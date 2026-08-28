Луковый джем в банке: рецепт идеальной добавки к мясу и сырам

Фото: 5-tv.ru

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Эта закуска готовится быстро и просто — идеальная заготовка на зиму.

Казалось бы, лук и джем — понятия несовместимые. Для большинства из нас лук — это неизменный спутник супов, жаркого и салатов, но уж точно не десертов. Однако луковый джем — классика европейской кухни, которая постепенно завоевывает сердца и российских хозяек. Во Франции и Италии его подают к изысканным сырам и паштетам, в Англии — к ростбифу, а в Испании он считается идеальным дополнением к тапас.

Сладкий, пикантный, с богатой карамельной текстурой — луковый джем удивляет сочетанием мягкой сладости, легкой кислинки и пряного послевкусия. По словам шеф-повара Евгения Мещерякова, луковый джем — одна из трех самых необычных, но при этом совершенно незаслуженно забытых заготовок на зиму.

Несколькими проверенными рецептами лукового джема эксклюзивно с 5-tv.ru поделилась Зинаида Тарантинова.

Немного о главном ингредиенте

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить луковый джем — добавка к мясу и сырам. Фото: www.globallookpress.com/Klaus Wagenhäuser

Лучший выбор — красный лук: он слаще и дает красивый рубиновый цвет. Но и обычный репчатый подойдет. Нарезать нужно максимально тонко — полукольцами или соломкой (толщина до полутора миллиметров).

Ключевой этап — карамелизация: лук томится на медленном огне до полной мягкости и прозрачности, без подгорания. Это занимает от 40 минут до двух часов в зависимости от рецепта.

Рецепт лукового джема № 1: Классика с красным вином

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить луковый джем — добавка к мясу и сырам. Фото: 5-tv.ru

Базовый вариант, с которого стоит начать.

Ингредиенты:

Лук красный — один килограмм;

Оливковое масло — 50 граммов;

Красное сухое вино — 100 граммов;

Сахар — 75 граммов;

Мед — 50 граммов;

Винный уксус — четыре столовых ложки;

Соль, перец, кориандр, тимьян — по вкусу;

Половина перчика чили — опционально.

Приготовление:

Лук нарежьте мелким кубиком. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло с пряностями, обжаривайте лук 10 минут, не давая пригореть. Убавьте огонь, накройте крышкой и томите еще 15 минут. Добавьте сахар, мед, вино, уксус, соль и чили. Уваривайте на медленном огне до консистенции густого джема, постоянно помешивая. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Выход — около 600 граммов.

Рецепт лукового джема № 2: С апельсиновым соком и тимьяном

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить луковый джем — добавка к мясу и сырам. Фото: 5-tv.ru

Этот вариант шеф-повар рекомендует как один из самых ярких.

Ингредиенты:

Лук — полтора килограмма;

Растительное масло — для обжарки;

Сахар — 140 граммов;

Красный винный уксус — 60 граммов;

Тимьян — четыре грамма (ветки удалить);

Вода — 120 граммов;

Апельсиновый сок — 200 граммов;

Мед — 40 граммов;

Соль — четыре грамма.

Приготовление:

Лук нарежьте тонкой соломкой, обжарьте на масле до эластичности, без румяной корочки. Добавьте сахар, уксус, тимьян, воду и томите под крышкой на минимальном огне до выпаривания жидкости. Постоянно помешивайте.

Влейте апельсиновый сок и томите до полного выпаривания. В конце добавьте мед и соль, доведите до кипения. Разлейте по банкам. Через день-два джем готов к употреблению.

Рецепт лукового джема № 3: С вишневым вином и розмарином

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить луковый джем — добавка к мясу и сырам. Фото: 5-tv.ru

Авторский вариант для любителей ягодных нот.

Ингредиенты:

Лук красный — 500 граммов;

Чеснок — два зубчика;

Вишневое вино — 100 миллилитров;

Бальзамический уксус — столовая ложка;

Оливковое масло — 50 миллилитров;

Розмарин — одна веточка;

Паприка — чайная ложка;

Прованские травы — половина чайной ложки;

Сахар — четыре столовых ложки;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте его 10–15 минут до прозрачности, не зажаривая. Влейте вино, уксус, добавьте сахар и специи. Чеснок можно положить целиком, раздавив ножом. Убавьте огонь и томите под крышкой 1,5–2 часа — лук должен превратиться в массу, которую легко размазывать. Если жидкости много, откройте крышку и выпарите. Разложите по банкам.

Рецепт лукового джема № 4: Яблочно-луковый конфитюр с имбирем

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить луковый джем — добавка к мясу и сырам. Фото: 5-tv.ru

Для любителей фруктово-овощных миксов.

Ингредиенты:

Яблоки твердые — 1 килограмм;

Лук красный — 500 граммов;

Имбирь свежий — 30 граммов;

Чеснок — четыре зубчика;

Сахар тростниковый — 200 граммов;

Яблочный уксус (6%) — 250 миллилитров;

Изюм темный — 100 граммов;

Горчица зерновая — две столовые ложки;

Соль — чайная ложка;

Бадьян — две звездочки;

Душистый перец — пять горошин;

Паприка копченая — чайная ложка.

Приготовление:

Лук нашинкуйте полукольцами и пассеруйте в масле до карамелизации. Добавьте кубики яблок без кожуры, натертый имбирь, измельченный чеснок, промытый изюм. Всыпьте сахар, уксус, горчицу, соль и пряности.

Томите под крышкой на медленном огне 45–60 минут до густоты. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте. Для надежности можно простерилизовать банки на 0,5 литра в течение 15 минут.

Секреты успешного приготовления лукового джема на зиму в банке

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить луковый джем — добавка к мясу и сырам. Фото: 5-tv.ru

Лук — красный для сладости, репчатый для насыщенности. Нарезка — тонкая и одинаковая.

Карамелизация — не форсируйте огонь. Лук должен томиться, а не жариться. Если он начинает темнеть слишком быстро — убавьте жар.

Жидкость — все вина, соки и уксусы нужно уваривать до полного испарения, иначе джем будет жидким. Готовый продукт должен держать форму на ложке.

Пряности — не бойтесь экспериментировать, но кладите их умеренно, чтобы они оттеняли лук, а не перебивали.

Хранение — закатанные банки хранятся в кладовой до года. После вскрытия — в холодильнике.

С чем подавать луковый джем?

Это, пожалуй, самый частый вопрос. Ответ прост: практически со всем.