Помните фильм «Маска»? Как за 32 года изменились актеры культовой комедии

Фото: Кадр из фильма "Маска", режиссер Чак Рассел, 1994г.

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Кто сохранил форму, а кто постарел до неузнаваемости?

В середине 1990-х в американский прокат вышла «Маска» — комедийный супергеройский фильм, который мгновенно стал культовым. Снятый за скромные 18 миллионов долларов, он собрал по всему миру более 351 и на 32 года вперед определил судьбы своих главных актеров.

Для одних эта картина стала трамплином в большой кинематограф, для других — пиком карьеры, а для третьих, увы, последней яркой ролью. Как сложилась жизнь звезд «Маски» за три десятилетия — в материале 5-tv.ru.

Джим Керри — Стэнли Ипкисс / Маска

Кадр из фильма «Маска», режиссер Чак Рассел, 1994 г.; www.globallookpress.com/Lionel Guericolas

Тогда 32-летний канадский комик Джим Керри совершил невозможное: он выпустил три хита подряд — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маску» и «Тупой и еще тупее». Его невероятная пластика и умение перевоплощаться сделали картину идеальным бенефисом — создателям даже не пришлось часто прибегать к компьютерной графике, настолько органичен был сам актер.

За эту роль Керри получил номинацию на «Золотой глобус» как лучший актер в комедии или мюзикле.

В последующие десятилетия Керри закрепил статус одной из главных звезд Голливуда. Он блестяще перешел от чистого гротеска к драматическим ролям в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума», получал награды и неизменно оставался в центре внимания.

Однако к середине 2010-х артист все чаще заявлял о желании уйти от суеты. Он увлекся живописью, философией и стал вести довольно замкнутый образ жизни.

В апреле 2022-го Керри объявил о завершении актерской карьеры. Но, как часто бывает с громкими заявлениями, «пенсия» оказалась недолгой. Уже в 2024 году он вернулся на экраны в роли доктора Роботника в «Сонике 3» — и, по его собственному ироничному признанию, актеру понадобились деньги. Впрочем, сам Керри позже уточнил: называть это полноценным возвращением не стоит, он скорее предпочитает «силовые паузы».

В этом году случился курьезный случай, который всколыхнул интернет. На кинопремии «Сезар» во Франции Джим появился с длинными черными волосами и настолько изменившейся внешностью, что фанаты заподозрили неладное. В Сети всерьез обсуждали, не подменили ли актера двойником или клоном. Организаторам и публицисту Керри пришлось официально опровергать эти слухи.

Сегодня 64-летний Керри не торопится уходить из профессии окончательно. Он вновь открыт к переговорам о сиквеле «Гринча» и с оптимизмом смотрит на возможность возвращения к роли Стэнли Ипкисса. Его главное условие — сценарий должен быть достойным.

Кэмерон Диас — Тина Карлайл

Кадр из фильма «Маска», режиссер Чак Рассел, 1994 г.; www.globallookpress.com/Barbara Hine

«Маска» стала для Кэмерон Диас настоящим билетом в большой кинематограф. 21-летняя модель без единой актерской работы в послужном списке была утверждена на роль Тины Карлайл — и ее химия с Джимом Керри покорила зрителей. Дебют мгновенно сделал ее звездой.

За следующие два десятилетия Диас превратилась в одну из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Ее фильмография включает «Ангелы Чарли», «Ванильное небо» и озвучку принцессы Фионы в «Шреке».

В 2014-м, после трех комедий подряд, она объявила о завершении актерской карьеры, чтобы сосредоточиться на семье. Звезда вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, и у пары родились двое детей.

Поклонники уже не надеялись увидеть ее на экране. Но в прошлом году Диас вернулась — сначала в экшн-комедии «Back in Action» («Снова в деле») с Джейми Фоксом, а затем в фильме «Outcome»(«Последствия») с Киану Ривзом.

Что касается сиквела «Маски», Диас готова вернуться в любой момент — но только вместе с Керри.

«Если Джим согласится, я с первого дня следовала за ним в этом проекте», — заявляет 53-летняя актриса.

Питер Грин — Дориан Тайрелл

Кадр из фильма «Маска», режиссер Чак Рассел, 1994 г.; www.globallookpress.com/Debbie Van Story

Главный злодей «Маски» — мафиози Дориан Тайрелл — стал для Питера Грина одной из самых узнаваемых ролей, хотя актер и без того был известен по культовому «Криминальному чтиву» (сыграл того самого человека в подвале с Брюсом Уиллисом). После «Маски» Грин продолжил успешно сниматься в характерных ролях — он появлялся в «Тренировочном дне», сериалах «Тюрьма» и «Чикаго П. Д.».

К сожалению, в декабре 2025 года 60-летнего актера нашли мертвым в его квартире на Манхэттене. Причина смерти не разглашалась. Менеджер Грина Грегг Эдвардс назвал его «одним из величайших характерных актеров на планете».

На момент смерти Грин работал над документальным фильмом и готовился к съемкам независимого триллера с Микки Рурком.

Питер Ригерт — лейтенант Митч Келлавей

Кадр из фильма «Маска», режиссер Чак Рассел, 1994 г.; www.globallookpress.com/Brent Perniac

Питер Ригерт, сыгравший полицейского, который преследует Маску, и до ленты был опытным актером — его карьера началась с культовой комедии «Зверинец» еще в 1978 году. За три десятилетия после выхода фильма он снялся в десятках проектов, включая «Траффик», «Мы купили зоопарк», а также в сериалах «Клан Сопрано», «Хорошая жена» и «Наследники».

Сегодня 79-летний актер продолжает работать — в 2023 году он появился в сериале «Экстраполяции».

Джим Доуган — детектив Дойл

Кадр из фильма «Маска», режиссер Чак Рассел, 1994 г.; getty images

Напарник Ригерта по экрану, Джим Доуган, после «Маски» продолжил сниматься в эпизодических ролях — он озвучивал кота в «Стюарте Литтле» и появлялся в нескольких сериалах.

Однако к концу 2000-х актер решил сменить профессию. С 2009 года он работает учителем актерского мастерства и коммуникаций в престижной школе в Лос-Анджелесе.

Эми Ясбек — Пегги Брандт

Кадр из фильма «Маска», режиссер Чак Рассел, 1994 г.; www.globallookpress.com/AD

Эми Ясбек, сыгравшая репортершу, предавшую Стэнли, к моменту съемок уже была известна по «Красотке» и «Робин Гуде: Мужчинах в трико». В 2003 году трагически ушел из жизни ее муж, актер Джон Риттер. С тех пор Ясбек снимается редко, в основном в эпизодических ролях и камео.

В 2025 году ее заметили на публике, и она по-прежнему узнаваема по ролям 1990-х.

Ричард Джени — Чарли Шумакер

Кадр из фильма «Маска», режиссер Чак Рассел, 1994 г.; Dave LongendykeGlobe PhotosZUMAPRESS.com/legion-media

Лучший друг и сосед Стэнли — Чарли Шумакер — стал одной из самых ярких ролей в карьере комика Ричарда Джени.

В 2007 году актер ушел из жизни в возрасте 49 лет. Семья актера сообщила, что он покончил с собой из-за серьезных психических проблем.

Орестес Матасена — Нико

Кадр из фильма «Маска», режиссер Чак Рассел, 1994 г.; getty images

Актер кубинского происхождения, сыгравший босса мафии Нико, после «Маски» продолжал сниматься в эпизодических ролях в кино и сериалах, а также пробовал себя как сценарист и продюсер. В 2025 году ему исполнилось 83 года.