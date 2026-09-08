Как подготовить газон на даче к зиме: четыре дела, которые нельзя забыть осенью

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К холодам нужно готовить не только огород, теплицу и дачный домик, но и газон на участке.

Готовить газон к зиме обычно начинают в сентябре или октябре, когда рост травы заметно замедляется. Точные сроки зависят от региона, погоды и состава травосмеси.

От последних покосов, уборки растительных остатков, подкормки и состояния почвы зависит, насколько хорошо газон перенесет морозы и восстановится весной.

Последний покос: золотая середина

Как подготовить газон на даче к зиме: уход за участком. Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

Универсальной даты последнего покоса не существует. Ориентироваться следует не только на календарь или температуру воздуха, но и на скорость роста травы. В большинстве регионов заключительные стрижки проводят в конце сентября или октябре. При теплой продолжительной осени газон может продолжать расти и позднее.

Косить траву можно до тех пор, пока она растет, а почва остается сухой и незамерзшей. Желательно провести последнюю стрижку до устойчивых морозов и снегопадов, чтобы газон успел восстановиться.

Высоту последнего покоса выбирают с учетом вида трав. Для многих распространенных газонных смесей она составляет около пяти-семи сантиметров. Слишком короткая стрижка ослабляет растения, а чрезмерно длинная трава под снегом может полечь и создать условия для развития грибковых заболеваний, включая снежную плесень.

У газонокосилки должны быть чистые и острые ножи. За одну стрижку рекомендуется удалять не более трети высоты травы. Если газон сильно зарос, его укорачивают постепенно, проводя несколько покосов и каждый раз соблюдая это правило. Срезать сразу половину или большую часть длины не следует.

Стрижку проводят по сухой траве. Скошенную зелень и толстый слой опавших листьев необходимо убрать: под ними сохраняется избыточная влажность, газону не хватает света и воздуха, а риск выпревания и развития болезней возрастает.

Аэрация: дайте корням дышать

Как подготовить газон на даче к зиме: уход за участком. Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

После летнего сезона почва под газоном может уплотниться из-за хождения, полива и работы техники. В результате ухудшается проникновение воздуха и воды к корням, а после дождей на поверхности могут появляться лужи.

Аэрация нужна прежде всего уплотненным участкам и газонам с плохим дренажем. Наиболее эффективна обработка полыми зубьями, которые извлекают из земли небольшие столбики грунта.

Обычные вилы и сплошные шипы только раздвигают почву, поэтому при сильном уплотнении результат будет менее заметным. Сандалии с шипами не заменяют полноценный аэратор.

Осенью процедуру проводят, пока трава еще растет и способна восстановиться. Почва должна быть умеренно влажной, но не переувлажненной: сухой грунт трудно проколоть, а на размокшем газоне можно повредить дернину и дополнительно уплотнить землю.

Глубина отверстий зависит от инструмента и состояния участка, но обычно составляет несколько сантиметров. На проблемных местах можно выполнить несколько проходов. После обработки нагрузку на газон временно сокращают.

Аэрацию не следует путать со скарификацией. Первая уменьшает уплотнение почвы, а вторая удаляет мох и избыточный слой газонного войлока.

После аэрации иногда проводят пескование или вносят специальную смесь для выравнивания поверхности. Однако рассыпать обычный песок по глинистой почве без учета ее состава не рекомендуется: неподходящий материал может ухудшить структуру грунта. Смесь для подсыпки подбирают в соответствии с типом почвы.

Осенняя подкормка: не накормить, а укрепить

Как подготовить газон на даче к зиме: уход за участком. Фото: www.globallookpress.com/Linda Henrich

Осенние удобрения отличаются от составов, предназначенных для активного весеннего роста. Однако полностью исключать азот во всех случаях неправильно. Холодостойкие газонные травы продолжают усваивать питательные вещества осенью, пока сохраняется рост.

Для подкормки лучше выбирать специализированное осеннее удобрение и соблюдать указанную производителем дозировку. Такие составы обычно содержат меньше азота, чем весенние, а также могут включать калий. Избыток азота способен вызвать чрезмерный рост молодой зелени перед наступлением холодов.

Фосфор участвует в развитии корневой системы, а калий — в регулировании водного обмена и других процессах, связанных с устойчивостью растений. Однако вносить эти элементы в повышенных количествах без учета состояния почвы не следует. Особенно это касается фосфора: сформированному газону дополнительная подкормка нужна только при его недостатке.

Универсальной формулы для всех газонов не существует. Состав удобрения зависит от травосмеси, почвы и климатических условий. При возможности перед подкормкой стоит определить кислотность и содержание основных питательных веществ в грунте.

Гранулированное удобрение равномерно распределяют по сухой траве при помощи разбрасывателя или вручную, соблюдая инструкцию. Если производитель предусматривает последующий полив, газон необходимо увлажнить. Подкармливать промерзшую почву или вносить удобрения перед сильным ливнем не стоит.

Древесная зола, доломитовая мука и суперфосфат не являются полноценной заменой комплексной подкормке. Зола и доломитовая мука способны изменять кислотность почвы, а суперфосфат содержит преимущественно фосфор. Такие средства применяют только при подтвержденной необходимости.

Борьба со мхом: профилактика и лечение

Как подготовить газон на даче к зиме: уход за участком. Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Появление мха обычно указывает на то, что условия стали неблагоприятными для газонной травы. Причинами могут быть затененность, переувлажнение, уплотнение почвы, плохой дренаж, слишком низкая стрижка или избыточный слой газонного войлока.

Мох не всегда напрямую вытесняет здоровую траву. Чаще он занимает места, где газон уже поредел и ослаб. Поэтому борьбу следует начинать с определения причины: улучшить освещение и дренаж, изменить высоту покоса, провести аэрацию или скорректировать уход.

Повышенная кислотность — лишь одна из возможных причин появления мха. Известкование проводят только после измерения кислотности почвы. Если показатель находится в пределах нормы, внесение извести или доломитовой муки не поможет и может нарушить баланс грунта.

Для механического удаления мха применяют скарификатор или специальные грабли. Процедуру проводят в период активного роста травы, когда газон сможет восстановиться после обработки. В холодных регионах не стоит откладывать интенсивное вычесывание до поздней осени.

При сильном распространении мха можно использовать предназначенные для газонов препараты на основе сульфата железа. Концентрацию раствора и расход средства необходимо определять только по инструкции конкретного препарата. Указывать дозировку исключительно в граммах на объем воды недостаточно: важно учитывать площадь обработки и содержание действующего вещества.

Превышение нормы может привести к ожогам травы. Кроме того, составы с железом способны оставлять ржавые пятна на плитке, камне и бетоне. Во время работы необходимо соблюдать указанные производителем меры безопасности.

После обработки мох темнеет и отмирает, затем его удаляют граблями или скарификатором в сроки, предусмотренные инструкцией. Пищевую соду и средства для мытья посуды применять не рекомендуется: они могут повредить газон и изменить свойства почвы.

Оголившиеся участки можно подсеять подходящей травосмесью, если до наступления холодов остается достаточно времени для прорастания и укоренения семян. После применения химического средства необходимо выдержать установленный производителем срок до подсева.