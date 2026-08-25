«Устала от плиты»: блюда-конструкторы, которые можно собрать за 10 минут и есть 3 дня
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anton Dobrea
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Для вкусного приема пищи не обязательно выделять несколько часов и тратить много денег.
Драгоценные часы отдыха прячутся за разрозненными продуктами в холодильнике. Достаточно разобраться, как быстро собирать из них вкусные завтраки, обеды, ужины — и свободное время появится из воздуха!
Блюда-конструкторы готовятся не дольше 10 минут, зато разнообразить меню способны на пару-тройку дней вперед. 5-tv.ru собрал целую подборку из таких!
Как собирать блюда за 10 минут
Чтобы система с конструктором завтрака, обеда и ужина действительно работала и экономила время, надо определить пищевые привычки семьи.
Большинство людей условно делятся на четыре категории: мясоеды, любители макарон и круп, приверженцы молочных продуктов, а также те, кто предпочитает овощи и фрукты. Существуют и более узкие предпочтения: например, «только рыба» или «только супы».
Итак, шаг первый — вспомнить эти особенности.
Шаг второй — найдите пересечения, общие блюда. Выписать список из 5-10 позиций, которые нравятся всем. Эти блюда станут основой меню.
Шаг третий — составить список любимых продуктов. Важно фиксировать именно продукты (курица, гречка, помидоры), а не готовые блюда.
Шаг четвертый — все систематизировать. Для каждого члена семьи можно завести персональный лист с любимыми продуктами и блюдами.
Например, в семье предпочтения могут распределиться так: муж любит мясо и соленья, жена предпочитает крупы и рыбу, дочь — овощи и тофу, а сыновья обожают макароны и куриные крылышки. Общими любимцами оказались борщ, куриные фрикадельки и запеченная картошка.
Секрет успеха — в правильной подготовке. Готовьте любимые блюда не в «одиночном», а в «семейном» объеме. Котлеты, рис, вареники, куриные грудки — все это прекрасно хранится в замороженном виде.
Базовые продукты-пазлы — крупы, макароны, запеченные овощи, мясо, сыр, вареные яйца — можно готовить сразу много, разделять на порции, подписывать и замораживать. А консервы, соусы, замороженные овощи и грибы станут помощниками. Эти запасы позволят собрать ужин за 10-15 минут.
Кстати, для серьезного перехода на систему заготовок можно купить вакууматор.
Конструкторы обеда и ужина за 10 минут с 5 вариантами сборки
Этот рецепт — идеальная иллюстрация системы. Смысл основных заготовок раскрывается, когда они оказываются в холодильнике одновременно — каждый раз получается новое блюдо.
Ингредиенты для основы:
- Рис готовый — 150 граммов;
- Макароны — 150 граммов;
- Курица готовая — отварная или запеченная (бульон тоже пригодится)— 120-150 граммов;
- Овощи запеченные (например, кабачки, перец, брокколи) — 100 граммов;
- Заправка на выбор: соевый соус, сметана с чесноком или оливковое масло с лимоном.
Базовое приготовление:
- Разогреть рис в сковороде с чайной ложкой воды под крышкой в течение двух минут.
- Разогреть курицу на соседнем участке сковороды или отдельно в микроволновой печи.
- Разогреть овощи на сухой сковороде минуту-две до появления легкой корочки.
- Выложить все компоненты в тарелку и полить выбранной заправкой.
Важное правило тут — разогревать ингредиенты отдельно. У каждого продукта своя текстура, и при совместном разогреве они превратятся в кашу. Холодный боул без разогрева — тоже рабочий вариант, особенно в летнюю жару.
Пять вариантов сборки на неделю:
Классический боул. Рис служит основой, сверху выложить курицу с паприкой, рядом — запеченные овощи. Полить столовой ложкой соевого соуса или сметаны.
Жареный рис с яйцом. Холодный рис обжарить на сильном огне в течение двух минут, разбить в него яйцо и перемешать. Добавить нарезанную курицу и горсть овощей. Блюдо готово за 8 минут.
Теплый салат. Разогреть на сковороде запеченные овощи и смешать их с курицей в горчичном маринаде. Рис не добавлять — это легкий вариант для тех дней, когда не хочется углеводов. Заправить оливковым маслом с лимоном.
