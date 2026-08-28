«Ничего не осталось от Саши Морозова»: что с собой сделала звезда «Кривого зеркала»

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Знаменитый «пухляш» Александр Морозов ошарашил фанатов новыми лицом и телом.

Поклонники юмористического шоу «Кривое зеркало» до сих пор помнят колоритного артиста с добрым лицом, мягкими чертами и неизменной улыбкой. Однако за последние годы Александр Морозов изменился до неузнаваемости — и дело не только в кардинальном похудении.

Очередная пластическая операция, которую 53-летний артист перенес в августе 2026 года, вызвала бурную реакцию в сети: одни зрители с трудом узнают кумира на новых фото, другие восхищаются его преображением и называют «лучшей версией себя».

Сколько могло стоить превращение артиста, называющего себя «монгольским Колобком», в романтического героя — в материале 5-tv.ru.

Сколько килограммов сбросил комик Александр Морозов

Instagram*/morozov_artist

История преображения Александра Морозова началась задолго до пластики лица. При росте 164 сантиметра максимальный вес артиста превышал 140 килограммов. Морозов признавался, что лишние килограммы серьезно сказывались на его здоровье, поэтому в 2019 году он решился на бариатрическую операцию — гастрошунтирование.

«Худеть в спортзале и сидя на диетах — совсем не для меня», — признавался артист.

После операции Морозов похудел примерно на 80 килограммов. По данным СМИ, его вес снизился до 80 килограммов.

Однако стремительное похудение принесло новую проблему: кожа и мягкие ткани лица потеряли прежний объем и упругость, появился избыток кожи, изменились контуры.

Сам артист рассказывал, что после снижения веса отражение в зеркале иногда пугало его. Тогда Морозов решил продолжить преображение с помощью пластической хирургии.

Как много операций было у комика Александра Морозова

Instagram*/morozov_artist

Перед очередным вмешательством Морозов сообщил подписчикам, что отправился в Институт пластической хирургии и косметологии в Москве. Артист записал видео из клиники и признался, что не испытывает серьезного волнения.

«А у меня сегодня карнавал. С Божьей помощью! Всегда молюсь за врачей, за их руки. Правда, волнения нет, есть сосредоточенность небольшая, и все», — рассказал он.

Операция продолжалась около шести часов. По словам Морозова, хирурги работали с лицом и корректировали носогубные складки. В СМИ вмешательство называли комплексной подтяжкой лица.

«Это моя третья операция, так сказать, добавочная и, надеюсь, заключительная. Мы убирали носогубные складки. И еще делали кое-что секретное. Все ради искусства и женщин! Больше ничего делать не планирую. Мне кажется, я уже идеален! Зубы я вставил, волосы вырастил, похудел. Теперь вот красотой занялся. Я даже не знаю, что еще нужно», — поделился юморист с порталом StarHit.ru.

Как выяснил StarHit.ru, одновременно Морозов перенес повторную операцию в интимной зоне. По данным издания, ранее артисту установили имплант, а во время нового вмешательства его удалили, скорректировали рубец и изменили объем.

Сразу после операции лицо Морозова оставалось сильно отекшим. Артист предупредил, что заметный результат можно будет оценить примерно через четыре месяца, когда пройдет основной период восстановления.

«Я пока куда такой? Людей пугать только. В фильме ужасов могу сниматься и в «Колобке», — иронизировал Александр.

Как поклонники отреагировали на изменения комика Александра Морозова

Instagram*/morozov_artist

Когда звезда «Кривого зеркала» показал результат пластики лица в социальных сетях, комментарии не заставили себя ждать. Артиста запечатлели в больничной палате и медицинской сорочке.

Некоторые поклонники поддержали артиста.

«Отеки сойдут, и будет все супер»;

«Прекрасно выглядите! Как 17-летний парень!»;

«Хорошо так лицо натянули!» — писали подписчики.

Другие, напротив, выразили недоумение.

«Совсем на себя не похож»;

«Ушла харизма»;

«Ничего не осталось от Саши Морозова», — отмечали они.

Некоторые признавались, что узнали кумира только по голосу.

«А что не так-то было?»;

«Вас же любил народ до этого. Сейчас все перекроено, совсем другой человек»;

«На гопника стали похожи, без обид», — иронизировали пользователи.

Сам артист, по данным СМИ, болезненно воспринимает критику. Он признавался, что, несмотря на внешнюю браваду, мнение зрителей для него критически важно.

