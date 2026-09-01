День знаний: история, традиции и приметы главного школьного праздника

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первый осенний день не всегда был Днем знаний.

1 сентября — дата, которая для миллионов россиян означает не просто начало осени, а нечто гораздо более важное. Это день, когда школьные дворы вновь наполняются детскими голосами, нарядные первоклассники с огромными букетами делают первый шаг во взрослую жизнь, а по всей стране звучит тот самый первый звонок.

День знаний с одинаковым трепетом ждут и те, кто только переступит порог школы, и те, кто окончил ее много лет назад.

От Новолетия до государственного праздника

День знаний — история и традиции праздника. Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Удивительно, но еще несколько столетий назад 1 сентября в России не имело никакого отношения к учебе. Вплоть до 1699 года на Руси в этот день отмечали Новолетие — наступление нового календарного года. Указ Петра I, подписанный 20 декабря 1699 года, перенес празднование Нового года на 1 января.

Что касается образования, то в Российской империи единой даты начала учебного года попросту не существовало. В разных учебных заведениях занятия могли начинаться в конце августа, середине сентября, октябре и даже декабре.

Все зависело от местных условий: городские ученики садились за парты раньше, а их сверстники из сельской местности часто приступали к учебе только после завершения полевых работ. В некоторых губерниях детей отдавали в школу 1 декабря — в день памяти святого Наума, поскольку существовало поверье, что «они тогда более ума наберутся».

Ситуация изменилась только в советское время. В 1930 году вышло постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении», которое предписывало принимать детей в возрасте восьми-десяти лет в школу осенью.

Окончательная точка была поставлена 3 сентября 1935 года, когда постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) 1 сентября официально стало единым днем начала учебного года во всех школах страны.

Однако сам праздник появился гораздо позже. Автором идеи превратить 1 сентября во всенародное торжество и дать ему название «День знаний» стал советский педагог Федор Брюховецкий, последователь Антона Макаренко. Именно ему принадлежит идея не только первого, но и последнего звонка для выпускников (эта традиция ведет отсчет с 1948 года).

На государственном уровне День знаний был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. С тех пор прошло более сорока лет, и праздник прочно вошел в жизнь каждой российской семьи.

Традиции на День знаний

День знаний — история и традиции праздника. Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Современный День знаний в России начинается с торжественных линеек, которые проходят в школах в первой половине дня. В 2026 году 1 сентября выпадает на вторник, так что новый учебный год начнется в обычный будний день. К слову, праздник не является выходным — ни для школьников, ни для их родителей.

Одной из главных традиций остается поднятие государственного флага и исполнение гимна России. Эта практика закреплена с 2022 года во всех школах страны.

Неизменной остается и трогательная церемония, когда старшеклассник несет на плече первоклассницу с колокольчиком, давая первый звонок. Этот обычай появился в 1948 году и с тех пор стал символом праздника; школьный колокольчик своим звоном открывает новый учебный год.

Особое внимание в этот день уделяется первоклассникам — для них школьный путь только начинается. Учителям традиционно дарят цветы, а родители часто организуют классные чаепития. В высших учебных заведениях тоже не обходятся без торжественных собраний, где лучшим абитуриентам ректоры лично вручают студенческие билеты.

С 2022 года учебная неделя во всех школах начинается с внеурочного занятия «Разговоры о важном». В 2026 году главными темами праздника определены единство народов России, сохранение исторической памяти и межнациональное согласие.

Как День знаний празднуют в других странах

День знаний — история и традиции праздника. Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В России День знаний — всенародный праздник с линейками, первым звонком и букетами. Однако в большинстве стран мира начало учебного года не сопровождается масштабными торжествами, а даты старта могут сильно различаться.

В Германии единой даты нет: летние каникулы заканчиваются в разное время в зависимости от федеральной земли (например, в Берлине — обычно в конце августа, в Саксонии-Анхальт — в начале августа; конкретные числа могут меняться по годам). Но всех объединяет традиция «школьного кулька» — огромного бумажного конуса, который родители дарят первоклассникам, наполняя его сладостями, игрушками и канцтоварами. Обычай берет начало в XIX веке, когда детям рассказывали, что кулек растет на волшебном дереве у учителя. В первый день проводятся богослужения, экскурсии по школе и концерты для новичков.

В Японии учебный год стартует 1 апреля, в пору цветения сакуры, символизируя обновление. В актовых залах проходят камерные линейки с родителями. Важная часть — самопрезентация первоклассников: каждый выходит к микрофону и рассказывает о себе, проявляя креативность (стендапы, танцы, стихи). Детям дарят прочные рюкзаки-рандосэру, рассчитанные на все шесть лет начальной школы. В этот день занятий нет, учителя беседуют с родителями.

