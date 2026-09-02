Закрутки из «отходов»: 5 заготовок из продуктов, которые вы привыкли выбрасывать

Фото: 5-tv.ru

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То, что многие привыкли отправлять в мусорное ведро, может стать основой для вкусных заготовок на зиму. Рассказываем, как превратить арбузные корки, ботву и очистки в настоящие деликатесы.

Каждый год мы безжалостно отправляем в мусорное ведро тонны продуктов, даже не подозревая, что из них можно приготовить настоящие кулинарные шедевры.

Арбузные корки, ботва свеклы, стрелки чеснока, яблочные обрезки, кожура тыквы — все это не отходы, а ценные ингредиенты, способные украсить зимний стол и сэкономить семейный бюджет.

Пять проверенных рецептов, которые превратят кухонный «мусор» во вкусные блюда — в материале 5-tv.ru.

Варенье из арбузных корок: рецепты заготовок на зиму

Рецепты заготовок на зиму. 5-tv.ru

Сочную мякоть арбуза съедают в мгновение ока, а корки с характерным хрустом обычно летят в ведро. Но белая плотная часть содержит массу полезных веществ и при правильной обработке превращается в изумительное варенье, напоминающее по вкусу засахаренные цукаты из дыни. В советское время каждая опытная хозяйка знала: арбуз — продукт безотходный.

Сначала нужно снять тонкий зеленый слой, а белую часть нарезать кубиками размером два-три сантиметра. Чтобы кусочки сохранили упругость, их замачивают на пару часов в содовом растворе из расчета чайная ложка на стакан воды. Затем промывают, бланшируют пять минут в кипятке и откидывают на дуршлаг. Сироп варят из расчета один килограмм и 200 граммов сахара и двух стаканов воды на килограмм корок.

Заливают корки горячим сиропом и оставляют на несколько часов. Варят в три приема, доводя до кипения и остужая между подходами. На последнем этапе добавляют лимонную кислоту и ваниль.

Разлитое по стерилизованным банкам варенье будет напоминать о лете даже в самые холодные вечера.

Маринованные стрелки чеснока: рецепты заготовок на зиму

Рецепты заготовок на зиму. 5-tv.ru

Когда чеснок выбрасывает зеленые побеги, многие их обламывают и выбрасывают — так головка вырастает крупнее. Но эти сочные стрелки — настоящий деликатес, который по вкусу напоминает молодую спаржу или маринованную фасоль с чесночной ноткой.

Собирать стрелки нужно до того, как они огрубеют. Верхушки с семенами обрезают, остальное нарезают кусочками пять-семь сантиметров. Бланшируют пару минут в подсоленной воде, затем быстро остужают в ледяной — так цвет остается ярко-зеленым.

На литровую банку берут столовую ложку соли, столько же сахара, 50 миллилитров уксуса, лавровый лист, перец горошком и укроп. Кипятят маринад со специями, заливают стрелки, пастеризуют 15 минут.

Получается хрустящая закуска, которую можно подавать к мясу, добавлять в салаты или просто хрустеть с картошечкой.

Квашеная ботва свеклы: рецепты заготовок на зиму

Рецепты заготовок на зиму. 5-tv.ru

Ботву свеклы обычно отрезают и выбрасывают, а ведь в ней витаминов больше, чем в самом корнеплоде. Наши предки квасили ее на зиму, чтобы добавлять в супы и тушить с мясом. Кисловатый вкус с пряным оттенком придает блюдам особую пикантность, а в голодные годы эта заготовка спасала от авитаминоза.

Понадобится взять свежую ботву от молодых корнеплодов, тщательно моют и обсушивают. Крупные черешки нарезают кусочками по пять-шесть сантиметров, листья можно оставить целыми или порвать крупными долями. Укладывают в эмалированную посуду или банку, пересыпая солью из расчета 50 граммов на килограмм зелени.

По желанию добавляют зубчики чеснока, семена укропа и корень хрена для остроты. Заливают холодной кипяченой водой, чтобы она покрыла ботву.

Оставляют под гнетом на три-четыре дня при комнатной температуре. Пену снимают, чтобы избежать горечи. Затем разливают по банкам и хранят в холодном месте.

Горсть квашеной ботвы, брошенная в суп, наполнит дом приятным ароматом. А если обжарить ее с луком и подать с гречкой — получится простая и невероятно вкусная еда.

Домашний яблочный уксус: рецепты заготовок на зиму

Рецепты заготовок на зиму. 5-tv.ru

После чистки яблок для пирога или приготовления сока остаются кожура и сердцевины. Их тоже можно с пользой применить — сделать натуральный яблочный уксус. Он получается мягче, ароматнее и полезнее магазинного, а стоит практически ничего. Идеален для заправок, маринадов и даже домашней косметики.

Очистки складывают в стеклянную банку, заливают теплой кипяченой водой так, чтобы она покрыла яблоки на два-три сантиметра. Добавляют столовую ложку сахара или меда на литр жидкости. Накрывают марлей и оставляют в тепле на две недели, ежедневно помешивая деревянной палочкой — это предотвращает появление плесени.

Через 14 дней жидкость начнет пахнуть уксусом. Ее процеживают, разливают по бутылкам и оставляют дозревать еще на месяц.

Цукаты из тыквенных и кабачковых корок: рецепты заготовок на зиму

Рецепты заготовок на зиму. 5-tv.ru

Когда вы чистите тыкву или старые кабачки, не спешите выбрасывать толстые корки. Из них получаются ароматные цукаты, которые можно добавлять в чай, использовать в выпечке или просто хрустеть вместо конфет. Хранятся они всю зиму без консервации — достаточно подсушить и пересыпать сахаром.

Корки нарезают брусочками и заливают кипящим сиропом из расчета килограмм сахара на пол-литра воды. Варят в три приема с десятичасовыми перерывами, пока кусочки не станут прозрачными. Затем раскладывают на противне и подсушивают в духовке при 60–70 градусах несколько часов до легкой сухости.

Готовые цукаты обваливают в сахарной пудре или корице. Хранятся они в стеклянной банке при комнатной температуре. Это не только вкусная альтернатива магазинным сладостям, но и естественный источник магния — тыква богата этим полезным микроэлементом.