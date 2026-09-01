Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соусы из томатов превращают любую пасту, картошку или мясо в полноценное блюдо.

Зимой так не хватает насыщенного томатного вкуса, а магазинные соусы полны искусственных добавок. Шеф-повар Зинаида Тарантинова эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась четырьмя рецептами домашних соусов: густая икра, пряный сацебели, огненная аджика и классический кетчуп.

Томатная икра с морковью и луком

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Сытная и густая икра, которая подходит как самостоятельное блюдо или гарнир.

Ингредиенты:

Помидоры — 3 килограмма;

Морковь — 2 килограмма;

Лук репчатый — 1 килограмм;

Масло растительное — 400–500 миллилитров;

Уксус столовый 9% — 2–3 чайные ложки;

Соль — 3 столовые ложки;

Перец черный молотый — 1 чайная ложка;

Лавровый лист — 5 штук.

Приготовление:

Банки тщательно вымыть и простерилизовать. Лук очистить и нарезать произвольными кусками. Морковь очистить, вымыть и нарезать. Помидоры вымыть и нарезать. Пропустить все овощи через мясорубку и перемешать. Добавить растительное масло, соль, перец и лавровый лист, перемешать. Довести до кипения, варить на медленном огне под крышкой 1,5–2 часа, периодически помешивать. Влить уксус, перемешать. Разложить горячую икру по стерилизованным теплым банкам. Закатать крышками, перевернуть и укутать до остывания.

Домашний томатный соус

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Универсальный соус для пасты, пиццы, мяса и рыбы — натуральная альтернатива магазинному кетчупу.

Ингредиенты:

Помидоры — 1,5 килограмма;

Лук репчатый — 150 граммов;

Лавровый лист — 1 штука;

Уксус столовый 9% — по вкусу (несколько капель);

Гвоздика, перец черный горошком;

Соль — 0,5 столовой ложки;

Сахар — 0,5 столовой ложки.

Приготовление:

Помидоры вымыть, удалить повреждения, нарезать кусками. Лук очистить и нарезать. Пропустить помидоры и лук через мясорубку. Переложить массу в кастрюлю, добавить лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Довести до кипения, варить 1 час до размягчения овощей. Извлечь лавровый лист. Протереть массу через сито, удалив жмых. Вернуть соус в кастрюлю, варить еще 2 часа на самом маленьком огне до загустения, регулярно помешивать. Добавить соль и сахар, отрегулировать вкус. Влить уксус, перемешать. Разложить кипящий соус по стерилизованным банкам. Закатать крышками, перевернуть и укутать одеялом до остывания.

Грузинский соус сацебели

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Острый, пряный, согревающий соус, который добавит кавказский характер любому мясному блюду.

Ингредиенты:

Помидоры спелые — 1 килограмм;

Болгарский перец красный или желтый — 300 граммов;

Перец острый стручковый — 1 штука;

Зелень (кинза, петрушка, укроп) — 50 граммов;

Кориандр молотый — 1 чайная ложка;

Чеснок — 5–6 зубчиков;

Соль — 1 столовая ложка;

Сахар — 2 столовые ложки.

Приготовление:

Помидоры вымыть, удалить плодоножки, нарезать крупно. Болгарский перец вымыть, удалить семена и перегородки, нарезать. Острый перец разрезать пополам, удалить семена. Зелень вымыть и обсушить. Чеснок очистить. Измельчить все подготовленные овощи и зелень (кроме чеснока) в блендере или мясорубке до состояния кусочков. Перелить массу в кастрюлю, довести до кипения, варить 20 минут. Всыпать кориандр, продолжать уваривать 30–40 минут на среднем огне до загустения. Добавить соль и сахар, перемешать. Чеснок измельчить на терке или через пресс, добавить в соус, прогревать 5 минут. Разложить горячий соус по стерилизованным банкам. Закатать крышками, перевернуть для проверки герметичности, укутать одеялом до полного остывания.

Аджика из помидоров, перца и чеснока

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Острая, ароматная приправа, которая добавляет характера мясу, пельменям и даже гарнирам.

Ингредиенты:

Помидоры — 2 килограмма;

Болгарский перец красный — 1,5 килограмма;

Перец острый стручковый — 100 граммов (5–7 штук, по вкусу);

Чеснок — 2 головки;

Уксус столовый 9% — 100 миллилитров;

Сахар — 80 граммов;

Соль — 100 граммов.

Приготовление:

Помидоры вымыть, удалить плодоножки, нарезать крупно, измельчить блендером до кашицы. Болгарский перец вымыть, очистить от семян, измельчить отдельно. Чеснок очистить. Острый перец вымыть. Измельчить острый перец вместе с чесноком блендером или мясорубкой. Перелить томатное пюре в большую кастрюлю, довести до кипения, варить 20 минут. Добавить измельченный болгарский перец, продолжать варить еще 20 минут, выпаривая жидкость и помешивая. Добавить смесь острого перца и чеснока, проварить 5 минут. Влить уксус, добавить соль и сахар, перемешать. Разлить горячую аджику по стерильным банкам. Закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом до полного остывания.

Помидоры в желатине с луком

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Необычная закуска, в которой маринад застывает в желе.

Ингредиенты (на одну литровую банку):

Помидоры плотные — 700 граммов;

Лук репчатый — 1 средняя головка;

Чеснок — 2 зубчика;

Лавровый лист, перец черный горошком;

Укроп (зонтик) — по вкусу;

Вода для маринада — 2 стакана;

Вода для желатина — 1 стакан;

Желатин — 1 столовая ложка;

Сахар — 1 столовая ложка;

Соль — 0,5 столовой ложки;

Уксус столовый 9% — 1,5 столовой ложки.

Приготовление: