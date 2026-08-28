Приготовьте варенье из кабачков! Пять необычных рецептов заготовок на зиму

Фото: 5-tv.ru

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Этот десерт можно есть как просто с чаем, так и с сырной тарелкой или даже выпекать с ним пирожки.

Каждый год в конце лета стартует сезон кабачков. Их жарят, тушат, запекают, томят и даже варят варенье. Для многих такое сочетание звучит как кулинарный эксперимент, но на самом деле это традиционная заготовка, которая удивляет своим вкусом и ароматом.

У кабачков деликатный, нейтральный вкус, поэтому они с одинаковым успехом хороши как в соленых, так и в сладких блюдах. В компании с цитрусовыми и имбирем этот скромный овощ превращается в настоящее лакомство.

Кабачки содержат пектин, который придает варенью желейную консистенцию, как у джема. А благодаря способности впитывать чужие ароматы, они становятся идеальной основой для десертных заготовок.

Эксклюзивно для 5-tv.ru несколькими рецептами этого лакомства поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Немного о главном ингредиенте

Вкусные рецепты заготовок на зиму: как приготовить варенье из кабачков с лимоном, апельсином и специями. Фото: www.globallookpress.com/Frank Hammerschmidt

Для варенья лучше всего подходят молодые кабачки — у них тонкая кожица и нет крупных семян. Если же в руки попался зрелый экземпляр, его обязательно нужно очистить от кожицы и удалить семена из сердцевины.

Мякоть нарезают кубиками или натирают на терке — в зависимости от рецепта. Мелкая нарезка — залог того, что кабачки быстро пропитаются сиропом, а текстура получится не грубой и приятной.

Рецепты заготовок на зиму: Классическое варенье из кабачков с лимоном и имбирем

Вкусные рецепты заготовок на зиму: как приготовить варенье из кабачков с лимоном, апельсином и специями. Фото: 5-tv.ru

Самый простой и доступный вариант, с которого стоит начать знакомство с кабачковым вареньем. Минимум ингредиентов — максимум вкуса.

Ингредиенты:

Кабачок крупный (примерно 600–700 граммов);

Лимоны — три плода;

Корень имбиря — три сантиметра;

Сахар — 500 граммов.

Приготовление:

Кабачок очистить от кожуры, удалить семена (если они крупные) и нарезать некрупными кубиками. С лимонов снять цедру, сами плоды нарезать кубиками, попутно удаляя семечки. Имбирь очистить и натереть на мелкой терке.

Сложить все подготовленные ингредиенты в кастрюлю с толстым дном и варить на медленном огне 30–40 минут до нужной консистенции. По мере варки помешивать и снимать пену. Готовое варенье остудить и разложить по стерилизованным банкам.

Вместо лимонов, кстати, можно использовать апельсины — вкус станет более сладким.

Рецепты заготовок на зиму: Варенье из кабачков с апельсином и имбирем

Вкусные рецепты заготовок на зиму: как приготовить варенье из кабачков с лимоном, апельсином и специями. Фото: 5-tv.ru

Более сладкий и ароматный вариант. Апельсин придает варенью солнечный цвет и насыщенный цитрусовый дух.

Ингредиенты:

Кабачки — один килограмм;

Апельсин крупный — два плода;

Корень имбиря — половина небольшого корня (примерно 20–30 граммов);

Сахар — один килограмм;

Вода — 70 миллилитров;

Корица — по желанию.

Приготовление:

Кабачки нарезать кубиками. Имбирь натереть на терке. С апельсинов снять цедру (тоже с помощью терки), а мякоть нарезать кубиками, удаляя косточки. Все подготовленные продукты отправить в кастрюлю, посыпать сахаром, перемешать и варить на протяжении 15 минут.

Когда кабачки станут мягкими, добавить воду и готовить еще полчаса. За пять минут до завершения процесса в варенье можно добавить корицу для дополнительного аромата. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать. Такой десерт отлично подходит к чаю, сырной тарелке или творогу.

Рецепты заготовок на зиму: Варенье из кабачков с цитрусами и с халапеньо

Вкусные рецепты заготовок на зиму: как приготовить варенье из кабачков с лимоном, апельсином и специями. Фото: 5-tv.ru

Необычный рецепт, в котором к классическому набору добавляется перец халапеньо. Он придает варенью легкую жгучесть, которая делает вкус особенно запоминающимся.

Ингредиенты:

Кабачки молодые — один килограмм;

Яблоко — один плод;

Лимон — один плод;

Апельсин — один плод;

Перец халапеньо — один плод;

Сахар — 400 граммов;

Имбирь, корица, гвоздика — для ароматного мешочка.

