Волочкова, Басков и Пегова за партой: какими были звезды в школе

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Кто из российских знаменитостей списывал, кто шел за медалью, а кто делал уроки между съемками?

За кулисами успеха звезд российской эстрады остались школьные годы — такие же, как у всех, со шпаргалками, спортивными секциями и первой любовью.

Оказывается, актриса Ирина Пегова должна была стать профессиональной спортсменкой, а вот от певицы Глюкозы, наоборот, ничего не ждали — слишком непослушная. И школьники Николай Басков с Анастасией Волочковой тоже в детстве были совсем другими!

В честь 1 сентября 5-tv.ru стало интересно, как звезды шоу-бизнеса учились, хулиганили и влюблялись в школьные годы.

Ирина Пегова

Как учились, выглядели звезды, певцы, актеры в школе. Фото: Instagram*/pegovairina

Отец Ирины Пеговой Сергей Захарович работал тренером и преподавателем физкультуры. Будущая актриса окончила школу № 9 в Выксе, где преподавал ее папа.

С детства Пегова пробовала себя в разных видах спорта: занималась легкой атлетикой, плаванием, фехтованием, каталась на лыжах и коньках, увлекалась конным спортом. Родители хотели, чтобы дочь посвятила себя спорту или выбрала работу в металлургии.

Однако интересы Ирины не ограничивались тренировками. Она училась в музыкальной школе по классу скрипки, а впоследствии увлеклась вокалом.

Артистизм будущей звезды замечали еще в начальных классах. Ее первая учительница Татьяна Емельянова вспоминала об этом в программе на федеральном канале.

«Очень хорошо ее помню, такую маленькую, с хвостиком на голове, энергичную. Уже тогда она отличалась артистизмом», — приводило слова педагога Пеговой издание KP.RU.

В одном из интервью Пегова рассказывала, что поддерживает связь с одноклассниками. С родной школой ее связывает и семья: там работает ее старшая сестра Татьяна.

Анастасия Волочкова

Как учились, выглядели звезды, певцы, актеры в школе. Фото: Instagram*/volochkova_art

Анастасия Волочкова мечтала стать балериной с детства, но первая попытка поступить в хореографическое училище имени Вагановой закончилась неудачей.

В автобиографии «Плата за успех» артистка рассказывала, что в девять лет приемная комиссия не увидела у нее необходимых физических данных. Развить их было возможно, но для этого требовалась серьезная работа.

«Видимо, никто из приемной комиссии не мог предположить в хрупкой девочке такой воли к воплощению своей мечты. И в поступлении мне было отказано», — вспоминала Волочкова в своей книге.

Со второй попытки будущую балерину приняли. По воспоминаниям ее одноклассницы Светланы, которыми она поделилась с KP.RU, первые годы учебы давались Анастасии непросто: ей не хватало растяжки и подъема стопы. Родители помогали дочери и организовали дополнительные занятия.

Сама Волочкова рассказывала, что по общеобразовательным предметам получала пятерки и была старостой класса. При этом отношения с некоторыми одноклассницами, по ее словам, складывались тяжело: ей подбрасывали сигареты в шкафчик и прятали пуанты.

Несмотря на трудности, Волочкова продолжала заниматься. Еще до окончания учебы она начала исполнять сольные партии в Мариинском театре, а в 1994 году окончила Академию русского балета имени Вагановой с отличием.

Филипп Киркоров

Как учились, выглядели звезды, певцы, актеры в школе. Фото: Вконтакте/fkirkorov

Филипп Киркоров окончил школу с золотой медалью. По словам певца, примерно в восьмом классе он узнал о такой награде и решил ее получить.

Одноклассник певца Максим Панов вспоминал в программе на федеральном канале, что они не только сидели за одной партой, но и жили по соседству. Их мамы тоже дружили.

«Я был более силен в точных науках, а он — в гуманитарных. Если бы не он, я русский не сдал бы», — рассказывал Панов.