Суп за пять минут. Залить запеченные овощи горячим куриным бульоном, довести до кипения, добавить ложку риса и нарезанную курицу. Часть супа можно пробить блендером для густоты.
Быстрая паста. Отварить пасту (спиральки или перья), смешать с разогретыми овощами и курицей. Добавить ложку сливочного масла и посыпать тертым твердым сыром.
Конструктор завтрака в микроволновке за пять минут на три дня вперед
Утром вполне можно поспать лишние полчаса, если сэкономить время на завтраке.
Шарлотка-пятиминутка
Этот рецепт спасает, когда по утрам хочется чего-то домашнего и сладкого к чаю.
Ингредиенты:
- Яблоки — 2 штуки;
- Яйцо куриное — 1 штука;
- Сахар — 2 столовые ложки;
- Мука пшеничная — 2 столовые ложки;
- Масло растительное — 1 столовая ложка;
- Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
- Корица молотая — по вкусу.
Приготовление:
- Яблоки вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками.
- В миске смешать яйцо, сахар и растительное масло. Взбить венчиком до однородности.
- Добавить муку и разрыхлитель, тщательно перемешать до исчезновения комочков. Вмешать нарезанные
- яблоки и корицу.
- Переложить тесто в смазанную маслом керамическую или стеклянную форму, пригодную для микроволновой печи.
- Готовить при максимальной мощности в течение трех-четырех минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
Печенье за пять минут
Простое печенье, которое можно приготовить даже без духовки, идеально подходит для быстрого завтрака к чаю.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 4 столовые ложки;
- Сахар — 2 столовые ложки;
- Яйцо — 1 штука;
- Масло сливочное — 50 граммов;
- Какао-порошок — 1 столовая ложка;
- Ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- Разрыхлитель — ½ чайной ложки.
Приготовление:
- Растопить сливочное масло в микроволновой печи;
- В миске смешать яйцо, сахар и ванильный сахар. Влить растопленное масло и перемешать;
- Добавить муку, какао и разрыхлитель. Замесить мягкое тесто. Если тесто липнет к рукам, добавить еще немного муки;
- Разделить тесто на небольшие шарики, слегка приплюснуть их и выложить на тарелку, застеленную пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга;
- Выпекать в микроволновой печи при максимальной мощности в течение 1,5-2 минут. Печенье должно слегка затвердеть по краям.
Не передержите, иначе оно станет жестким.
Сырники за пять минут
Этот рецепт — идеальный быстрый завтрак или полезный перекус, который собирается из двух основных ингредиентов.
Ингредиенты:
- Творог — 200 граммов;
- Яйцо куриное — 1 штука;
- Мука пшеничная или манная крупа — 1-2 столовые ложки;
- Сахар — по вкусу (1-2 чайные ложки);
- Масло растительное — для жарки;
- Соль — 1 щепотка.
Приготовление:
- В глубокой миске размять творог вилкой до однородной массы. Добавить яйцо, сахар и соль, тщательно перемешать.
- Всыпать муку или манную крупу и замесить творожное тесто. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам.
- Сформировать из теста небольшие шарики, слегка приплюснуть их, придавая форму сырников.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выложить сырники и обжаривать на среднем огне по 1,5-2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.
- Подавать со сметаной, сгущенным молоком или джемом.
Торт за пять минут, который можно есть еще три дня
Название говорит само за себя: бисквитный торт, который готовится в кружке и не требует сложных манипуляций.
Ингредиенты:
- Мука — 4 столовые ложки;
- Сахар — 4 столовые ложки;
- Какао — 2 столовые ложки;
- Яйцо — 1 штука;
- Молоко — 3 столовые ложки;
- Масло растительное — 3 столовые ложки;
- Разрыхлитель — ½ чайной ложки;
- Ванилин — на кончике ножа.
Для крема (по желанию):
- Сметана или йогурт — 2 столовые ложки;
- Сахарная пудра — по вкусу.
Приготовление:
- В большой кружке или керамической чашке смешать вилкой все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, разрыхлитель и ванилин.
- Добавить яйцо, молоко и растительное масло. Перемешивать до получения однородного гладкого теста без комочков.
- Поставить кружку в микроволновую печь и готовить на максимальной мощности 1,5-2 минуты. Тесто поднимется шапкой.
- Дать готовому бисквиту немного остыть. По желанию можно полить его кремом из сметаны, смешанной с сахарной пудрой, или просто подать с чаем.