечение, врачу нужно быть точно уверенным, с чем он имеет дело.

«В практике мы обычно проводим тестирование, убеждаемся, что это вирус гриппа, и тогда начинаем лечить противовирусными препаратами, причем противовирусная терапия эффективна только на начальных стадиях заболевания», — предупреждает специалист.

Профилактика: как не заболеть

Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус — симптомы и лечение. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Поскольку для развития заболевания нужны два фактора — возбудитель и сниженный иммунитет, профилактика строится на двух направлениях.

«Золотым стандартом является вакцинация — и от гриппа, и от ковида. На втором месте — соблюдение мер собственной гигиены: мытье рук, избежание скопления людей, проветривание помещений. Ну, и общее состояние здоровья — поддержание здорового образа жизни, избегание переохлаждений, потому что это является фактором риска для проникновения инфекции в наш организм и развития заболевания», — резюмирует врач.