В школе Киркоров носил форму, как и остальные ученики, зато за ее пределами мог появиться в модной одежде — например, в серебристом пуховике.

Кстати, Киркоров до сих пор дружит с Пановым.

Надежда Кадышева

Как учились, выглядели звезды, певцы, актеры в школе. Фото: Instagram*/kadyshevanadezda

Школьные годы Надежды Кадышевой были непростыми. Она рано потеряла мать, а после перемен в семье вместе с младшей сестрой Любовью оказалась в интернате в Бугульме.

Согласно официальной биографии певицы, в интернат ее отправили в возрасте десяти лет. Там сестры провели четыре года.

Учительница Екатерина Максимовна вспоминала будущую артистку как старательную и трудолюбивую девочку.

«Она была славной девчушкой. Очень трудолюбивая и очень боялась получить двойку!» — рассказывала педагог в интервью KP.RU.

В интернате Надежда участвовала в самодеятельности. По воспоминаниям учительницы, они с сестрой пели на праздниках, и их выступления радовали слушателей. Эти школьные концерты стали частью пути будущей солистки «Золотого кольца» к большой сцене.

Николай Басков

Как учились, выглядели звезды, певцы, актеры в школе. Фото: Instagram*/nikolaibaskov

Семья Николая Баскова часто переезжала из-за службы отца. С третьего по седьмой класс будущий певец учился в новосибирской школе № 186.

С Новосибирском связана история его школьной влюбленности. Баскову нравилась одноклассница Татьяна Булгакова, с которой он сидел за одной партой.

Учительница литературы Людмила Яковлева вспоминала, что голос будущего артиста постоянно звучал на переменах. Пение, по ее словам, помогало ему и в столкновениях со старшеклассниками: когда они начинали дразнить Колю, он невозмутимо запевал, и обидчики отставали.

Однажды за пение в коридоре Баскова вызвали к директору. По воспоминаниям Яковлевой, и этот разговор он сумел превратить в концерт.

Глюкоза

Как учились, выглядели звезды, певцы, актеры в школе. Фото: Вконтакте/glukozamusic

Школьные годы Натальи Ионовой, известной как Глюкоза, были далеки от образцовых. После девятого класса она перешла из обычной московской школы в вечернюю. Там за партами сидели не только подростки: по рассказу одного из учащихся, в седьмом классе занимался 36-летний мужчина, чей сын был семиклассником в другой школе.

За школьными трудностями стояло и непростое детство. В однои из интервью Ионова рассказывала, что родители выпивали и долго оставались без работы, а мама на несколько лет уходила от отца.

Воспитанием девочки в основном занималась бабушка — именно она, по словам певицы, продолжала любить и поддерживать внучку вопреки ее хулиганскому поведению.

Елизавета Арзамасова выглядела как Галина Сергеевна, но училась совсем не так

Как учились, выглядели звезды, певцы, актеры в школе. Фото: Instagram*/liza_arzamasova

Звезду «Папиных дочек» Елизавету Арзамасову зрители привыкли ассоциировать с отличницей Галиной Сергеевной. В жизни актрисе приходилось совмещать школьную программу со съемками и работой в театре.

В интервью 2010 года Арзамасова рассказывала о выпускных экзаменах после девятого класса. Она училась в московской школе с углубленным изучением французского языка, а наверстывать пропущенные занятия ей помогали репетиторы.

Особенно Лиза переживала перед математикой. Получив четверку, она вместе с мамой радовалась результату.

Готовиться к урокам актрисе приходилось в самых разных местах: в самолете, в лесу и прямо на съемочной площадке.

«Помню, на съемках сериала „Достоевский“, где я играла Софью Ковалевскую, уже в образе и наряде делала математику», — рассказывала она в интервью.

По словам мамы актрисы Юлии, даже поздно вечером по дороге со съемок Лиза могла созвониться с преподавателем, чтобы еще немного позаниматься перед экзаменом.

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