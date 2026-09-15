Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Полина Фиолет

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Осенью можно заложить основу будущего урожая и получить свежую зелень на несколько недель раньше старта сезона.

Осень для многих дачников — время подведения итогов и подготовки участка к следующему сезону. Однако именно после устойчивого похолодания можно провести подзимний посев — агротехнический прием, позволяющий получить зелень и некоторые овощи примерно на две-три недели раньше обычного.

Осенью высаживают не только озимый чеснок. Под зиму можно посеять морковь, свеклу, редис, лук, некоторые зеленные культуры и цветы. При этом важно учитывать климат региона, характеристики выбранного сорта и прогноз погоды.

Зачем сеять под зиму

Что посадить на огороде под зимовку осенью для ранего весеннего урожая. Фото: www.globallookpress.com/Peter Gercke

У подзимнего посева есть несколько преимуществ.

Ранний урожай. Семена начинают развиваться сразу после весеннего прогревания почвы. Благодаря этому зелень, редис и ранние корнеплоды можно получить примерно на две-три недели раньше, чем при весеннем посеве.

Экономия времени. Часть огородных работ выполняется осенью, поэтому весной освобождается время для других посадок.

Использование талой воды. После таяния снега в почве образуется естественный запас влаги, необходимой для прорастания семян. Однако при малоснежной зиме или сухой весне грядкам все равно может потребоваться полив.

Естественная подготовка семян. Зимовка в грунте может способствовать более раннему появлению всходов. Для семян некоторых многолетних цветов воздействие холода служит естественной стратификацией.

У метода есть и недостатки. Часть семян может погибнуть из-за морозов, оттепелей, переувлажнения или образования ледяной корки. Кроме того, морковь, свекла, редис и лук после холодной зимовки иногда преждевременно образуют цветоносы. Кроме того, полученный ранний урожай корнеплодов обычно предназначен для употребления в течение сезона, а не для продолжительного хранения.

Главное правило

Что посадить на огороде под зимовку осенью для ранего весеннего урожая. Фото: www.globallookpress.com/SuperStock

Главная задача огородника — не допустить прорастания семян до наступления зимы. Если посеять их в теплую и влажную землю, они могут дать всходы, которые погибнут при морозах. Поливать борозды и семена при подзимнем посеве нельзя — это может спровоцировать набухание и прорастание.

Морковь, свеклу, редис и зеленные культуры сеют после устойчивого похолодания, когда верхний слой почвы слегка подмерз, а продолжительной оттепели в прогнозе нет. Температура воздуха в этот период обычно держится около нуля или опускается немного ниже.

Ориентироваться только на календарь нельзя. В средней полосе подходящие условия нередко складываются в конце октября или ноябре, в северных регионах — раньше, а на юге — значительно позже. Семена должны оставаться сухими и не начинать прорастание до весны.

Озимый чеснок высаживают раньше — примерно за две-три недели до устойчивых морозов. За это время зубчики должны укорениться, но не выпустить зеленые ростки. Конкретные сроки зависят от климатических условий региона.

Овощи и зелень: что можно посеять под зиму

Что посадить на огороде под зимовку осенью для ранего весеннего урожая. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Озимый чеснок. Для осенней посадки выбирают здоровые зубчики районированных озимых сортов. Чеснок не рекомендуется выращивать после других луковых культур и повторно сажать на прежнее место в течение нескольких лет. Для него подойдет солнечная грядка без застоя воды, на которой прежде росли бобовые, капуста или тыквенные культуры.

Лук. Под зиму высаживают мелкий лук-севок для получения ранней зелени или урожая луковиц. Точные сроки зависят от региона: посадочный материал должен успеть укорениться, но не прорасти. В морозную малоснежную зиму часть луковиц может погибнуть. Семена многолетних луков, включая батун и шнитт-лук, высевают после устойчивого похолодания.

Морковь. Для подзимнего посева выбирают холодостойкие районированные сорта. Подходят, например, «Нантская 4», «Витаминная 6» и другие сорта, пригодность которых для осеннего посева указана производителем. Норму высева обычно увеличивают примерно на 25–30%, поскольку часть семян может не пережить зиму.

Свекла. Под зиму используют устойчивые к цветушности сорта, среди которых «Подзимняя А-474» и «Холодостойкая 19». Семена высевают в слегка подмерзшую почву. В регионах с нестабильными зимами, частыми оттепелями и сильными морозами такой способ считается более рискованным.

Редис. Для осеннего посева выбирают холодостойкие сорта, устойчивые к стрелкованию. Семена закладывают в сухие борозды после наступления устойчивых холодов. Весной редис может взойти одним из первых, но во время продолжительного похолодания часть растений способна образовать цветоносы.

Зелень. Под зиму можно посеять укроп, петрушку, шпинат, кинзу, щавель, листовую горчицу и некоторые сорта салата. Возможность осеннего посева сельдерея, руколы и мангольда зависит от климата и особенностей сорта, поэтому рекомендации следует проверять на упаковке семян.

Цветы: чтобы клумба зацвела первой

Что посадить на огороде под зимовку осенью для ранего весеннего урожая. Фото: www.gloallookpress.com/I.Weber

Подзимний посев подходит для многих холодостойких однолетних, двулетних и многолетних цветов.

Среди однолетников осенью можно посеять алиссум, васильки, годецию, календулу, космею, лаватеру, эшшольцию, маки и некоторые виды астр.

