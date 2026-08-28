Нарушил традиции и выбрал запретную любовь: жизнь и смерть короля Норвегии Харальда V

Фото: DPPA/Sipa USA/ТАСС

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Монарх занимал престол 35 лет — с 1991 года.

Норвегия 28 августа узнала о смерти монарха Харальда V, правившего королевством более трех десятилетий. Король скончался на 90-м году жизни в университетской больнице Осло «Риксхоспиталет». С 17 августа он находился там на лечении в связи с гемолитической анемией. Официальная причина смерти не называлась.

Харальд был старейшим действующим монархом Европы. Его судьба — от трехлетнего беженца до всенародно любимого короля-спортсмена — вместила войну, изгнание, возвращение и долгий путь к сердцу нации.

Как зарождался новый век

Биография, жизнь и причина смерти короля Норвегии Харальда V. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/NTB

Харальд V стал первым норвежским принцем, родившимся на родной земле со времен короля Улафа IV, появившегося на свет в 1370 году и умершего в 1387-м. Это событие воспринималось как знак новой эпохи для древнего королевства.

Отец, кронпринц Улаф, и мать, принцесса Марта, воспитывали сына в атмосфере любви. Никто тогда не предполагал, что уже через три года после его рождения — в 1940-м — мир рухнет, а норвежской королевской семье придется бежать от нацистского вторжения.

Когда вермахт вторгся в Норвегию, трехлетний Харальд вместе с матерью и сестрами был вынужден покинуть родину. Путь лежал в нейтральную Швецию, а затем в Америку. В Соединенных Штатах королевская семья нашла убежище, а маленький наследник впервые столкнулся с жизнью без дома.

Война отняла у него родину, но подарила опыт, который сформировал его характер.

Только в 1945 году Харальд ступил на родную землю. Перед юным наследником стояла задача стать королем, рожденным в своей стране.

Где закалялся характер монарха

Биография, жизнь и причина смерти короля Норвегии Харальда V. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO NTB

В 1955 году, после окончания школы, Харальд поступил в Университет Осло и начал обучение в кавалерийском офицерском училище. Затем он продолжил военное образование и в 1959 году окончил Норвежскую военную академию. Выбор был неслучаен: будущий король должен был знать, что такое дисциплина, честь и служение. Военная подготовка закалила его и подготовила к будущим испытаниям.

В 1957 году, когда его отец взошел на трон под именем Улафа V, Харальд стал кронпринцем. Но юный наследник не собирался останавливаться на достигнутом. Он продолжил образование в Великобритании, в Баллиол-колледже Оксфордского университета, где изучал социальные науки, историю и экономику.

Вернувшись на родину, Харальд начал постепенно брать на себя государственные и представительские обязанности.

Со временем он получил звания генерала армии и авиации, а также адмирала флота. Также он становился почетным доктором нескольких зарубежных учебных заведений — еще одно свидетельство его интеллектуального масштаба.

Когда король успел покорить олимпийские волны

Биография, жизнь и причина смерти короля Норвегии Харальда V. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

Харальд V вошел в историю не только как монарх, но и как выдающийся спортсмен. Его страстью были парусный спорт и лыжи. И если на лыжне он просто отдыхал, то в парусном спорте добился настоящих высот.

Он представлял Норвегию на нескольких Олимпийских играх — в 1964, 1968 и 1972 годах. В 1964 году на Олимпиаде в Токио он занял восьмое место, что стало лучшим результатом в его олимпийской карьере. В 1968 году его экипаж стал 11-м, а в 1972-м — десятым. Король никогда не стыдился своих спортивных достижений.

Также он был страстным футбольным болельщиком и считал себя самым преданным фанатом сборной Норвегии. В 2026 году, уже в преклонном возрасте, он лично объявил состав национальной команды на чемпионат мира, чтобы поддержать своих ребят.

В чем монарх нарушил традиции

Биография, жизнь и причина смерти короля Норвегии Харальда V. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO Erik Thorberg

Биография Харальда V была бы неполной без истории его любви к Соне Харальдсен. Пара познакомилась в 1959 году на светском мероприятии, и между ними сразу возникла связь. Однако их отношения столкнулись с непреодолимой на первый взгляд преградой.

Соня была дочерью торговца одеждой, далекой от королевского круга. Для кронпринца брак с простолюдинкой означал бы нарушение традиций и мог вызвать недовольство в обществе. Отец Харальда, король Улаф V, был категорически против.

Восемь лет длилась эта борьба. Харальд неоднократно ставил перед отцом вопрос о браке, но получал отказ. Он был готов отказаться от престола ради любимой женщины, но судьба распорядилась иначе.

Только в 1968 году король уступил настояниям сына. 29 августа того же года в кафедральном соборе Осло состоялась долгожданная свадьба. Норвегия приняла свою новую королеву.

Вместе они воспитали двоих детей — принцессу Марту Луизу и кронпринца Хокона.

Как Харальд V возглавлял Норвегию 35 лет

Биография, жизнь и причина смерти короля Норвегии Харальда V. Фото: www.globallookpress.com/Albert Nieboer

17 января 1991 года мир изменился для Харальда V. Скончался его отец, король Улаф V, и на плечи наследника легла вся тяжесть власти и ответственности. Харальд вступил на престол и стал королем Норвегии.

23 июня 1991 года Харальд V и королева Соня получили церковное благословение в соборе Нидарос — древней коронационной церкви норвежских королей. Король стал символом стабильности и преемственности.

Он не раз посещал с государственными визитами зарубежные страны. В 1997 и 2018 годах он был с официальными визитами в Китае, а в 2008 году присутствовал на открытии Олимпийских игр в Пекине. Он также посещал многие европейские страны и США.

Как глава конституционной монархии Харальд V исполнял государственные и представительские обязанности, выступая за национальное единство. Его девиз — «Все для Норвегии» — стал для него не просто словами, а руководством к действию. Во время зарубежных визитов король представлял интересы страны, в том числе норвежское судоходство и рыболовство.

Как ушел и что оставил после себя король-спортсмен

Биография, жизнь и причина смерти короля Норвегии Харальда V. Фото: www.globallookpress.com/Marius Simensen

В 2003 году Харальд V перенес операцию по удалению раковой опухоли мочевого пузыря в Национальной больнице Осло. Операция прошла успешно, но болезнь напомнила о хрупкости жизни. Он мужественно перенес лечение и вернулся к исполнению обязанностей.

В марте 2022 года у него был диагностирован коронавирус. Новость вызвала беспокойство в стране, но болезнь протекала с легкими симптомами.

В последние годы он отошел от многих публичных мероприятий, передавая часть обязанностей своему сыну, кронпринцу Хокону. В марте 2024 года Харальду установили постоянный кардиостимулятор, а после возвращения к работе число мероприятий с его участием сократили. Однако король все равно оставался символом и ориентиром для нации.

После его кончины престол перешел к сыну Хокону. О времени и месте похорон пока не сообщается, но страна готовится проститься со своим королем.

Харальд V оставил после себя страну, которой правил более 35 лет. Он был монархом, который сумел сохранить уважение и любовь своего народа. Харальд подарил своей стране преемственность.