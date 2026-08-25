Консервация дачи на зиму: как защитить дом с участком от холодов и грызунов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Вода, газ, электричество, сад и грызуны — пять главных угроз для дачи зимой. Если не подготовить участок сейчас, весна встретит вас лопнувшими трубами, мёртвыми деревьями и плесенью в доме.

Когда за окном начинают желтеть листья, а ночи становятся холоднее, у большинства дачников включается рефлекс: пора закрывать сезон. Многие ограничиваются тем, что собирают последний урожай, закатывают пару банок огурцов и запирают калитку до весны.

Но настоящая консервация дачи — это не про банки с закрутками. Это про сохранность дома, коммуникаций, сада и собственного спокойствия.

Шаг первый: вода

Консервация дачи на зиму: как подготовить дом и участок к холодам и защитить от грызунов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Главная опасность для загородного дома зимой — вода и холод. Замерзшая вода расширяется и может разорвать трубы изнутри. Поэтому первое и самое важное — полностью осушить все коммуникации.

Что нужно сделать:

Перекройте подачу воды на входе в дом. Откройте все краны — и в доме, и на улице, — чтобы слить остатки воды. Не забудьте про сливные клапаны на водонагревателе и насосной станции.

Особое внимание — бытовой технике. Воду нужно слить из стиральных и посудомоечных машин, бойлеров. Если есть насос или компрессор, систему желательно продуть воздухом — это дает стопроцентную гарантию, что влага нигде не останется.

Канализация тоже требует внимания. Залейте в сифоны и унитаз незамерзающую жидкость. Используйте специальный антифриз для систем водоснабжения, так как автомобильный токсичен и может разрушить детали. Септик полностью не опустошайте — иначе он может всплыть весной. Достаточно откачать треть и утеплить крышку.

Уличные бочки, ведра, шланги и трубы полива — все это тоже должно быть осушено и убрано на хранение. Уличный кран после слива воды лучше оставить открытым.

На это может уйти несколько часов или даже дней, но поверьте: весенний ремонт лопнувших труб обойдется намного дороже.

Шаг второй: отопление

Консервация дачи на зиму: как подготовить дом и участок к холодам и защитить от грызунов. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Если вы не планируете топить дом зимой, систему отопления нужно законсервировать. Вариантов два: полностью слить теплоноситель или залить специальную незамерзающую жидкость, совместимую с вашим котлом и трубами.

С газовыми котлами нужно обращаться особенно аккуратно — их обслуживание и подготовку лучше доверить специалистам. Если в доме есть печь, ее нужно оставить чистой, убрав всю золу.

Шаг третий: электричество и газ

Консервация дачи на зиму: как подготовить дом и участок к холодам и защитить от грызунов. Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Baranov

Перед отъездом дом нужно полностью обесточить. Вытащите все вилки из розеток, опустите автоматы в распределительном щитке, отключите вводной рубильник. Это исключит риск пожара из-за скачков напряжения.

Особое внимание — холодильнику и морозильнику. Их нужно разморозить, вымыть и оставить с приоткрытыми дверцами, чтобы внутри не завелась плесень.

Газ — отдельная история. Если газ подается централизованно, перекройте вентиль. Если на даче газовые баллоны, отсоедините их от системы и переместите в проветриваемое место под навес или в сарай. Оставлять баллоны в доме категорически запрещено.

Шаг четвертый: генеральная уборка и герметизация

Консервация дачи на зиму: как подготовить дом и участок к холодам и защитить от грызунов. Фото: www.globallookpress.com/Torsten Schon

Когда инженерные системы законсервированы, пора заняться самим домом.

Начните с крыши и чердака. Проверьте, не протекает ли кровля, выдержит ли она массу снега, не забиты ли водосливы. Очистите желоба и трубы от листвы и грязи.

Если водостоки забьются, талая вода будет переливаться через края и подтапливать фундамент. На чердаке закройте все окна и замаскируйте разбитые — влага, попадающая внутрь, может спровоцировать появление грибка.