Из двулетних и многолетних растений для такого способа подходят аквилегия, дельфиниум, примула, рудбекия, эхинацея и колокольчики. Для части этих культур зимовка в грунте обеспечивает естественную стратификацию семян.

Теплолюбивые бархатцы и настурцию не стоит включать в универсальный список. Их семена могут погибнуть во время морозов или сгнить при оттепели. Подзимний посев таких цветов допустим преимущественно в регионах с мягкой зимой или в качестве эксперимента.

Глубина заделки семян цветов: мелкие семена (например, алиссум, маки) заделывают на 0,5 сантиметра, средние (васильки, календула, космея) — на 1–2 сантиметра. Слишком глубокое погружение затрудняет всходы, слишком мелкое — повышает риск вымерзания.

Готовим грядку: пошаговая инструкция

Что посадить на огороде под зимовку осенью для ранего весеннего урожая. Фото: www.globallookpress.com/Judy Dehaas

Грядку необходимо подготовить заранее, пока почва остается рыхлой и пригодной для обработки.

Выберите подходящее место. Участок должен хорошо освещаться и не затапливаться талыми водами. Подойдет ровная возвышенная грядка или небольшой склон без риска размывания почвы.

Участок должен хорошо освещаться и не затапливаться талыми водами. Подойдет ровная возвышенная грядка или небольшой склон без риска размывания почвы. Очистите землю. Удалите сорняки, больные растения и растительные остатки, на которых могут сохраняться возбудители заболеваний и вредители.

Удалите сорняки, больные растения и растительные остатки, на которых могут сохраняться возбудители заболеваний и вредители. Разрыхлите почву. Глубина обработки зависит от культуры. Для моркови, свеклы и пастернака необходим достаточно глубокий рыхлый слой без камней и крупных комьев.

Глубина обработки зависит от культуры. Для моркови, свеклы и пастернака необходим достаточно глубокий рыхлый слой без камней и крупных комьев. При необходимости внесите удобрения. Можно использовать зрелый компост или хорошо перепревший перегной. Минеральные удобрения применяют с учетом состава почвы и инструкции к конкретному препарату. Известковые материалы вносят только при повышенной кислотности, желательно после определения уровня pH. Свежий навоз перед посевом корнеплодов не используют.

Можно использовать зрелый компост или хорошо перепревший перегной. Минеральные удобрения применяют с учетом состава почвы и инструкции к конкретному препарату. Известковые материалы вносят только при повышенной кислотности, желательно после определения уровня pH. Свежий навоз перед посевом корнеплодов не используют. Сформируйте борозды. Их глубина должна соответствовать требованиям выбранной культуры и типу почвы. Подготовленную грядку можно накрыть пленкой, досками или другим материалом, чтобы осенние дожди не размыли борозды.

Их глубина должна соответствовать требованиям выбранной культуры и типу почвы. Подготовленную грядку можно накрыть пленкой, досками или другим материалом, чтобы осенние дожди не размыли борозды. Подготовьте сухой грунт. Землю, торф или смесь грунта с песком для засыпки семян следует заранее убрать в непромерзающее помещение.

Землю, торф или смесь грунта с песком для засыпки семян следует заранее убрать в непромерзающее помещение. Используйте только сухие семена. Замачивать их перед подзимним посевом нельзя. Борозды также не поливают, иначе семена могут набухнуть и прорасти до зимы.

Замачивать их перед подзимним посевом нельзя. Борозды также не поливают, иначе семена могут набухнуть и прорасти до зимы. Засыпьте посевы сухой землей. Глубину заделки выбирают с учетом размера семян и особенностей культуры. Мелкие семена нельзя чрезмерно заглублять.

Глубину заделки выбирают с учетом размера семян и особенностей культуры. Мелкие семена нельзя чрезмерно заглублять. Замульчируйте грядку. Обычно рекомендуется слой мульчи 3–4 см из сухого торфа, компоста или другой рыхлой мульчи. Чрезмерное укрытие на влажной почве может привести к выпреванию. Весной плотную мульчу необходимо своевременно убрать.

Пять мифов о подзимнем посеве

Что посадить на огороде под зимовку осенью для ранего весеннего урожая. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Миф № 1: посев нужно закончить до середины октября.

Универсальной даты не существует. В одном регионе почва может подмерзнуть в октябре, в другом подходящие условия наступят только в ноябре или декабре. Главный ориентир — устойчивая погода без ожидаемой оттепели.

Миф № 2: для осеннего посева подходят любые семена.

Лучше выбирать районированные холодостойкие сорта, устойчивые к цветушности. Пригодность для подзимнего посева желательно проверять по информации производителя.

Миф № 3: все культуры сажают одновременно.

Озимый чеснок и лук-севок должны успеть укорениться до морозов. Морковь, свеклу, редис и зелень, напротив, сеют позже, чтобы семена не начали развиваться осенью.

Миф № 4: чем толще укрытие, тем надежнее защищена грядка.

Чрезмерный слой влажной мульчи может привести к выпреванию. Укрытие должно защищать почву от резких температурных перепадов, но не мешать весенним всходам. Оптимальная толщина — 3–4 сантиметра.

Миф № 5: все семена нужно заделывать одинаково глубоко.

Глубина зависит от размера семян, культуры и структуры почвы. Слишком глубокая посадка затрудняет появление всходов, а чрезмерно мелкая повышает риск вымерзания, пересыхания или смывания семян.