Как заморозить 20 котлет за раз: рецепт мясных заготовок на зиму для занятых хозяек

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Хочется ужинать вкусно, но нет сил готовить? Заморозка домашних котлет меняет правила игры. Минимум времени на кухне в будни, максимум вкуса и пользы.

Представьте: вы возвращаетесь с работы, сил нет ни на что, а в морозилке уже лежат аккуратные стопки домашних котлет. Достали, разморозили, обжарили — и через 20 минут на столе ароматный ужин.

Никаких магазинных полуфабрикатов с длинным списком ингредиентов, никакой сои и консервантов — только натуральное мясо, выбранное вами, и любимые приправы.

Это не мечта, а вполне реальная стратегия, которая экономит часы на кухне и нервы в будни. Один час работы в выходной — и целый месяц сытных ужинов без лишней суеты.

Мясные заготовки на зиму: какой выбрать фарш для котлет

Как правильно заморозить заготовки из котлет на зиму. ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Качество фарша определяет, будут ли котлеты сочными после разморозки, поэтому к его приготовлению стоит подойти вдумчиво. Оптимальное соотношение мяса и жира — 80 на 20.

Это может быть свинина, говядина, курица или их смесь. Если используете куриное филе, оно довольно постное, поэтому на один килограмм филе добавьте 50 граммов сливочного масла или 100 граммов сала, чтобы котлеты не получились сухими.

Для говяжьих котлет идеально смешивать говядину со свининой в равных долях — так вкус становится нежнее и насыщеннее.

На один килограмм мясного фарша понадобится:

Белый хлеб (без корок) — 200 граммов. Его нужно замочить в молоке или воде, а затем хорошо отжать. Хлеб должен быть черствым, не свежим — свежий сделает фарш клейким и «резиновым». Отжатый хлеб надо добавить в мясо;

Репчатый лук — 150 граммов (примерно одна крупная луковица). Лучше пропустить его через мясорубку вместе с мясом или натереть на мелкой терке, чтобы в готовых котлетах не было крупных кусочков;

Соль — десять граммов (примерно полторы чайной ложки без горки);

Черный перец — пять граммов (около одной чайной ложки);

Чеснок — десять граммов (два-три зубчика) — по желанию.

Для усиления сочности и вкуса можно добавить один из следующих ингредиентов:

Сметана или сливки (20% жирности) — 40 граммов (две столовые ложки) — они делают фарш нежным;

Твердый сыр (натертый) — 50 граммов — придает пикантность и дополнительную сочность;

Замороженное сливочное масло — 30 граммов — натереть на мелкой терке прямо в фарш;

Манная крупа — 50 граммов (заменяет хлеб для диетического варианта);

Тертый кабачок — 150 граммов (также замена хлеба, добавляет влагу).

После смешивания всех ингредиентов все надо пропустить через мясорубку или тщательно помешать руками. Затем вымешивать фарш не менее пяти минут — это связывает белки, и котлеты не разваливаются. Затем следует отправить фарш в холодильник на 30 минут, чтобы компоненты «подружились».

Как правильно лепить и панировать котлеты, чтобы заморозить заготовки на зиму

Как правильно заморозить заготовки из котлет на зиму. ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Когда фарш отдохнул, приступаю к формовке. Оптимальный вес одной котлеты — 70–80 граммов (примерно размером с ладонь без пальцев). Толщина не должна превышать полтора сантиметра, чтобы быстрее промерзала и равномерно прожаривалась.

Из одного килограмма фарша получается около 13–14 котлет, но если вы делаете по 50 граммов, то выйдет примерно 20 штук — это удобно для порционного хранения.

Каждую котлету обязательно обваливаю в панировочных сухарях или муке. Сухари создают хрустящую корочку при жарке и защищают мясо от потери сока, а также предотвращают слипание при заморозке.

Как заморозить заготовки из котлет на зиму

Как правильно заморозить заготовки из котлет на зиму. 5-tv.ru

Ключевой момент — нельзя просто сложить сырые котлеты в пакет и отправить в морозилку, иначе они превратятся в один ледяной ком.

При первичной заморозке следует застелить противень пергаментом, выложить котлеты на расстоянии одного сантиметра друг от друга (не касаются). Отправить в морозилку при температуре 18 градусов холода или ниже на один-два часа.

Если есть режим быстрой заморозки, можно использовать его — это предотвращает образование крупных кристаллов льда, которые разрушают структуру мяса. Время зависит от толщины: для полутора сантиметров хватает часа.

Когда котлеты затвердели, требуется переложить их в пакеты с зип-застежкой или вакуумные мешки. Из пакета удалить воздух — это предотвращает обветривание и впитывание запахов. Для длительного хранения (более двух месяцев) вакуумная упаковка предпочтительнее.

Как сэкономить место в морозилке при заморозке заготовок из котлет на зиму

Как правильно заморозить заготовки из котлет на зиму. 5-tv.ru

Используйте плоские коробки из-под конфет как «этажерку»: слой котлет, крышка, сверху следующий слой. Между слоями — бумага для выпечки.

Также можно замораживать фарш пластами: раскатывать в пакете скалкой до толщины одного сантиметра, удалять воздух, класть стопкой. Такие брикеты экономят место и размораживаются за 20 минут.

Сроки хранения котлет при заморозке заготовок на зиму

Как правильно заморозить заготовки из котлет на зиму. 5-tv.ru

Сырые замороженные котлеты хранятся до трех месяцев без потери качества. Готовые (жареные или запеченные) — до двух месяцев.

Обязательно надо подписывать каждый пакет: дата заморозки и состав (например, «свинина+говядина, 25.08.2026»). Это избавит от путаницы.

Никогда не замораживайте повторно размороженные котлеты, поэтому упаковывать необходимо порционно — по четыре-шесть штук (на один ужин).

Как готовить котлеты для заморозки заготовок на зиму

Как правильно заморозить заготовки из котлет на зиму. 5-tv.ru

Разморозка: лучший способ — переложить котлеты из морозилки в холодильник на два-три часа. Если времени нет, можно пожарить прямо из морозилки, увеличивая время обжарки на пять-семь минут. Не размораживайте в горячей воде или на батарее — это портит текстуру.

Для жарки нужно разогреть сковороду с маслом, выложить замороженные котлеты, обжарить с двух сторон по три-пять минут до румяной корочки. Затем убавить огонь, накрыть крышкой и томить еще 15–20 минут, периодически переворачивая. Чтобы не пересушить, также добавить пару ложек воды или бульона.

Если заморозили готовые котлеты, остудите их до комнатной температуры (40–60 минут), затем в холодильник на два-три часа и только потом в морозилку. Разделите на порции, заверните каждую в пленку, а при укладке стопкой прокладывайте пергаментом.