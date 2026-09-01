Сквозняк или призрак: как найти причину странных явлений в квартире

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тарелки сами летят на пол, мебель двигается, по ночам слышны шаги. Мистика? Или обычный сквозняк, старые трубы и разыгравшиеся нервы?

Дома никого не было, а вещи разбросаны… Или еще хуже: табуретка двигается, бутылка падает, посуда сама бьется. Сквозняк или… полтергейст?

Как избавиться от загадочных явлений в квартире, разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Что может насторожить в новой квартире

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Москвич Аркадий никогда не верил в сверхъестественное. Но логически никак не может объяснить страшные вещи, которые происходят в его доме.

«Поворачиваю голову и смотрю, как вот эта качелина тяжелая просто качается, ну качается достаточно сильно. Вот так вот, например. Сама она не могла так раскачаться», — рассказывает владелец дома Аркадий Соломатин.

Мужчина купил это жилье пару месяцев назад. С первой же ночи стало ясно: дело тут нечисто. Дети слышали крики, супруга — скрипы и шаги. Члены семьи начали получать травмы при странных обстоятельствах! Во время ремонта Аркадий сорвался с высоты.

«Просто как будто мне кто-то столкнулся с этих лесов. Какая-то сила просто меня вытолкнула, и получилось вот это падение», — говорит Соломатин.

А его сын рухнул с лестницы.

«Он уверял меня, что он не мог споткнуться, что ему четко кто-то подставил подножку, и вот он с этой крутейшей лестницы скатился вниз и чуть не получил серьезной травмы, как бы чудом обошлось, что все нормально», — вспоминает москвич.

Хозяин пока не собирается продавать дом. Чтобы нормально сделать здесь ремонт и жить всей семьей, Соломатин решился вызвать экстрасенса — вдруг это поможет убрать негативную энергетику.

Какая сила может мешать новым хозяевам

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Экстрасенс провела ритуал и поняла, что беспокоят новых хозяев души прежних.

«Энергия здесь очень странная, в ней есть сочетание заботы, любви и в то же время сожаление, что здесь не живут их дети. Мы должны этим душам объяснить, чтобы они не переживали и ушли в иной мир», — пояснила экстрасенс Ольга Ястребова.

По ее словам, обряд они провели успешно, и теперь хозяин может спокойно жить в этом доме.

Но что делать, если сама по себе бьется посуда, падают картины и летает мебель, а пригласить экстрасенса нет возможности?

«Если вы хотите прекратить активность, она вам мешает и она вам докучает, вы можете установить видеонаблюдение. Наша задача — лишить это нечто возможности действовать, как бы сказать, скрытно», — поясняют исследователи паранормального.

Кроме того, запись с камер позволит понять, что на самом деле происходит в помещении.

Как вера в сверхъестественное влияет на выбор жилья

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наука отрицает паранормальные явления — доказать их никому не удалось. Однако многие люди верят в потусторонние силы.

По данным ВЦИОМа, 81% россиян допускают, что сверхъестественные сущности есть! Половина опрошенных не сомневаются: домовой реален! К выбору жилья и переезду такие покупатели подходят осторожно.

«Кошку в первый раз запускали много раз, конечно. Если у человека есть кошка, а бывало такое, что люди брали кошку у соседей, у родителей и приезжали уже на акт прямой передачи с кошкой. Подождите, подождите, Олеся, можно мы сначала кошку впустим?» — рассказывает агент по недвижимости Олеся Богушевич.

Риелторы подходят к вопросу о сверхъестественном более приземленно. На их практике подавляющее большинство причин чертовщины в доме кроется в тревожности владельцев или старых коммуникациях. И поможет психолог или строительный эксперт.

«Мы заселили арендаторов в квартиру, в пятиэтажку, и через буквально пару дней они хотели съехать из квартиры, потому что говорили, что чувствуют себя очень некомфортно, что они слышат какой-то потусторонний звук. Вызвали инженера, и это оказалась просто старая колонка газовая, которая издавала такой низкочастотный гул», — приводит пример Богушевич.

Риелторы предупреждают: наследственная недвижимость действительно порой преподносит неприятные сюрпризы. Но дело не в привидениях, а неизвестных родственниках, которые могут заявить о своих правах на жилье и оспорить сделку.