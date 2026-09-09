Фото: 5-tv.ru

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Это блюдо отлично подойдет как дополнение к мясу. И подать на стол гостям не стыдно!

Кабачковая пора в самом разгаре, и перед каждой хозяйкой встает извечный вопрос: что же нового приготовить из этого овоща? Классическая икра, маринованные кружочки, салаты — все это хорошо, но душа просит чего-то необычного.

Сегодня мы расскажем о настоящем хите сезона — медово-горчичных кабачках с розмарином. Эксклюзивно для 5-tv.ru несколькими рецептами этого лакомства поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Почему стоит обратить внимание на этот рецепт

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Global Look Press

Сочетание меда и горчицы — один из самых удачных гастрономических дуэтов. Мед дает мягкую сладость и карамельные ноты, горчица добавляет пикантность и легкую остринку, а розмарин вносит благородный хвойно-пряный аромат, который мгновенно ассоциируется с средиземноморской кухней.

Вместе эти ингредиенты превращают обычные кабачки в изысканную закуску, которую не стыдно поставить и на праздничный стол.

И еще один важный момент: кабачки — овощ бюджетный и доступный, а все остальные ингредиенты найдутся на кухне у любой хозяйки. При этом результат получается совершенно небанальным.

Рецепт первый: медово-горчичные брусочки с розмарином

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

В этом рецепте кабачки нарезаются фигурным ножом на аккуратные брусочки, которые красиво смотрятся в банке и удобны в подаче.

Ингредиенты (на выходе около четырех литров готовой закрутки):

Кабачки молодые — два килограмма;

Вода — два литра;

Уксус белый винный (6%) — 240 миллилитров;

Мед жидкий — 80 граммов;

Горчица зернистая — 50 граммов;

Соль каменная — 40 граммов;

Чеснок — пять зубчиков;

Розмарин свежий — пять веточек;

Перец черный горошком — 10 горошин;

Лавровый лист — два листика.

Приготовление:

Кабачки тщательно вымойте и нарежьте фигурным ножом на бруски длиной пять-шесть сантиметров. Если фигурного ножа нет, подойдет и обычный — главное, чтобы кусочки были примерно одинакового размера; На дно стерилизованных банок положите чеснок (можно нарезать пластинками), по веточке розмарина, лавровый лист и перец горошком. Плотно установите кабачки вертикально — так они лучше пропитаются маринадом и будут выглядеть эффектно; Сварите маринад: вскипятите воду с солью и медом, добавьте уксус и зернистую горчицу, проварите две минуты; Залейте банки кипящим маринадом под самое горлышко; Простерилизуйте заготовки: банки объемом 0,5 литра — семь минут, на литр — 10 минут; Герметично закатайте, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания.

Результат: хрустящие, ароматные кабачковые брусочки с богатым сладко-пряным вкусом. Розмарин чувствуется деликатно, не перебивая основную гамму, а горчица в зернах приятно «взрывается» на языке.

Рецепт второй: кабачки в медово-горчичной заливке с морковью

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Для тех, кто любит добавлять в закрутки больше овощей и цвета, есть вариант с морковью. Этот рецепт рассчитан на три полулитровые банки.

Ингредиенты:

Кабачки молодые — полтора килограмма;

Морковь — один плод;

Чеснок — три-четыре зубчика;

Укроп — несколько веточек;

Перец чили — по вкусу.

Для маринада:

Вода — 500 миллилитров;

Мед — три столовых ложки;

Горчица зернистая — две столовых ложки;

Уксус яблочный 6% — 100 миллилитров;

Соль — одна столовая ложка;

Сахар — две столовых ложки;

Лавровый лист — два листика;

Перец горошком — пять-семь горошин.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около сантиметра. Морковь — тонкой соломкой; В стерильные банки уложите укроп, чеснок, кусочек чили (если любите остроту), затем слоями — кабачки и морковь; Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и специями. Снимите с огня, добавьте уксус, мед и горчицу, хорошо перемешайте; Залейте банки кипящим маринадом, стерилизуйте 10–12 минут, закатайте, переверните и укутайте.

Результат: яркая, разноцветная закуска, где сладость меда и острота горчицы прекрасно уравновешивают друг друга, а морковь добавляет текстуру и дополнительную сладковатую нотку.

Рецепт третий: кабачки с медом и горчицей — экспресс-вариант

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Если вы не готовы возиться со стерилизацией или хотите попробовать этот вкус до того, как закатывать банки на зиму, есть более быстрый способ. Рецепт от culinaryjoy.ru не требует стерилизации и позволяет насладиться закуской уже через сутки.

Ингредиенты:

Кабачки — один килограмм;

Мед — 100 граммов;

Горчица в зернах — две столовых ложки;

Уксус 6% — 200 миллиллилитров;

Специи по вкусу (перец, лавровый лист).

Приготовление:

Кабачки нарежьте брусочками или кружочками; В кастрюле смешайте мед, горчицу и уксус, добавьте специи и доведите до кипения; Залейте кабачки горячим маринадом и оставьте на сутки в холодильнике; После этого разложите по стерильным банкам, залейте оставшимся маринадом и закрутите. Храните в прохладном месте.

Результат: мягкие, пропитанные ароматным маринадом кабачки, которые можно подавать уже на следующий день.

Секреты успешного маринования

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Как выбрать кабачки

Для маринования лучше всего подходят молодые кабачки диаметром до пяти сантиметров — у них тонкая кожица, нежная мякоть и еще не сформировались крупные семена. Если вы используете более взрослые плоды, обязательно срежьте кожуру и удалите семенную часть.

Про розмарин

Свежий розмарин дает более яркий и многогранный аромат, чем сушеный. Веточки можно класть целиком в банку — они не только отдают свой запах маринаду, но и выглядят красиво. Не переборщите: одну-две небольшие веточки на литровую банку вполне достаточно, иначе розмарин может перебить все остальные оттенки.

Про мед

Используйте только жидкий мед — засахарившийся не растворится в маринаде должным образом. Подойдет любой светлый сорт с мягким вкусом: липовый, акациевый или разнотравье.

Про уксус

В рецептах встречается и белый винный уксус (6%), и яблочный (6%). Оба варианта хороши, но винный дает более нейтральную кислоту, а яблочный — легкий фруктовый оттенок, который дополнительно подчеркивает сладость меда.

Важное правило

Для приготовления маринада и заливки используйте керамическую, стеклянную или эмалированную посуду. Алюминиевая не подойдет — она может окисляться от кислоты и испортить вкус заготовки.

С чем подавать?

Медово-горчичные кабачки с розмарином: рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Медово-горчичные кабачки с розмарином — универсальная закуска.

Они хороши как самостоятельная холодная закуска к крепким напиткам, отлично дополняют мясные блюда (особенно запеченную свинину или курицу-гриль), а также служат ярким акцентом к отварному картофелю или просто к куску свежего черного хлеба.