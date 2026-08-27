Цыган из кузницы: яркая жизнь и тяжелая смерть актера Юрия Цурило

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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За плечами артиста около 140 экранных образов — от роли генерал-майора Кленского в «Хрусталёв, машину!» до Ильи Муромца в «Последнем богатыре».

Актер театра и кино Юрий Цурило не был героем светских хроник. Внимание к нему привлекали герои, которых он играл. А играл он так, что мурашки бежали по коже от одного его взгляда — и неважно, смотрит с экрана пан Сотник из «Вия» или гинеколог Кукоцкий из «Казуса Кукоцкого».

В 79 лет, 27 августа, Цурило ушел из жизни — об этом рассказал его сын.

«Ни разу не назвал маму мамой»

Как умер актер Юрий Цурило: роли, фильмы, биография. Фото: Куров Александр/ТАСС

Юрий Цурило родился далеко от столицы, в Костромской области. 10 декабря 1946 года он появился на свет в простой деревенской семье.

Прежде чем стать актером, судьба занесла Цурило на завод. Дело в том, что отец, который, кстати, был цыганом, попал в тюрьму, матери Цурило пришлось отдать сына на воспитание бабушке. Пенсия у нее была маленькая, так что будущий актер быстро перешел в вечернюю среднюю общеобразовательную школу и устроился арматурщиком на стройку, потом — молотобойцем в кузницу.

«За всю свою жизнь я так и ни разу не назвал маму мамой», — цитирует артиста KP.RU.

От станка и цеха недалеко и до сцены

Как умер актер Юрий Цурило: роли, фильмы, биография. Фото: Федосеев Лев/ТАСС

Осознание того, что его место не у станка, а на сцене, пришло не сразу — Цурило в молодости вообще было не до творчества.

«Вместо четырех положенных часов работал все семь. Это была настоящая кузница, у меня была огромная тяжелая кувалда, которой я махал много часов подряд», — вспоминал он.

Но когда решение было принято, Юрий Цурило начал наверстывать упущенное.

«Когда я окончил театральное училище, мне написали такой поздравительный адрес: «Цыган — по крови, русский — по душе», — смеялся артист.

Он отучился, получил профессиональное образование в Ярославле и постепенно стал набираться опыта в регионах. Работал и в Новгородском областном драматическом театре, и выходил на сцены Горького, Новосибирска, Норильска. Каждая роль давалась ему потом и кровью, ими же потом оплачивалась зрительская любовь.

Внешность Цурило — фактурная, грубоватая, но при этом аристократичная в своей простоте — стала его пропуском в большое кино. Режиссеры искали лица, способные нести на себе отпечаток эпохи, и Юрий идеально подходил под это описание.

Генерал и аристократ

Как умер актер Юрий Цурило: роли, фильмы, биография. Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

Широкая известность пришла к Юрию Цурило в 1998 году. Это произошло после выхода на экраны исторического художественного фильма «Хрусталев, машину!» режиссера Алексея Германа. Картина снималась на протяжении семи лет.

Актер исполнил в фильме главную роль — генерал-майора медицинской службы Юрия Георгиевича Кленского. На момент начала съемок Цурило было 44 года. К моменту завершения работы над картиной ему исполнилось 52 года.

Условия контракта накладывали на актера определенные ограничения. Согласно договору, на протяжении всего съемочного периода он не имел права сниматься в других кинофильмах. Таким образом, работа над проектом Алексея Германа заняла значительный период творческой биографии Цурило.

«Вот кто-то говорит: „Мне надоело играть генералов“. Я тоже играю генералов, и достаточно много. Но мне не надоело. Я не погоны играю, а человека с судьбой. Нельзя играть профессию, национальную принадлежность. Как играть врача? Я это делать не умею, не знаю. Вот в „Казусе Кукоцкого“ я играл доктора — и для этого мне не пришлось учиться делать операции», — признавался артист.

Среди самых ярких проектов с его участием — сериал «Чернобыль», киноленты «Питер FM», «Обитаемый остров. Схватка», «Казус Кукоцкого», «Нулевой километр», «Дубровский» и «Бандитский Петербург».

«Что они дают, эти звания?»

Как умер актер Юрий Цурило: роли, фильмы, биография. Фото: Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 г.

Юрий Цурило создавал и сказочные, литературные образы.

Он сыграл пана в «Вие», исполнил роль Ильи Муромца в «Последнем богатыре». Кстати, выбор актера на эту роль был не случаен. Богатырь должен был выглядеть убедительно: мощно, зрело, без лишнего лоска. Цурило справился, потому что сам по себе был похож на былинного персонажа, случайно оказавшегося в современности.

Актеру предлагали звания заслуженного артиста не раз — а он все простодушно отказывался.

«Я получаю удовольствие от работы. А что они дают, эти звания? Я не понимаю. Кто придумал такую чушь?» — негодовал он.

И жена золотая, и дети прекрасные

Как умер актер Юрий Цурило: роли, фильмы, биография. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известно, что главным человеком в его судьбе на протяжении десятилетий оставалась супруга Надежда.

Они познакомились в 1965 году. Юрию тогда было восемнадцать лет. Надежда была родом из Иваново. Эта встреча положила начало союзу, который продлился всю жизнь. Семья всегда была для актера тем тылом, который помогал выдерживать тяжелый график съемок и долгие командировки.

Быт складывался непросто. Профессия артиста в советское время предполагала частые переезды, супругам приходилось жить и работать в разных городах. Позже семья обосновалась в Санкт-Петербурге.

В браке у Юрия и Надежды родились двое сыновей.

Старший сын Алексей появился на свет в 1969 году. Он выбрал путь, не связанный с кинематографом, посвятив жизнь военной службе.

Младший сын Всеволод Цурило родился 24 февраля 1977 года в Новгороде. Он пошел по стопам отца. Всеволод стал актером и продолжил семейное дело, связав жизнь со сценой и съемочной площадкой. Именно он сообщил о смерти отца, оставив в социальных сетях слова прощания.

«Очень люблю свою семью. Жена у меня просто золотой человек. Она может помочь мне совершенно в любой ситуации, всегда советом поддержит. Дети у меня тоже прекраснейшие люди. Если нужно, обращаюсь к ним за какой-то помощью, а они, в свою очередь, обязательно помогают», — говорил актер.

На 80-м году жизни Юрий Цурило скончался от продолжительной болезни. Информацию о смерти отца подтвердил его младший сын, опубликовав сообщение в социальных сетях.

«Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память», — написал он в личном блоге.

Ожидается, что похороны пройдут в Петербурге. О времени и месте прощания родственники актера еще не сообщали.