Пластика интимной зоны комика Александра Морозова

Instagram*/morozov_artist

Помимо пластики лица, артист установил новые зубы, пересадил волосы и перенес абдоминопластику — операцию по удалению избытка кожи на животе. По признанию Морозова, расставание с так называемым жировым фартуком было для него необходимостью после резкого похудения.

«Была еще липосакция спины и, извините за интимные подробности, липосакция лобка, чтобы я уже совсем превратился в мужеподобного человека», — рассказывал он.

По словам юмориста, после похудения у него сильно обвисли кожа на животе и грудь. В беседе с Лерой Кудрявцевой он сравнивал ее с ушами спаниеля и признавался, что стеснялся раздеваться перед женщинами.

В 2022 году Морозов уже рассказывал об операции в интимной зоне, после которой, по его выражению, стал «на пару сантиметров счастливее». Новое вмешательство, проведенное в августе 2026-го, по данным СМИ, стало повторным.

Пластический хирург Зухра Балакеримова оценила возможную стоимость проведенной Морозову пластики лица в сумму от 500 тысяч до четырех миллионов рублей. Эксперт подчеркнула, что окончательная цена зависит от клиники, специалиста и объема вмешательства. Поэтому называть этот диапазон общей стоимостью всего многолетнего преображения артиста некорректно.

Зачем комику Александру Морозову преображение

Instagram*/morozov_artist

Благодаря изменению внешности Александр рассчитывает расширить актерский диапазон. Если раньше из-за образа «смешного пухляша» ему чаще предлагали комедийные роли, то теперь он надеется играть романтических и драматических героев.

«Все ради искусства и женщин!» — заявил артист в интервью.

Морозов также рассказал, что одним из поводов задуматься о пластике стало резкое замечание режиссера Константина Владимирова. По словам юмориста, постановщик признался, что больше не может снимать его крупным планом из-за изменившейся после похудения внешности.

«Он очень меня любит как артиста, но он с такой болью и горечью подошел ко мне после очередной съемки и сказал: „Саня, я больше не могу брать твои крупные планы. Ты просто урод. Это невозможно показывать по телевизору. Ты очень плохо выглядишь», — вспоминал Морозов.

Сейчас на страницу артиста в социальной сети подписаны более 50 тысяч пользователей. Морозов активно рассказывает аудитории о преображении и в шутку называет себя бьюти-блогером и «монгольским Колобком».

Что происходит с лицом после пластики

Instagram*/morozov_artist

О том, насколько оправданы опасения зрителей и что на самом деле происходит с лицом артиста после хирургического вмешательства, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Марина Колесникова.

По словам эксперта, ситуация Морозова — классический случай, когда при большой потере веса кожа и мягкие ткани лица теряют прежний объем и поддержку. Появляется избыток кожи, меняются контуры, может возникать эффект усталого или возрастного лица. В таких случаях пластическая операция направлена на подтяжку тканей, восстановление пропорций и коррекцию последствий резкого похудения.

Говорить о том, что Александр Морозов полностью потерял индивидуальность, пока рано, считает Колесникова. Узнаваемость человека определяют не только форма лица, но также мимика, взгляд, эмоции, голос и манера поведения.

После комплексной коррекции изменились привычные для зрителей черты артиста: стала другой форма лица, ушла часть мягкости и округлости, которую многие связывали с его сценическим образом. Поэтому визуально Морозов может восприниматься иначе — не как привычный добродушный персонаж из «Кривого зеркала».

Юрий Самолыго/ТАСС

Специалист успокаивает поклонников: в первые месяцы после подобных операций лицо нередко выглядит более строгим или непривычным. Это связано с отеком, натяжением тканей и продолжающимся восстановлением. По мере заживления черты обычно становятся мягче, а мимика — естественнее.

При этом после значительного омоложения человек не возвращается полностью к прежнему внешнему виду. Меняются контуры, пропорции и состояние тканей. Задача грамотной эстетической коррекции — сохранить узнаваемость и индивидуальные особенности пациента.

Основные изменения могут стать понятны спустя несколько месяцев, однако окончательно оценивать результат, по словам Колесниковой, следует через 6–12 месяцев, когда ткани займут естественное положение. Главный показатель успешной работы — не создание другого человека, а сохранение его индивидуальности, гармонии лица и естественности выражения.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.