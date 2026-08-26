Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В какие дни стоит экспериментировать с шевелюрой, а в какие лучше отложить поход к парикмахеру?

Сентябрь для волос — переходный месяц. После лета многие замечают сухость по длине, выгоревшие пряди, секущиеся кончики, поэтому начало осени часто становится временем первой серьезной коррекции прически.

В какие даты сентября 2026 года стрижка принесет удачу, а когда лучше остаться дома с питательной маской — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья. Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026 для знаков зодиака

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Прежде чем записываться к мастеру, стоит определиться, какого результата вы хотите: быстрее отрастить волосы, надолго сохранить форму стрижки или решиться на заметное преображение.

Лунный цикл сентября позволяет подобрать время под каждую из этих задач.

До 11 сентября Луна убывает, поэтому этот период больше подходит для коррекции формы, удаления поврежденных кончиков и ухода.

После новолуния начинается растущая Луна — ее традиционно выбирают для стрижек те, кто хочет быстрее отрастить волосы или заметно изменить прическу.

Полнолуние наступит 26 сентября.

Лучшие дни для стрижки в сентябре 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Одними из наиболее удачных станут 1–3 сентября. Луна еще убывает, поэтому эти даты особенно интересны тем, кому не нужен быстрый рост волос. Можно освежить уже существующую стрижку, убрать поврежденную после лета длину, подровнять кончики или скорректировать челку. Форма должна сохраняться дольше.

12 сентября начинается уже совершенно другой период. Это первый день после новолуния и начало нового лунного цикла. Хорошая дата для тех, кто хочет оставить лето вместе со старой прической и войти в осень немного обновленной. Можно менять форму, освежать длину, возвращаться к отращиванию волос.

17–20 сентября — одно из лучших окон месяца. Луна растет, поэтому особенно удачно подстригаться тем, кто хочет, чтобы волосы быстрее возвращали длину. В эти дни можно не ограничиваться кончиками: подойдет полноценная стрижка, изменение формы, работа с челкой и более заметное обновление образа.

Отдельно стоит выделить 17–18 сентября — если хочется не просто привести волосы в порядок, а действительно изменить внешность. Новая форма, каскад, каре, челка или более смелое решение будут здесь гораздо уместнее, чем в первой половине месяца.

21–24 сентября продолжается благоприятный период для работы с волосами. Особенно интересна эта часть месяца для тех, кто планирует совместить стрижку с окрашиванием. Можно обновить оттенок после летнего выгорания, сделать тонирование или выбрать более глубокий осенний цвет.

24 сентября — одна из самых удачных дат месяца для полноценного посещения салона. Можно стричься, обновлять форму, заниматься окрашиванием и уходом. Если нужно выбрать одну дату для заметного преображения в сентябре, ее определенно стоит рассмотреть.

Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

6–7 сентября лучше не использовать для серьезных экспериментов с волосами. Если посещение салона уже запланировано, вместо новой формы или сложного окрашивания стоит выбрать восстановительные процедуры, уход за кожей головы, маски и работу с качеством длины.

11 сентября наступит новолуние. Хотя с новолунием начинается новый цикл, сам день считается переходным. Поэтому желание неожиданно сделать челку, отрезать длинные волосы или полностью поменять цвет лучше отложить хотя бы на сутки. Планировать новый образ можно, реализовывать — уже на растущей Луне.

26 сентября — полнолуние. Еще одна дата, когда с кардинальными решениями лучше не торопиться. Если результат процедуры трудно быстро исправить, разумнее перенести ее на другой день.

Нейтральные дни для стрижки в сентябре 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

4–5 и 8–10 сентября подходят для привычных процедур без радикального изменения внешности. Можно подровнять кончики, скорректировать существующую форму, сделать уход или освежить укладку.

13–16 сентября также можно посещать парикмахера, особенно если речь идет о поддержании уже знакомой стрижки. Но для большого преображения в сентябре есть более сильные даты, поэтому новую форму лучше оставить на 17–24 число.

После полнолуния, 27–30 сентября, Луна начинает убывать. Эти дни особенно удобны тем, кто носит короткую стрижку, челку или четкую геометрическую форму и не хочет слишком быстро снова идти к мастеру. Для активного отращивания длины это уже не самое интересное время, зато для поддерживающей коррекции вполне подходящее.

Когда в сентябре 2026 стричься, чтобы волосы быстрее росли

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Если главная задача — отрастить длину, выбирайте растущую Луну после 11 сентября. Лучшее окно месяца — 17–24 сентября.

Причем совершенно необязательно отрезать много. Можно убрать минимальную длину, обновить кончики и сохранить основную массу волос.

Когда в сентябре 2026 стричься, чтобы прическа дольше сохраняла форму

Здесь работает обратный принцип. Если волосы растут быстро и приходится постоянно корректировать короткую стрижку или челку, удобнее выбирать убывающую Луну.

В сентябре для этого подойдет начало месяца, особенно 1–3 сентября, а также период после полнолуния — 27–30 сентября.

Лучшие даты сентября 2026

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на сентябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Если не хочется разбираться во всех нюансах лунного календаря, запомните основные даты:

1–3 сентября — убрать поврежденную после лета длину и дольше сохранить форму стрижки.

17–20 сентября — стричься для роста волос и обновлять образ.

21–24 сентября — менять форму, сочетать стрижку с окрашиванием и более серьезно экспериментировать с внешностью.

24 сентября — одна из наиболее универсальных и удачных дат месяца.

6–7, 11 и 26 сентября лучше оставить для ухода и восстановления волос.

Сентябрь хорош тем, что не требует выбирать между «все отрезать» и «вообще не трогать волосы». Первую часть месяца можно посвятить восстановлению того, что пострадало за лето, а вторую — уже красивому осеннему обновлению. И тогда новая прическа становится не импульсивным решением после отпуска, а вполне продуманным началом нового сезона.