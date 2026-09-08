Не ходите по мокрому песку: что проникает под кожу туристов на экзотических пляжах

Фото, видео: © РИА Новости/ Виталий Тимкив

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Как защитить себя, что положить в аптечку и как действовать при страховом случае?

Песчаные блохи, личинки паразитов под кожей, смертельно опасные токсины в морепродуктах, малярия и филярии — список болезней, которые россияне порой привозят из экзотических стран, пополняется каждый сезон. Как избежать встречи с опасными обитателями морей и песков? Какие лекарства обязательно взять с собой в тропический отпуск? И что делать, если страховой случай всё же наступил?

В программе Пятого канала «Страна советов» — реальные истории туристов, комментарии врачей и практические рекомендации по сбору аптечки и действиям при ЧП за границей.

Волдыри и зуд на китайских курортах

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Россиян атакуют загадочные существа на китайских курортах. Вот такие волдыри появились на коже туристки из-за так называемых песчаных блох. Все оставшееся время отпуска она дико чесалась и пыталась избавиться от следов на коже.

Зимовка Кристины Захаровой в жарком Вьетнаме тоже пошла не по плану. После прогулки на пляже россиянка обнаружила у себя странные укусы.

«Укус на коленке спустя пару дней начал расти и сочиться. Я попыталась это сама выдавить, но не очень поняла вообще», — вспоминает девушка.

Врач извлек из-под кожи девушки целую россыпь паразитов.

«В итоге достали восемь личинок: шесть в пятке, две в коленке», — рассказывает Кристина.

Человек при контакте с одеждой, с влажным песком получает проникновение этих личинок именно на кожные покровы через микротрещины, микротравмы, ранки, поясняет хирург Сергей Шачнев.

Гастрономический кошмар в Нячанге

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Маргарита Рошка снимала на видео свой ужин во Вьетнаме.

«Мы сейчас будем есть крабов. Они двигаются», — говорит девушка.

Через пару часов после роскошного ужина во вьетнамском Нячанге Маргарита почувствовала удушье, ее накрыла паника, казалось, что она умирает.

«У меня впервые в жизни была неукротимая рвота, то есть меня рвало постоянно. Через несколько минут опять вырвало, потом у меня уже просто нечем было», — признается пострадавшая.

Врачи предупреждают: морепродукты в жарких странах, особенно сырые, скрывают в себе смертельную угрозу. Опаснее всего устрицы или мидии. Эти моллюски фильтруют огромное количество воды и вместе с ней могут накапливать бактерии и природные токсины, которые вызывают паралич и нарушения дыхания.

Вторая категория риска — крупные хищные рифовые рыбы: барракуда, мурена и групер. Они могут накапливать сигуатоксин — природный яд, который вызывает острое пищевое отравление.

То же самое с такими рыбами, как тунец и скумбрия. При нарушении температурного режима в них может образоваться опасный для человека гистамин.

Болезни из экзотики: малярия, холера и филярии

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Список болезней, с которыми россияне возвращаются из экзотических стран, пополняется с каждым курортным сезоном.

«И холеру привозят, и малярию привозят. Например, когда человека в какой-то стране укусил комар, он приехал, а болезнь у него началась уже здесь», — отмечает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Даже безобидное на первый взгляд купание вдали от туристических пляжей может закончиться большими проблемами.

«Там могут жить филярии. Они внедряются в кожу стопы, пока вы купаетесь, и потом забивают все вены на ногах. Это страшная история», — предупреждает врач.

Кто будет платить за дорогостоящее лечение, эвакуацию и операции, если вы все-таки оказались на больничной койке за рубежом? Здесь все зависит от того, как именно вы организовали свой отпуск. В путешествии «дикарем» вся ответственность на самих туристах.

«Выбрали они неправильный отель, какое-то происшествие с ними случилось, их ограбили и так далее. То есть все это люди решают самостоятельно», — поясняет руководитель турагентства Виктория Подольская.

Но даже если вы решили отказаться от услуг турагента, без медицинской страховки за границу лучше не отправляться.

«Для иностранцев оплата медицинских услуг может достигать десятков тысяч евро и нескольких миллионов рублей», — предупреждает руководитель юридической компании, президент Союза по защите субъектов туристской деятельности Александр Байбородин.

При наступлении страхового случая нужно строго следовать протоколу. Любая самодеятельность может лишить вас выплат.

«Первое, что нужно сделать при заболевании, — это обратиться именно к своему страховщику. И уже страховщик скажет, в какую клинику направляться, к какому врачу», — рекомендует Байбородин.

«Если вдруг на отдыхе происходит трагедия и погиб человек, любая страховка, входящая в состав турпакета, даже базовая, покроет репатриацию тела на родину», — добавляет Подольская.

Что взять в экзотический отпуск

www.globallookpress.com/Andreas Rose

Перед поездкой в тропики стоит собрать небольшую аптечку. В ней пригодятся:

Жаропонижающие и обезболивающие;

Средства от аллергии;

Препараты от расстройства желудка;

Средства от обезвоживания — например, порошки для раствора электролитов;

Пластыри, антисептик и средство от солнечных ожогов.

Если вы регулярно принимаете лекарства, возьмите их с запасом. Храните препараты в оригинальной упаковке. Антибиотики и рецептурные препараты без необходимости брать не стоит.