Займитесь окнами и дверями. Старые оконные рамы стоит заклеить скотчем на тканевой основе — это защитит дом от выстуживания, конденсата и грибка. Замки на дверях лучше смазать специальной жидкостью, чтобы они не замерзли.

Проведите генеральную уборку. Пыль, мусор и остатки продуктов — главные враги пустующего дома. Приправы, муку и крупы лучше хранить в закрытых стеклянных или жестяных банках, куда грызуны не проникнут. Посуду и постельное белье упакуйте в плотные пакеты или чемоданы.

Ценные вещи, портативную технику и всю электронику лучше увезти с собой. Холодильник и стиральную машину оставляйте чистыми и сухими, с приоткрытыми дверцами.

Кухонные шкафы и ящики рекомендуется протереть уксусным раствором — он отпугивает грызунов и насекомых.

Шаг пятый: сад и огород

Консервация дачи на зиму: как подготовить дом и участок к холодам и защитить от грызунов. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Консервация участка — это не менее важный этап, чем подготовка дома.

Начните с уборки. Уберите старую траву, опавшую листву и гнилые плоды. Листья и остатки растений нельзя оставлять на газоне — трава под ними начнет гнить. Здоровый листовой опад можно отправить в компост, а больные листья лучше вывезти.

Перекопайте и удобрите грядки. Вносите компост и органические удобрения. Азотные удобрения осенью вносить нельзя — они стимулируют рост побегов, которые зимой погибнут.

Обрежьте деревья и кустарники. Удалите сухие, поломанные, больные и слабые ветки. Нижнюю часть стволов плодовых деревьев обработайте дезинфектантом и побелите — это защитит их от морозов и вредителей.

Защитите растения. Многолетники и теплолюбивые растения укройте специальным материалом. Луковичные — гладиолусы, георгины — выкопайте и отправьте на хранение. Стволы деревьев можно защитить от грызунов с помощью металлической сетки или пластиковых бутылок. Еловыми ветками укрывать не советуют — они могут стать для грызунов домиком.

Проведите влагозарядковый полив. Пролейте кусты и деревья, чтобы их корневая система смогла пережить морозы.

Подготовьте газон. Последняя стрижка перед зимой — оптимальная высота травы 5–7 сантиметров.

Уберите инструмент. Весь садовый инвентарь очистите и уберите в сухое место. Слейте бензин из газонокосилки и других агрегатов. Аккумуляторы от техники лучше забрать с собой — на холоде они приходят в негодность.

Шаг шестой: защита от грызунов и непрошеных гостей

Консервация дачи на зиму: как подготовить дом и участок к холодам и защитить от грызунов. Фото: www.globallookpress.com/Hans Lang

Пустой дом — рай для мышей. Вывезите все съестные припасы — крупы, макароны, чай, даже консервацию. Разложите по полу, особенно на кухне и возле коммуникаций, средства от грызунов.

Старый дедовский способ — разбросать сухую мяту или полынь, мыши не любят эти запахи. Заделайте все щели в полу и плинтусах металлической сеткой или монтажной пеной.

О безопасности тоже стоит подумать. Осень и зима — самое распространенное время краж на дачах. Оборудуйте окна и двери дополнительными защитными устройствами — рольставнями или решетками. Если есть сигнализация или наружное освещение, оставьте их включенными.

Финальный контроль

Консервация дачи на зиму: как подготовить дом и участок к холодам и защитить от грызунов. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перед отъездом еще раз пройдитесь по дому и участку. Проверьте:

перекрыта ли вода;

все ли краны открыты (для слива остатков);

отключено ли электричество на вводном автомате;

перекрыт ли газ;

закрыты ли окна и двери;

убраны ли все продукты и ценные вещи.

Идеальное время для консервации — до первых заморозков, когда нет дождей и ночная температура только начинает опускаться до нуля.