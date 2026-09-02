Фото красивые, реальность другая: как выбрать безопасный гостевой дом для отдыха

Фото, видео: 5-tv.ru

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Можно ли вернуть деньги, если арендованное жилье не соответствует заявленному описанию?

Блогер из Красноярска Анна сняла загородный дом на выходные за 30 тысяч рублей. На фотографиях в интернете — чистота и уют. А по факту: грязная плита, слой пыли на полу и тошнотворный запах.

Программа Пятого канала «Стройнадзор» разобралась, каким должен быть гостевой дом, чтобы туристы хотели в него вернуться, а не сбежать, и как обезопасить себя от мошенников и постояльцам, и хозяевам.

Как хозяева гостевых домов обманывают постояльцев

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Даже при худшем развитии событий блогер не ожидала увидеть в арендованном загородном доме разбитые двери, разбитые окна. Перед заселением Анна не заключала договор, а именно он мог уберечь ее от потери денег.

«Я просто посмотрела в купель. В купели была настолько жирная вода, возможно, там плавали просто черные волосы. Это было настолько ужасно, что туда не только как бы туда не сядешь, там даже рядом просто страшно стоять вообще было с этой купелью», — рассказала блогер Анна Созыкина.

Анна выложила пост в соцсетях и получила множество комментариев от других недовольных постояльцев. Деньги за испорченный отдых никто не смог вернуть, поэтому девушка не стала даже пытаться.

Но бывают ситуации и похуже!

Например, когда на просторах интернета гостевой дом есть, а в реальности — нет.

«Решили с друзьями снять дом на выходные. Это Голубой залив, город Новосибирск. Здесь должен был быть наш съемный домик. Как вы видите, им и не пахнет. Какая-то частная вообще территория, не разрешают проходить. Кругом лес, вообще ничего рядом нет», — рассказал арендатор.

И местные тоже не в курсе! Говорят, здесь давно живут, но о домах под съем ничего не знали, не слышали.

Каким должен быть гостевой дом

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Тульской области Виктория Нассер с мужем купили участок, который очень долго ждал своих хозяев. Застройщик даже хотел выделить его под полигон для мусора. Зимой к ним даже пришли лоси.

«Это тот самый овраг, который должен был превратиться в свалку. Здесь у нас, как вы видите, это лесная зона, а дальше за нашим забором уже начинается заповедник», — рассказывает владелица гостевого дома.

Участок стоил немного, а в дом пришлось вложить крупную сумму — около 200 миллионов! Изначально семья строила его для себя, но потом было принято решение приглашать сюда туристов.

«Фишка нашего дома — это то, что вы приезжаете как бы в гости к хозяевам, а также вам хозяева готовят завтрак или ужин. И, по сути, наши завтраки, они настолько популярны, что люди приезжают к нам из Серпухова просто на завтрак», — говорит Нассер.

В доме три спальни. Наверху — люкс с отдельной ванной с видом на лес. Но чаще всего гости бронируют комнату этажом ниже — из-за шкафа, который выглядит как изба.

Чтобы вести семейный бизнес легально, открыли ИП. Долгое время гостевые дома находились в серой зоне, но в прошлом году они получили официальный статус — понятие закрепили в законе. Правда, пока в качестве эксперимента.

«С 1 сентября 2025 года он дает возможность таким предпринимателям, который осуществляет деятельность, не зарегистрировавшись в налоговом органе, встать на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя либо самозанятого. В зависимости от уровня дохода или от уровня объема оказываемых услуг выбрать способ налогообложения», — пояснил юрист Али Алиев.

Эксперимент проводится в части субъектов России и продлится до конца 2027 года. Из обязательных требований: круглосуточный доступ к горячей и холодной воде, система отопления и вентиляции. Максимальное количество комнат — 15, а гостей — 45. Владелец должен обеспечить минимальный уровень сервиса: например, смену постельного белья и полотенец, питьевую воду и интернет. Есть и противопожарные правила.

«Гостевой дом должен быть оборудован индивидуальными пожарными извещателями, раз в год необходимо обязательно проводить проверку и поддерживать их в работоспособном состоянии. Я бы все-таки рекомендовал собственникам гостевых домов, во-первых, установить указатели выхода, либо световые, либо фотолюминесцентные, а также установить звуковое оповещение централизованное», — предупредил эксперт по вопросам пожарной безопасности, член правления Ассоциации «Безопасность туризма» Константин Белоусов.

На каждом этаже должен быть огнетушитель, пути эвакуации — в свободном доступе.

«Я бы делала отдельно хозяйский дом и отдельно блок гостевого дома или гостевых домов, в которых могут жить люди. Они могут быть технически связаны переходом, но это должно быть отдельно изолированное пространство», — советует архитектор Александра Спицына.

Не стоит забывать и о территории участка, чтобы обеспечить разнообразный досуг. Например, обустроить выход к водоему, мангальную зону, спортивную площадку.

Как не дать себя обмануть на этапе бронирования

www.globallookpress.com/Roman Denisov

Особенно внимательно нужно относиться к бронированию:

Использовать крупные агрегаторы или официальные сайты отелей и гостевых домов;

Общаться только в официальных каналах;

Не переводить деньги на личные счета или электронные кошельки.

«В случае игнорирования нужно обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы заявить о нарушении ваших прав, а также обращаться в Роспотребнадзор. Если мы говорим о законной деятельности, в случае незаконной деятельности, конечно, сразу в полицию», — подчеркивает юрист.

Кстати, в рамках нового закона все гостевые дома из регионов, где проводится эксперимент, заносятся в реестр. Ознакомиться с ним можно на сайте национальной системы аккредитации. Возможно, если правило распространят на всю Россию, обманутых туристов станет меньше.