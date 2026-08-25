Слава устроила пьяное шоу на всю страну: как певица борется с демонами и проигрывает

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Друзей и фанатов певицы Славы беспокоит ее состояние. Как сама звезда объясняет срыв после пяти месяцев трезвости, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава в очередной раз сорвалась. Из-за чего она решила «развязать» после пяти месяцев трезвости? Почему друзья и поклонники боятся за ее здоровье и карьеру? К каким последствиям может привести «загул» звезды эстрады? Что говорят врачи? И чем закончился отпуск артистки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ой как я вчера *********** (напилась. — Прим. ред.), ребят… Шикарно. Ать», — делится знаменитость.

Отдых Славы на Алтае начинался безобидно. Певица наслаждалась красотами природы, дегустировала местную кухню, ходила в баню и расслаблялась. Но в какой-то момент призналась: ей очень скучно. Чтобы поднять настроение, звезда решила перейти к напиткам покрепче.

«Короче, как вы поняли, я выпила коньячку. Я так ******* (замечательно. — Прим. ред.) себя чувствую, господи, вы не представляете, как я ******* (отлично. — Прим. ред.) себя чувствую. Это не пропаганда, просто я ******* (отлично. — Прим. ред.) себя чувствую сама», — рассказывает артистка.

Последствия безудержного веселья не заставили себя ждать. Уже утром Слава снова вышла на связь и сообщила: чувствует себя кошмарно.

«У меня вообще, кстати, никогда не было похмелья. Много-много лет. Видимо, закалка в этом тоже имеет значение. А сейчас мне так ***** (плохо. — Прим. ред.). Конечно, пять с половиной месяцев не пить, а потом **** (раз. — Прим. ред.) — и запить», — говорит певица.

«Алкоголь приносит так называемый дешевый дофамин, дофамин в кредит, то есть гормон радости так называемый. Но почему в кредит, потому что весело веселье, тяжело похмелье», — объясняет нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.

Артистка никогда не скрывала любовь к спиртному. Когда Слава грустила, в ход шел алкоголь. После каждой ссоры с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким певица заглушала душевную боль очередным бокалом. А потом жаловалась на изменщика и предателя.

«Меня да, очень сильно все заколебало. Очень сильно. Я не люблю вранье, ложь близким людям. Я очень человек, который верит. Меня обманывали очень долгие-долгие годы», — заявляет Слава.

Но полгода назад певица призналась: привычный способ забыться больше не помогает и дает обратный эффект.

«Я искала разные пути спасения для себя, то есть это были и друзья-подруги, и спорт, и отдых, и алкоголь, который вообще не помог, кстати, то есть сделал еще хуже», — рассказывает звезда.

Слава делилась, что ее мучают эмоциональные качели. Радость сменялась депрессией. Смех — слезами. Раньше в таких случаях артистка шла в бар. Но в этот раз отправилась к психотерапевту.

«Это немножко приблизительно биполярка. Поэтому, если я сейчас начну вдруг на кого-то орать, это значит, другая Настя проснулась», — отмечает певица.

После начала терапии Слава заявила: с пагубной привычкой покончено. Больше никаких вечеринок до утра, только ЗОЖ и спорт. Но, по мнению специалистов, такое решение артистка приняла не сама. Эта мера была вынужденной.

«Антидепрессанты и алкоголь несовместимы. Могут быть острые психотические нарушения, может быть, еще более усугубится депрессия, может быть спутанность сознания, то есть вплоть до появления галлюцинаторных переживаний и, соответственно, какого-то острого психотического состояния», — уточняет нарколог Казанцев.

Терпения знаменитости хватило ненадолго. Во время отдыха на Алтае Слава призналась: эти пять с половиной месяцев казались ей вечностью.

«Минус трезвой жизни я сейчас расскажу. Как бы сказать? Вот просто жизнь — огромный длинный минус. Это уныло, это скучно, это неэнергично. Это неинтересно. И это, мне кажется, вообще не надо. Я в минусе», — признается артистка.

Подписчики волнуются: что, если срыв приведет к неприятным последствиям? Такое со Славой уже было. Она выкладывала видео «под градусом», откровенничала о личной жизни, резко высказывалась в адрес коллег, а потом жалела.

«Действительно, настроения у мамы бывают разные. Но она в принципе человек творческий, человек эмоциональный. С какой-то стороны каждая творческая личность от этого страдает», — отмечает дочь Славы Александра Морозова.

«Алкоголь действует как наркозное вещество. Оно отключает кору головного мозга, в частности префронтальную область лобной доли, где: хорошо, плохо, буду делать, не буду, интеллект и так далее. То есть принятие решения. Он его отключил и уже, соответственно, вот эти пьяные разговоры под запись, так сказать, высказывания претензий к этой жизни. И заканчивается это, к сожалению, тем, что человек деградирует постепенно», — объясняет Алексей Казанцев.

Эксперты считают: поведение звезды может отразиться не только на здоровье, но и на карьере. Когда Слава трезвеет, скандальные видео с ее страницы пропадают. Но интернет помнит все. Кто захочет сотрудничать с артисткой, которая не может держать себя в руках?

«Как продюсер я бы не допустил своего артиста, во-первых, в нетрезвом состоянии выйти на сцену, соответственно, к своему зрителю. Ты отрабатываешь, выходишь за сцену, едешь домой, в ресторан — неважно. И там делай все, что хочешь», — делится музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Знаете, на самом деле есть такое понятие, как терапевтический срыв. То есть иногда люди, которые борются с тем, чтобы не пить алкоголь, они иногда могут все-таки выпить алкоголь. И это в целом бывает такое, и это нормально», — уточняет Александра Морозова.

Уже через пару дней после «развязки» Славу бросило в другую крайность. Едва справившись с похмельем, певица приняла участие в спортивном челлендже на отжимание, равное количеству прожитых лет, который запустил Олег Газманов.

«Знаете ли, я тут тоже не лыком шита. Сколько там, 46… На этом закончено (на первом отжимании. — Прим. ред.)», — говорит певица.

Поклонники переживают за артистку. И надеются, что из отпуска Слава вернется не с больной головой, а наполненная энергией. И вместо странных роликов из кровати начнет записывать новые песни.