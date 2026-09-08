Грибок, ВИЧ и испорченные ногти: результаты рейда по маникюрным салонам

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Как определить хорошего мастера? И на что стоит обратить внимание перед процедурой?

Онихомикоз, синегнойная палочка, стафилококк и даже ВИЧ — это не страшилки, а диагнозы, которые реально получают клиенты маникюрных салонов. Инфекция может начаться с одного ногтя, перейти на все пластины, а затем поразить кожу. Лечение занимает месяцы, а последствия некоторых травм остаются на всю жизнь.

Как отличить нормальную обработку инструментов от имитации? Как проверить мастера? И что делать, если вы пострадали в салоне? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Чем опасен маникюр без стерилизации инструментов в салоне

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Инфекция, полученная в салоне, может надолго испортить жизнь.

«Инфекция может развиваться сначала на одном ногте, потом на другом, потом могут быть задействованы все ногтевые пластины стоп, а потом уже и на кисти переходит, потом на кожу. Бактериальная инфекция или вирусная, или грибковая — в любом случае ее нужно лечить», — предупреждает миколог Валерия Склярова.

Женщина из Пскова случайно узнала, что заразилась ВИЧ. Медики предполагают: это произошло при обработке ногтей. Случаи, когда клиентки «подхватывают» онихомикоз, синегнойную палочку или стафилококк, встречаются намного чаще.

Рейд по маникюрным салонам

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В редакцию «Страны советов» обратились клиенты нескольких салонов. В сети десятки негативных отзывов. Программа записалась в разные студии, чтобы выяснить, соблюдают ли закон сотрудники и руководство.

Первая студия. Процедуру корреспонденту выполняла молодая девушка. Во время разговора вскрылось, что на работу ее приняли без оформления новой медицинской книжки.

«Медкнижка с прошлого места осталась, просто при себе», — говорит она.

Это значит, что клиенты рискуют своим здоровьем. Съемочная группа заявила об этом администратору и попросила предоставить хотя бы старый документ.

«Все медкнижки у управляющей. А она сейчас не на рабочем месте», — отвечает администратор.

Пробуют дозвониться вместе с юристом.

«Мы можем предоставить документы только уполномоченным лицам, так как в каждом документе есть свои персональные данные каждого сотрудника», — объясняет представитель салона.

«Все, хорошо, мы тогда вызываем сотрудников полиции», — резюмирует юрист Роман Завричко.

В других салонах сети выяснили, есть ли у них медицинские книжки мастеров, к которым был записан корреспондент программы.

«Если вы сядете к нам на процедуру как клиент, сделаете услугу, я смогу вам показать соответствующие сертификаты», — предлагает администратор.

Странно, что она предлагает ознакомиться с документами мастера, которые подтверждают безопасность, только после маникюра. Но программа настаивает на обратном.

«Она и еще два мастера на продлении медкнижек, они лежат в другом месте, можете через три дня прийти, они будут продлены, и они вам отдадут, покажем», — обещает администратор.

Затем причина поменялась: мол, работник вышел первый день, а все бумаги находятся в центральном офисе.

Удивительно, ведь запись была к ТОП-мастеру. Кстати, график у нее по-прежнему открыт. В итоге, кроме сертификата о подготовке пятилетней давности, ничего не показали, но пообещали скинуть фото документов на электронную почту.

В другой маникюрной точке корреспондент под видом клиента просит сделать маникюр. В ходе беседы мастер рассказывает, что устроиться в салон просто, главное, чтобы работы понравились руководству. И сотрудник также подтверждает, что медицинская книжка нужна.

Однако после процедуры показать этот документ отказались.

Тогда на вызов приехали правоохранительные органы.

«Вот на нее можно увидеть служебную книжку по запросу гражданина-заявителя, он же пишет заявление…» — поясняет сотрудник полиции.

Но документы не предоставили даже полицейским. В итоге студию закрыли до выяснения обстоятельств, а начальников увезли в отделение.

И только в одном салоне попался мастер, который не побоялась показать документы.

«Вот медицинская книжка», — демонстрирует она.

Что касается сертификата об образовании — у всех он оказался дома. А ведь именно этот документ подтверждает, что человек умеет правильно обращаться с инструментами.

Повреждения ногтей на всю жизнь

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Уже семь лет жительница Москвы не может восстановить поврежденный ноготь. Во время процедуры ей пробили матрикс — место около кутикулы, которое отвечает за рост пластины.

«Я сказала мастеру, что мне больно, она ответила, что ничего страшного, капнула мне капрамином — это средство, которое останавливает кровь, — и все, продолжила дальше делать маникюр. Этот ноготь болел, я не могла даже руки под водой мыть», — рассказывает пострадавшая Алина Поддубная.

Как поясняет дерматолог-подолог Нурия Жубатканова, при распиле ногтевой пластины клиент длительное время, иногда даже на всю жизнь, в дальнейшем не сможет использовать и применять гель-лак.

Во время процедуры мастер повредила клиентке ногтевую пластину. Пострадавшая потребовала документы и медкнижку, но никто их не предоставил. Менеджер утверждает: мастер вышла на замену, и как зовут сотрудника, не знает. Снова приходится вызывать полицию.

«Вы не оформлены официально, я правильно понимаю? Тогда я вызываю полицию», — говорит пострадавшая.

Мастер скрылась до приезда полиции. Ее документов в салоне тоже не оказалось. Клиентка написала заявление в полицию, а также обратилась в Роспотребнадзор.

Финал первой проверки: незнание закона не освобождает

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В первом салоне, где мастер без медкнижки сделала маникюр корреспонденту, без вмешательства полиции не обошлось. Управляющая подоспела.

«Вы приходите ко мне с запросом, с официальной бумагой, и я предоставлю вам все документы. Сейчас в таком устном виде я вам предоставлять ничего не буду. Будьте добры, сотрудника и документы», — заявляет управляющая.

Девушка смогла показать только фотографию медицинской книжки с прошлого места работы.

«А я не знала, что в каждом месте нужно иметь медкнижку. Я тут начала работать только как месяц, я недавно устроилась», — оправдывается мастер.

Незнание закона не освобождает от ответственности. Управляющую и сотрудницу попросили проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Не стесняйтесь задавать вопросы администратору и руководству салона, когда сомневаетесь в квалификации мастера. Ответы вас не устроили? Обращайтесь в Роспотребнадзор. А если заметили подозрительные симптомы, спешите к врачу для постановки диагноза и грамотного лечения.