Приготовление:

Корицу, крупно нарезанный имбирь и гвоздику завернуть в марлю — этот мешочек будет добавлять аромат, а потом его легко удалить. Кабачки и яблоко натереть на крупной терке. Лимон и апельсин мелко нарезать, удалив зернышки. Халапеньо разрезать вдоль, удалить семена и перегородки, мелко нарубить.

Все ингредиенты сложить в кастрюлю, добавить сахар, поставить на плиту и довести до кипения. Уваривать на среднем огне 15 минут, помешивая и снимая пену. Затем удалить мешочек с пряностями и разлить варенье по стерилизованным банкам.

Этот вариант для тех, кто любит необычные вкусовые сочетания — сладкое, кислое, острое и пряное в одном десерте.

Рецепты заготовок на зиму: Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами (трехкратная варка)

Вкусные рецепты заготовок на зиму: как приготовить варенье из кабачков с лимоном, апельсином и специями. Фото: 5-tv.ru

Рецепт, в котором используется классический метод многократной варки. Именно он обеспечивает прозрачность сиропа и красивый янтарный цвет.

Ингредиенты:

Кабачки цукини молодые — килограмм;

Сахар — килограмм;

Лимон крупный — один плод (сок и цедра);

Имбирь свежий — кусочек четыре-пять сантиметров;

Лимонные цукаты — 100 граммов.

Приготовление:

Кабачки очистить от кожицы и семян, нарезать небольшими кубиками. Сложить в эмалированную миску, пересыпать сахаром и оставить на ночь — они должны дать сок.

Утром добавить сок одного крупного лимона и его мелко натертую цедру. Перелить массу вместе с образовавшимся сиропом в широкий таз для варки. Поставить на средний огонь, довести до кипения, осторожно помешивая до полного растворения сахара. Варить ровно 10 минут, затем снять с огня и полностью остудить.

Повторить процесс варки по 10 минут с полным охлаждением еще дважды. Во вторую варку добавить тонко нарезанный свежий имбирь — он придаст теплую остроту. В третью всыпать мелко нарезанные лимонные цукаты — они добавят приятную жевательную текстуру и яркие цитрусовые нотки.

Не забывать снимать пену. Проверить готовность можно так: капля сиропа на холодной тарелке не должна растекаться. Горячее варенье разлить по стерильным банкам, закатать. Перевернуть банки до остывания, укутав одеялом.

В этом рецепте кабачки становятся невероятно нежными, почти прозрачными, в густом янтарном сиропе с золотистыми вкраплениями цукатов. Вкус полностью раскрывается через две-три недели после приготовления.

Рецепты заготовок на зиму: Варенье из кабачков с цитрусами и кардамоном

Вкусные рецепты заготовок на зиму: как приготовить варенье из кабачков с лимоном, апельсином и специями. Фото: 5-tv.ru

Варенье с добавлением кардамона будет иметь во вкусе восточные нотки.

Ингредиенты (на банку 750 миллилитров):

Кабачки молодые — килограмм;

Сахар — 600 граммов;

Вода — 100 миллилитров;

Кардамон — одна коробочка;

Лимон — один плод (сок);

Апельсин — один плод (сок и цедра).

Приготовление:

Молодые кабачки промыть, срезать хвостики и нарезать небольшими кубиками одинакового размера. Апельсин натереть на мелкой терке (для цедры) и выжать из него сок.

Кабачки выложить в кастрюлю, влить 100 миллилитров воды, добавить сахар, кардамон, цедру и апельсиновый сок. Вскипятить и варить еще 45 минут на меньшем огне, периодически помешивая. В конце добавить сок одного лимона, перемешать и проварить еще пять минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Этот рецепт отличается более сложным, многогранным вкусом благодаря кардамону, который идеально дополняет цитрусовую кислинку и имбирную пряность.

Советы по заготовке и хранению варенья из кабачков

Вкусные рецепты заготовок на зиму: как приготовить варенье из кабачков с лимоном, апельсином и специями. Фото: 5-tv.ru

Для варки варенья лучше использовать кастрюлю или таз с широким дном — так влага быстрее испаряется, и варенье лучше густеет.

Банки и крышки нужно тщательно вымыть с содой, а затем ошпарить кипятком или простерилизовать в духовке. Горячее варенье разливают по горячим стерилизованным банкам и сразу закатывают. Оно прекрасно хранится в прохладном темном месте — в кладовой или погребе. Вкус со временем становится только насыщеннее.

Такое варенье можно подавать к чаю, использовать как начинку для пирогов, добавлять в йогурты или творог. Оно отлично сочетается с сырной тарелкой — особенно с мягкими и голубыми сырами. А некоторые хозяйки даже вмешивают его в оладьевое или кексовое тесто для необычного вкуса.