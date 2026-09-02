«Интервидение-2026»: где и когда пройдет конкурс, кто представит Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Международный музыкальный конкурс стремительно возвращает себе статус одного из самых обсуждаемых культурных событий года.

«Интервидение» готовится к новому сезону в 2026 году. Однако точная дата проведения музыкального конкурса, состав участников и имя российского представителя пока не объявлены.

Интерес к предстоящему шоу во многом связан с масштабом московского финала 2025 года, на который были заявлены артисты из 23 стран. Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук, но право провести следующий конкурс получила не его страна: организаторы выбрали новую принимающую сторону.

Что уже известно об «Интервидении-2026», какие государства могут присоединиться к конкурсу и кого рассматривают в качестве возможного участника от России?

Дата и место проведения «Интервидения-2026»

Где, когда будет интервидение- 2026 год: песни, звезды. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Страной проведения «Интервидения-2026» станет Саудовская Аравия. Об этом объявили 20 сентября 2025 года во время финала предыдущего конкурса.

Ожидается, что мероприятие состоится в Эр-Рияде. При этом точная площадка и дата проведения пока официально не названы.

Победа исполнителя из Вьетнама не обязывала организаторов проводить следующее «Интервидение» в этой стране. В отличие от «Евровидения», право принять конкурс не переходит автоматически государству, представитель которого занял первое место.

Подготовка к конкурсу уже началась на межгосударственном уровне. В начале года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что Россия и Саудовская Аравия провели переговоры. На них определили структуры, которые займутся организацией и проведением конкурса в 2026 году.

Кто примет участие в «Интервидении-2026»

Где, когда будет интервидение- 2026 год: песни, звезды. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Список участников «Интервидения-2026» формируется, но уже четыре страны подтвердили свое участие. Среди них — Россия, Саудовская Аравия, Белоруссия и Бразилия.

В 2025 году в шоу участвовали 23 страны, включая Китай, Индию, Египет, Казахстан и страны Латинской Америки. Некоторые из них планируют вернуться в 2026 году. Также идет работа по привлечению новых стран.

Финальный список стран объявят ближе к дате проведения.

Кто может представить Россию на «Интервидении-2026»

Где, когда будет интервидение- 2026 год: песни, звезды. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вопрос о том, кто представит Россию на «Интервидении-2026», пока остается открытым. Имя участника официально не объявлено, однако артисты и продюсеры уже выдвигают своих кандидатов.

Продюсер Виктор Дробыш предложил отправить на конкурс народного артиста России Филиппа Киркорова. По его словам, исполнитель обладает большим сценическим опытом и хорошо знаком с международными музыкальными состязаниями. Киркоров представлял Россию на «Евровидении», а позднее работал с конкурсантами из разных стран.

Заслуженный артист России Алексей Глызин назвал возможным кандидатом народную артистку России Ларису Долину. По мнению певца, она могла бы достойно выступить от страны. Среди других претендентов также упоминались певцы Сергей Лазарев, Дима Билан и Полина Гагарина.

Другой точки зрения придерживается продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что «Интервидение» должно помогать открывать новые имена. Участие талантливых, но пока малоизвестных исполнителей, по его мнению, позволит показать современную российскую музыку и даст начинающим артистам возможность выйти на международную сцену.

Похожую позицию занимает заслуженная артистка России Алсу, представлявшая страну на «Евровидении-2000». Певица предложила присмотреться к участникам вокальных проектов «Голос» и «Ну-ка, все вместе!». Сама она выступать на «Интервидении» не планирует, поскольку считает правильным предоставить эту возможность молодому поколению.

Наряду с известными артистами в числе возможных претендентов называют певицу Татьяну Куртукову, получившую широкую известность после выхода композиции «Матушка». Также обсуждаются певица Валерия Василевская, выступающая под сценическим именем Bearwolf, и сибирская этническая группа Otyken.

Кандидатуры Bearwolf и Otyken ранее назвал композитор и продюсер Игорь Матвиенко, входивший в международное жюри «Интервидения-2025». По его мнению, артисты могли бы выделиться на конкурсе благодаря этническому звучанию.

Как прошло «Интервидение» в 2025 году

Где, когда будет интервидение- 2026 год: песни, звезды. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Первый конкурс «Интервидение» после возрождения проекта состоялся 20 сентября 2025 года на площадке Live Arena в Московской области. На участие в международном музыкальном состязании были заявлены представители 23 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ и Латинской Америки.

Финальное шоу открыли заслуженный артист России Дима Билан и певица Полина Гагарина. Они исполнили песню «На заре» группы «Альянс». Затем к участникам, организаторам и зрителям по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин, отметив объединяющую силу искусства и значение культурного обмена между странами.

Первой на конкурсную сцену вышла певица Сулема Иглесиас Саласар, представлявшая Кубу. Завершил программу исполнитель из Индии Раухан Малик. В номерах участники сочетали современную популярную музыку с национальными мелодиями, этническими мотивами и элементами традиционной культуры своих стран.

Россию на «Интервидении-2025» представлял заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN. Под девятым номером он исполнил композицию «Прямо по сердцу», написанную композитором и продюсером Максимом Фадеевым.

После выступления SHAMAN попросил международное жюри не выставлять ему оценки. Свое решение певец объяснил законами гостеприимства и заявил, что Россия уже победила, поскольку смогла собрать на одной сцене исполнителей из разных государств. В результате номер российского артиста не учитывался при распределении конкурсных мест.

Еще одним изменением программы стало отсутствие представительницы США. Певица Василики Карагиоргос, выступающая под сценическим именем VASSY, не смогла выйти на сцену. Организаторы заявили, что причиной стало политическое давление со стороны правительства Австралии, гражданкой которой также является артистка.

Победителем «Интервидения-2025» стал певец из Вьетнама Дык Фук, исполнивший композицию «Phù Đổng Thiên Vương». Международное жюри присудило ему 422 балла. Артист получил кубок конкурса и денежную премию в размере 30 миллионов рублей.

Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, набравшее 373 балла. На третьей строчке расположилась певица Дана Аль-Мир из Катара с результатом 369 баллов. Далее в итоговой таблице оказались представители Колумбии, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Мадагаскара, Китая и Узбекистана.

В финале все участники спели на разных языках песню «Нас миллионы» Полины Гагариной. Эта композиция принесла ей второе место на конкурсе «Евровидение» в 2015 году.