В США даты варьируются от середины августа до середины сентября в зависимости от штата и округа. Первый день часто является обычным учебным днем (хотя во многих школах проводятся ознакомительные мероприятия, а не полноценные уроки).

Во Франции День знаний приходится на первую неделю сентября (в 2026 году занятия официально начнутся 1 сентября). Первый день неформален: учителя знакомятся с родителями, устраивают интерактивы для детей. Уроков нет, но школьников могут попросить помочь с уборкой классов. Цветы не дарят, но школы украшают шарами и готовят тематические десерты. Каждый год ученики переходят в новый класс, чтобы расширить круг общения и избежать любимчиков.

В Нидерландах начало учебного года обычно приходится на конец августа, но единой для всей страны даты нет (разные школы могут начинать в разные дни; часто это третья или четвертая неделя августа). Вместо линеек — тимбилдинг: младших везут в парки или зоопарки, старших — в походы с палатками. Цель — подружить детей. Традиционно детей привозят в школу на бакфитсе — грузовом велосипеде с большой корзиной.

На Бали (Индонезия) существует праздник поклонения богине мудрости Сарасвати, но он не привязан к 1 сентября — дата определяется по балийскому календарю и каждый год меняется (например, в 2025 году он отмечался 8 февраля и 6 сентября). В этот день жители делают подношения в храмах и домах, украшая алтари книгами и цветами. Школьники в национальных костюмах собираются на молитвы, устраивают концерты с танцами и песнями. В этот день нельзя читать и писать — книги служат лишь подношениями. Учителям дарят блокноты и канцелярию.

В других европейских странах: в Польше торжеств нет, цветы дарят только на День учителя (14 октября) и выпускной. В Чехии для первоклассников устраивают концерты с аниматорами, а перед школой обязательна беседа с психологом. В Австрии старшеклассники и учителя дают концерт и проводят экскурсию по школе для самых маленьких.

Приметы на День знаний

День знаний — история и традиции праздника. Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Как и любой значимый день, 1 сентября обросло множеством народных примет и суеверий. Некоторые из них имеют многовековую историю, другие появились сравнительно недавно.

Самые популярные приметы для школьников советуют: надеть в первый учебный день что-то новое — это, по поверью, принесет удовольствие от учебы и хорошие оценки; положить монетку в портфель — для привлечения удачи; подержаться за ручку двери учительской, чтобы завоевать расположение классного руководителя.

А вот чего делать категорически не рекомендуется, так это заполнять дневник в первый день — считается, что это может помешать успешной учебе. Девочкам не советуют самостоятельно завязывать банты. Нельзя опаздывать на линейку, ссориться с одноклассниками или плакать — даже если очень не хочется идти в школу.

Существуют и погодные приметы. Если 1 сентября стелется туман по земле — жди снежной зимы. Какая погода в этот день — такой и будет вся осень. А некоторые учителя, например, уверены, что дождь 1 сентября — хорошая примета, сулящая удачный и счастливый учебный год.

Стихи для первоклассников

День знаний — история и традиции праздника. Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Стихи Агнии Барто — это, пожалуй, самое частое, что можно услышать от первоклашек. Они идеально по ритму и очень точно передают переживания ребенка.

«Первоклассник» — одно из самых узнаваемых стихотворений:

Первоклассник, первоклассник,

Нарядился, как на праздник,

Даже в лужу не зашел,

Погляделся и пошел.

Уши вымыты до глянца,

Алый гриб на крышке ранца.

Да и сам он, как грибок,

Из-под кепки смотрит вбок:

Все ли видят, все ли знают,

Все ль от зависти вздыхают?

«В школу» — еще одно известное стихотворение:

Почему сегодня Петя

Просыпался десять раз?

Потому что он сегодня

Поступает в первый класс.

Есть стихи и других авторов. Например, Любдмилы Левиной про нарядных первоклашек:

Блузки кружевные,

Белые рубашки,

Лица озорные –

Это первоклашки!

В школу вереницей

Все несут букеты:

— Мы идем учиться,

До свидания, лето!

Стихотворение «Первый раз в первый класс» (Татьяна Бокова):

Вот осень на дворе.

Птицы к югу полетели.

Значит, время детворе

Книжки складывать в портфели.

В первый раз заходят в класс

Первоклашки-новоселы.

Оторвать не могут глаз

От просторной светлой школы.