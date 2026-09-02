Как создать безопасную детскую комнату: правила обустройства пространства для ребенка

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Как сделать детскую уютной и при этом безопасной? И какие решения стоит учитывать при ремонте и обустройстве комнаты?

При виде беспорядка в детской первый возглас: «Кто это сделал?» Но виноват не всегда Леня, Петя или Костик. Разбитые стеклянные дверцы и падающие комоды могут быть на совести тех, кто занимался обустройством комнаты для ребенка.

Что защитит детей от случайных травм у себя же дома? Программа Пятого канала «Стройнадзор» разобралась, как обустроить детскую, чтобы не возвращаться к ремонту каждый год.

Самые опасные места для ребенка дома

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Жительница Санкт-Петербурга сделала спальню пятилетнего сына максимально безопасной. Но без происшествий все равно не обошлось.

«Мы лежали в комнате с мужем и услышали из другой комнаты крик о помощи сына», — вспоминает Светлана Андреева.

Мальчик решил залезть в ящик, который встроили в ступень прикроватной лестницы.

«Вот туда он захотел забраться, чтобы от нас спрятаться. Чтобы нас, скажем так, напугать. Получилось», — рассказывает она.

Голову ребенка зажало дверью, и взрослые не могли его вытащить!

«Сыну уже было больно, ему было неприятно, принято было решение снять вот дверцу и помочь ему, соответственно, так. Это помогло, дверцу мы сняли, и голова вышла», — говорит Андреева.

«Стройнадзор» составил рейтинг самых опасных бытовых ситуаций:

Первое — открытые окна и свободный доступ к ним.

Второе — неустойчивая тяжелая мебель, она может опрокинуться на ребенка.

Третье — открытые розетки.

Четвертое — острые углы, риск получить серьезное рассечение, особенно в области головы.

Пятое — двери и ящики, в которых дети часто зажимают пальцы.

Правила выбора и установки мебели в детской комнате

www.globallookpress.com/Alun Callender

Высокая мебель обязательно должна быть закреплена.

«Это относится к шкафам и к полкам. Обязательно должны быть учтены доступы к окну и мебель, которая находится рядом, для того чтобы ребенок не использовал ее как ступеньки», — предупреждает дизайнер Екатерина Черненко.

Блокираторы на окна, двери и розетки ограничат любопытство детей и защитят от травмирования. Еще одна скрытая угроза — плохие строительные материалы!

«Штукатурка, грунтовка — все должны быть качественные, например, на акриловой основе, которая наиболее безопасна. Потому что все они могут повлиять на здоровье детей за счет своих испарений», — объясняет Черненко.

«Очень не рекомендуем мы использовать сосну, она быстро выходит из строя. А второе, все-таки из сосны выделяется смола, смола фенола формальдегида», — предостерегает руководитель производства детской мебели Ярослав Ткаченко.

Лучшие по характеристикам — изделия из дуба и бука, но они дорогие. В бюджетном сегменте используются ЛДСП и МДФ.

«Любой производитель детской мебели обязан иметь сертификаты на производство детской мебели, а также все сертификаты на то, что все его материалы нетоксичны и безопасны для детей», — добавляет руководитель мебельной фабрики Татьяна Слабинская.

Лучшие обои для детской комнаты

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ведущий Филипп Курочкин и юная участница эксперимента Камила Исмаилова испытали два вида обоев: простые бумажные и моющиеся.

— Скажи, ты рисовала на стенах когда-нибудь?

— Ну, конечно!

— Ах, ты хулиганка. Давай сегодня тоже порисуем. С чего начнем?

— С фломастеров!

Камила и Филипп попробовали «декорировать» обои.

Результат: на стене с бумажными обоями, в отличие от моющихся, не отмылись ни фломастер, ни краска, ни пластилин — от него жирное пятно осталось.

«(На моющихся обоях. — Прим. ред.) почти полностью получилось отмыть фломастер, хотя все равно остались следы и надо еще дальше тереть», — подвел итог Филипп Курочкин.

Ведущий советует в детских использовать не обои, а краску — ее намного проще привести в порядок.

Зонирование детской комнаты

www.globallookpress.com/Kate Gadsby

Скручивать ручки у ящиков сегодня совсем необязательно!

«Вот этот, например, устанавливается просто на двухсторонний скотч и открывается просто поворотом ручки. И на выдвижном ящике также установлен достаточно несложный блокиратор. Он также приклеивается на обычный двусторонний скотч и открывается легким нажатием кнопочки», — объясняет ведущий.

Главное, периодически проверять, что липкий слой надежно держится. Иначе ребенок запросто оторвет устройство. Это касается и накладок на углы — лучше сразу покупать мебель с плавными краями.

Функциональность — еще один залог грамотного обустройства детской комнаты.

«Есть зоны, которые, вне зависимости от возраста, остаются актуальными. Это сон, это игры, это обучение. А остальное должно под ребенка подстраиваться и под его рост», — объясняет основатель и генеральный директор архитектурного бюро Сергей Остроух.

Место, где больше естественного света, отводим для занятий уроками, дополняем точечным освещением. В темном углу — располагаем кровать и добавляем ночник. Игровую отделяем яркими акцентами.

Так же действуем, если комната для двух детей.

«Чем больше разница в возрасте, тем больше нужно их разводить в разные стороны. При этом у них должны быть общие зоны и зоны приватные. Общие зоны можно оставить игровую зону, приоритет тому, кто учится, ближе к светлым пространствам», — говорит Остроух.

Двухъярусная кровать — хорошее решение для экономии места! Но не стоит выделять верхний уровень для ребенка младше пяти лет.

«Мы стараемся максимально делать высокое ограждение, чтобы оно было как минимум выше пояса ребенка, выше его центра тяжести, либо делаем совсем до потолка», — уточняет Ткаченко.