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Рецепты соусов из помидоров на зиму: 4 хита — аджика, сацебели, икра и домашний кетчуп

София Бабина 49 0
😋Рецепты заготовок из помидоров на зиму в банках, соус-фото
Эксклюзив

Фото: 5-tv.ru

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Соусы из томатов превращают любую пасту, картошку или мясо в полноценное блюдо.

Зимой так не хватает насыщенного томатного вкуса, а магазинные соусы полны искусственных добавок. Шеф-повар Зинаида Тарантинова эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась четырьмя рецептами домашних соусов: густая икра, пряный сацебели, огненная аджика и классический кетчуп.

Томатная икра с морковью и луком

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Сытная и густая икра, которая подходит как самостоятельное блюдо или гарнир.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 3 килограмма;
  • Морковь — 2 килограмма;
  • Лук репчатый — 1 килограмм;
  • Масло растительное — 400–500 миллилитров;
  • Уксус столовый 9% — 2–3 чайные ложки;
  • Соль — 3 столовые ложки;
  • Перец черный молотый — 1 чайная ложка;
  • Лавровый лист — 5 штук.

Приготовление:

  1. Банки тщательно вымыть и простерилизовать.
  2. Лук очистить и нарезать произвольными кусками. Морковь очистить, вымыть и нарезать. Помидоры вымыть и нарезать.
  3. Пропустить все овощи через мясорубку и перемешать.
  4. Добавить растительное масло, соль, перец и лавровый лист, перемешать.
  5. Довести до кипения, варить на медленном огне под крышкой 1,5–2 часа, периодически помешивать.
  6. Влить уксус, перемешать.
  7. Разложить горячую икру по стерилизованным теплым банкам. Закатать крышками, перевернуть и укутать до остывания.

Домашний томатный соус

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Универсальный соус для пасты, пиццы, мяса и рыбы — натуральная альтернатива магазинному кетчупу.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 1,5 килограмма;
  • Лук репчатый — 150 граммов;
  • Лавровый лист — 1 штука;
  • Уксус столовый 9% — по вкусу (несколько капель);
  • Гвоздика, перец черный горошком;
  • Соль — 0,5 столовой ложки;
  • Сахар — 0,5 столовой ложки.

Приготовление:

  1. Помидоры вымыть, удалить повреждения, нарезать кусками. Лук очистить и нарезать.
  2. Пропустить помидоры и лук через мясорубку.
  3. Переложить массу в кастрюлю, добавить лавровый лист, гвоздику и перец горошком.
  4. Довести до кипения, варить 1 час до размягчения овощей.
  5. Извлечь лавровый лист. Протереть массу через сито, удалив жмых.
  6. Вернуть соус в кастрюлю, варить еще 2 часа на самом маленьком огне до загустения, регулярно помешивать.
  7. Добавить соль и сахар, отрегулировать вкус.
  8. Влить уксус, перемешать.
  9. Разложить кипящий соус по стерилизованным банкам. Закатать крышками, перевернуть и укутать одеялом до остывания.

Грузинский соус сацебели

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Острый, пряный, согревающий соус, который добавит кавказский характер любому мясному блюду.

Ингредиенты:

  • Помидоры спелые — 1 килограмм;
  • Болгарский перец красный или желтый — 300 граммов;
  • Перец острый стручковый — 1 штука;
  • Зелень (кинза, петрушка, укроп) — 50 граммов;
  • Кориандр молотый — 1 чайная ложка;
  • Чеснок — 5–6 зубчиков;
  • Соль — 1 столовая ложка;
  • Сахар — 2 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Помидоры вымыть, удалить плодоножки, нарезать крупно. Болгарский перец вымыть, удалить семена и перегородки, нарезать. Острый перец разрезать пополам, удалить семена.
  2. Зелень вымыть и обсушить. Чеснок очистить.
  3. Измельчить все подготовленные овощи и зелень (кроме чеснока) в блендере или мясорубке до состояния кусочков.
  4. Перелить массу в кастрюлю, довести до кипения, варить 20 минут.
  5. Всыпать кориандр, продолжать уваривать 30–40 минут на среднем огне до загустения.
  6. Добавить соль и сахар, перемешать.
  7. Чеснок измельчить на терке или через пресс, добавить в соус, прогревать 5 минут.
  8. Разложить горячий соус по стерилизованным банкам.
  9. Закатать крышками, перевернуть для проверки герметичности, укутать одеялом до полного остывания.

Аджика из помидоров, перца и чеснока

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Острая, ароматная приправа, которая добавляет характера мясу, пельменям и даже гарнирам.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 2 килограмма;
  • Болгарский перец красный — 1,5 килограмма;
  • Перец острый стручковый — 100 граммов (5–7 штук, по вкусу);
  • Чеснок — 2 головки;
  • Уксус столовый 9% — 100 миллилитров;
  • Сахар — 80 граммов;
  • Соль — 100 граммов.

Приготовление:

  1. Помидоры вымыть, удалить плодоножки, нарезать крупно, измельчить блендером до кашицы.
  2. Болгарский перец вымыть, очистить от семян, измельчить отдельно.
  3. Чеснок очистить.
  4. Острый перец вымыть.
  5. Измельчить острый перец вместе с чесноком блендером или мясорубкой.
  6. Перелить томатное пюре в большую кастрюлю, довести до кипения, варить 20 минут.
  7. Добавить измельченный болгарский перец, продолжать варить еще 20 минут, выпаривая жидкость и помешивая.
  8. Добавить смесь острого перца и чеснока, проварить 5 минут.
  9. Влить уксус, добавить соль и сахар, перемешать.
  10. Разлить горячую аджику по стерильным банкам.
  11. Закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом до полного остывания.

Помидоры в желатине с луком

Заготовки из томатов на зиму: рецепты соусов из помидоров — домашний кетчуп, икра, сацебели, аджика. Фото: 5-tv.ru

Необычная закуска, в которой маринад застывает в желе.

Ингредиенты (на одну литровую банку):

  • Помидоры плотные — 700 граммов;
  • Лук репчатый — 1 средняя головка;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Лавровый лист, перец черный горошком;
  • Укроп (зонтик) — по вкусу;
  • Вода для маринада — 2 стакана;
  • Вода для желатина — 1 стакан;
  • Желатин — 1 столовая ложка;
  • Сахар — 1 столовая ложка;
  • Соль — 0,5 столовой ложки;
  • Уксус столовый 9% — 1,5 столовой ложки.

Приготовление:

  1. Банки и крышки вымыть с содой, простерилизовать.
  2. Желатин залить стаканом холодной кипяченой воды, оставить для набухания на 30–40 минут.
  3. Помидоры вымыть, обсушить, крупные нарезать кружками толщиной около 1 сантиметра, маленькие черри проткнуть зубочисткой в нескольких местах.
  4. Лук очистить, нарезать тонкими кольцами. Чеснок очистить, нарезать пластинками.
  5. На дно банки уложить перец, лавровый лист, зонтик укропа и чеснок.
  6. Выложить слоями помидоры и лук, чередуя.
  7. Для маринада вскипятить воду, всыпать соль и сахар, растворять до полного исчезновения кристаллов.
  8. Снять с огня, добавить набухший желатин, размешивать до полного растворения.
  9. Влить уксус, перемешать. Залить горячим маринадом содержимое банки до плечиков.
  10. Накрыть прокипяченными крышками.
  11. В глубокую кастрюлю положить полотенце на дно, поставить банки, налить горячую воду до плечиков.
  12. Довести до кипения, стерилизовать 15 минут на минимальном огне.
  13. Осторожно достать банки, закатать ключом. Перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить на сутки.