Рецепты соусов из помидоров на зиму: 4 хита — аджика, сацебели, икра и домашний кетчуп
Фото: 5-tv.ru
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Соусы из томатов превращают любую пасту, картошку или мясо в полноценное блюдо.
Зимой так не хватает насыщенного томатного вкуса, а магазинные соусы полны искусственных добавок. Шеф-повар Зинаида Тарантинова эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась четырьмя рецептами домашних соусов: густая икра, пряный сацебели, огненная аджика и классический кетчуп.
Томатная икра с морковью и луком
Сытная и густая икра, которая подходит как самостоятельное блюдо или гарнир.
Ингредиенты:
- Помидоры — 3 килограмма;
- Морковь — 2 килограмма;
- Лук репчатый — 1 килограмм;
- Масло растительное — 400–500 миллилитров;
- Уксус столовый 9% — 2–3 чайные ложки;
- Соль — 3 столовые ложки;
- Перец черный молотый — 1 чайная ложка;
- Лавровый лист — 5 штук.
Приготовление:
- Банки тщательно вымыть и простерилизовать.
- Лук очистить и нарезать произвольными кусками. Морковь очистить, вымыть и нарезать. Помидоры вымыть и нарезать.
- Пропустить все овощи через мясорубку и перемешать.
- Добавить растительное масло, соль, перец и лавровый лист, перемешать.
- Довести до кипения, варить на медленном огне под крышкой 1,5–2 часа, периодически помешивать.
- Влить уксус, перемешать.
- Разложить горячую икру по стерилизованным теплым банкам. Закатать крышками, перевернуть и укутать до остывания.
Домашний томатный соус
Универсальный соус для пасты, пиццы, мяса и рыбы — натуральная альтернатива магазинному кетчупу.
Ингредиенты:
- Помидоры — 1,5 килограмма;
- Лук репчатый — 150 граммов;
- Лавровый лист — 1 штука;
- Уксус столовый 9% — по вкусу (несколько капель);
- Гвоздика, перец черный горошком;
- Соль — 0,5 столовой ложки;
- Сахар — 0,5 столовой ложки.
Приготовление:
- Помидоры вымыть, удалить повреждения, нарезать кусками. Лук очистить и нарезать.
- Пропустить помидоры и лук через мясорубку.
- Переложить массу в кастрюлю, добавить лавровый лист, гвоздику и перец горошком.
- Довести до кипения, варить 1 час до размягчения овощей.
- Извлечь лавровый лист. Протереть массу через сито, удалив жмых.
- Вернуть соус в кастрюлю, варить еще 2 часа на самом маленьком огне до загустения, регулярно помешивать.
- Добавить соль и сахар, отрегулировать вкус.
- Влить уксус, перемешать.
- Разложить кипящий соус по стерилизованным банкам. Закатать крышками, перевернуть и укутать одеялом до остывания.
Грузинский соус сацебели
Острый, пряный, согревающий соус, который добавит кавказский характер любому мясному блюду.
Ингредиенты:
- Помидоры спелые — 1 килограмм;
- Болгарский перец красный или желтый — 300 граммов;
- Перец острый стручковый — 1 штука;
- Зелень (кинза, петрушка, укроп) — 50 граммов;
- Кориандр молотый — 1 чайная ложка;
- Чеснок — 5–6 зубчиков;
- Соль — 1 столовая ложка;
- Сахар — 2 столовые ложки.
Приготовление:
- Помидоры вымыть, удалить плодоножки, нарезать крупно. Болгарский перец вымыть, удалить семена и перегородки, нарезать. Острый перец разрезать пополам, удалить семена.
- Зелень вымыть и обсушить. Чеснок очистить.
- Измельчить все подготовленные овощи и зелень (кроме чеснока) в блендере или мясорубке до состояния кусочков.
- Перелить массу в кастрюлю, довести до кипения, варить 20 минут.
- Всыпать кориандр, продолжать уваривать 30–40 минут на среднем огне до загустения.
- Добавить соль и сахар, перемешать.
- Чеснок измельчить на терке или через пресс, добавить в соус, прогревать 5 минут.
- Разложить горячий соус по стерилизованным банкам.
- Закатать крышками, перевернуть для проверки герметичности, укутать одеялом до полного остывания.
Аджика из помидоров, перца и чеснока
Острая, ароматная приправа, которая добавляет характера мясу, пельменям и даже гарнирам.
Ингредиенты:
- Помидоры — 2 килограмма;
- Болгарский перец красный — 1,5 килограмма;
- Перец острый стручковый — 100 граммов (5–7 штук, по вкусу);
- Чеснок — 2 головки;
- Уксус столовый 9% — 100 миллилитров;
- Сахар — 80 граммов;
- Соль — 100 граммов.
Приготовление:
- Помидоры вымыть, удалить плодоножки, нарезать крупно, измельчить блендером до кашицы.
- Болгарский перец вымыть, очистить от семян, измельчить отдельно.
- Чеснок очистить.
- Острый перец вымыть.
- Измельчить острый перец вместе с чесноком блендером или мясорубкой.
- Перелить томатное пюре в большую кастрюлю, довести до кипения, варить 20 минут.
- Добавить измельченный болгарский перец, продолжать варить еще 20 минут, выпаривая жидкость и помешивая.
- Добавить смесь острого перца и чеснока, проварить 5 минут.
- Влить уксус, добавить соль и сахар, перемешать.
- Разлить горячую аджику по стерильным банкам.
- Закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом до полного остывания.
Помидоры в желатине с луком
Необычная закуска, в которой маринад застывает в желе.
Ингредиенты (на одну литровую банку):
- Помидоры плотные — 700 граммов;
- Лук репчатый — 1 средняя головка;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Лавровый лист, перец черный горошком;
- Укроп (зонтик) — по вкусу;
- Вода для маринада — 2 стакана;
- Вода для желатина — 1 стакан;
- Желатин — 1 столовая ложка;
- Сахар — 1 столовая ложка;
- Соль — 0,5 столовой ложки;
- Уксус столовый 9% — 1,5 столовой ложки.
Приготовление:
- Банки и крышки вымыть с содой, простерилизовать.
- Желатин залить стаканом холодной кипяченой воды, оставить для набухания на 30–40 минут.
- Помидоры вымыть, обсушить, крупные нарезать кружками толщиной около 1 сантиметра, маленькие черри проткнуть зубочисткой в нескольких местах.
- Лук очистить, нарезать тонкими кольцами. Чеснок очистить, нарезать пластинками.
- На дно банки уложить перец, лавровый лист, зонтик укропа и чеснок.
- Выложить слоями помидоры и лук, чередуя.
- Для маринада вскипятить воду, всыпать соль и сахар, растворять до полного исчезновения кристаллов.
- Снять с огня, добавить набухший желатин, размешивать до полного растворения.
- Влить уксус, перемешать. Залить горячим маринадом содержимое банки до плечиков.
- Накрыть прокипяченными крышками.
- В глубокую кастрюлю положить полотенце на дно, поставить банки, налить горячую воду до плечиков.
- Довести до кипения, стерилизовать 15 минут на минимальном огне.
- Осторожно достать банки, закатать ключом. Перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить на сутки.