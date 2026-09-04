Домашний тест на гипертонию: как после 40 вовремя заметить опасные изменения
Фото: www.globallookpress.com/R. Märzinger/CHROMORANGE
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Простая инструкция поможет вовремя выявить «тихого убийцу» и сохранить здоровье.
Вы когда-нибудь задумывались, о чем на самом деле говорит ритм вашего сердца? Обычно мы вспоминаем о пульсе только в стрессовых ситуациях или после интенсивной тренировки.
Но мало кто знает, что обычный подсчет в домашних условиях может стать одним из самых доступных и ранних способов заподозрить у себя повышенное артериальное давление.
Взаимосвязь сердечного пульса и давления: как определить гипертонию
Многие ошибочно полагают, что высокое артериальное давление всегда сопровождается учащенным сердцебиением. Действительно, такая связь часто встречается, но далеко не всегда.
Гипертония может развиваться годами, практически никак не проявляясь, и пульс при этом оставаться в пределах нормы. Однако многолетние клинические наблюдения и масштабные исследования подтверждают: прямая и статистически значимая корреляция между частотой сердечных сокращений и уровнем давления существует.
Наиболее показательным в этом смысле считается итальянское исследование, в котором приняли участие более 38 тысяч пациентов с диагностированной гипертонией. Результаты оказались красноречивыми: у большинства участников с повышенными показателями систолического (верхнее число) и диастолического (нижнее число) давления пульс также был стабильно выше средних значений. Более чем у каждого третьего гипертоника этот показатель выходил за рамки нормы.
Из этого не следует, что учащенный пульс автоматически означает гипертонию. Однако если ваше сердце бьется чаще обычного в состоянии полного покоя, это весомый повод прислушаться к организму и измерить давление тонометром. Возможно, это тот самый ранний сигнал, который поможет предотвратить развитие серьезных осложнений.
Как правильно провести домашний тест на гипертонию
Чтобы получить достоверный результат, необходимо соблюдать всего одно, но очень важное условие: измерять пульс исключительно в состоянии покоя. На частоту сердечных сокращений влияет множество факторов: физическая нагрузка, выпитый кофе, пережитый стресс, недавно выкуренная сигарета или даже плотный обед. Любой из них может исказить показатели и дать ложную тревогу или, наоборот, успокоить там, где стоит насторожиться.
Оптимальное время для измерения — утро, сразу после пробуждения, до того как вы встали с постели и начали активные действия. Если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы посидеть в тишине 5–10 минут, расслабившись и восстановив дыхание.
Пошаговая инструкция для измерения давления и сердечного пульса
Сядьте удобно, обопритесь на спинку стула, ноги поставьте на пол. Постарайтесь максимально расслабиться и не думать о тревожных вещах.
Положите два или три пальца на внутреннюю сторону запястья — чуть ниже основания большого пальца. Если прощупать пульс на запястье не получается, найдите его на боковой поверхности шеи, где проходит сонная артерия.
Засеките ровно 60 секунд и посчитайте количество ударов. Для большей точности можно провести два замера по 30 секунд и сложить результаты.
Повторите измерение два-три раза с небольшим интервалом и вычислите среднее арифметическое. Это поможет исключить случайные колебания.
Важное предостережение: не пытайтесь считать пульс, если вы взволнованы или чувствуете, что сердце бьется сильнее обычного из-за эмоций. Лучше подождать, пока состояние стабилизируется, и только тогда приступать к измерению.
Нормальной частотой пульса для взрослого человека в покое считается диапазон от 60 до 100 ударов в минуту. У профессиональных спортсменов и людей с хорошей физической подготовкой этот показатель может быть ниже — 40–60 ударов, и это не является отклонением, а скорее свидетельствует о тренированности сердечной мышцы.
Когда сердечный пульс становится поводом для беспокойства о гипертонии
Если вы не имеете отношения к большому спорту, а ваш пульс в состоянии покоя стабильно держится на уровне 80–90 ударов в минуту, это может указывать на повышенное артериальное давление. Особенно если такой показатель сохраняется в течение нескольких дней при повторных измерениях.
Разумеется, по одному лишь пульсу нельзя поставить диагноз «гипертония». Но сочетание двух факторов — стабильно высокого пульса и характерных симптомов — уже является серьезным основанием для визита к врачу.
К числу таких симптомов относятся:
- головные боли, особенно в затылочной области;
- периодические головокружения;
- шум или звон в ушах;
- ощущение пульсации в висках;
- покраснение лица без видимой причины.
Обратите внимание и на противоположную ситуацию: если ваш пульс в покое опускается ниже 50–55 ударов, и при этом вы чувствуете слабость, сонливость, вялость или испытываете головокружение, это тоже повод проконсультироваться с терапевтом. Низкий пульс в сочетании с пониженным давлением может указывать на гипотонию, которая также требует внимания и коррекции.
Особое внимание стоит уделить регулярности сердечного ритма. Если вы замечаете перебои, пропуски ударов или нерегулярный интервал между ними, это может быть признаком аритмии. В этом случае не стоит откладывать визит к кардиологу, даже если пульс укладывается в нормативный диапазон.
Ваш личный ориентир в давлении и сердечном пульсе: таблица рисков гипертонии
Обобщив данные из различных медицинских источников, можно выделить несколько зон риска в зависимости от частоты пульса в покое:
- Менее 60 ударов в минуту — может свидетельствовать о пониженном давлении, особенно если сопровождается слабостью и сонливостью. Для спортсменов это норма.
- От 60 до 80 ударов в минуту — оптимальный диапазон для взрослого человека, не имеющего проблем с сердцем и сосудами.
- От 80 до 90 ударов в минуту — пограничная зона. Это состояние требует наблюдения: рекомендуется провести несколько контрольных измерений в течение недели и записать результаты.
- Выше 90 ударов в минуту — повышенный риск гипертонии. Это однозначный сигнал о том, что стоит проверить артериальное давление тонометром и проконсультироваться с врачом.
Что делать, если сердечный пульс оказался повышенным
Как быстро бьется ваше сердце? Оценка риска гипертонии в домашних условиях.
Обнаружив у себя стабильно высокий пульс, не стоит паниковать. Это лишь индикатор, который говорит: «Обрати на меня внимание!» Ваши действия должны быть последовательными и разумными.
Первым шагом станет измерение артериального давления тонометром. Если прибора под рукой нет, обратите внимание на сопутствующие симптомы, перечисленные выше. При повышенном давлении обычно появляются головная боль, шум в ушах и покраснение лица. При пониженном — слабость, сонливость и заторможенность.
Начните вести дневник самоконтроля. Записывайте показатели пульса и давления утром и вечером в течение нескольких дней. Это поможет врачу увидеть объективную картину и принять правильное решение.
Оцените свой образ жизни. Курение, злоупотребление алкоголем, избыток соли в рационе, хронический стресс и гиподинамия — главные враги наших сосудов. Часто коррекция этих факторов позволяет нормализовать и пульс, и давление без медикаментозного вмешательства.
И наконец, если показатели стабильно превышают норму, не откладывайте визит к терапевту или кардиологу. Своевременная диагностика и правильно подобранное лечение помогут избежать осложнений и сохранить здоровье на долгие годы.