«Устала от плиты»: блюда-конструкторы, которые можно собрать за 10 минут и есть 3 дня

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anton Dobrea

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Для вкусного приема пищи не обязательно выделять несколько часов и тратить много денег.

Драгоценные часы отдыха прячутся за разрозненными продуктами в холодильнике. Достаточно разобраться, как быстро собирать из них вкусные завтраки, обеды, ужины — и свободное время появится из воздуха!

Блюда-конструкторы готовятся не дольше 10 минут, зато разнообразить меню способны на пару-тройку дней вперед. 5-tv.ru собрал целую подборку из таких!

Как собирать блюда за 10 минут

Простые рецепты блюд: собрать за 10 минут, есть 3 дня. Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

Чтобы система с конструктором завтрака, обеда и ужина действительно работала и экономила время, надо определить пищевые привычки семьи.

Большинство людей условно делятся на четыре категории: мясоеды, любители макарон и круп, приверженцы молочных продуктов, а также те, кто предпочитает овощи и фрукты. Существуют и более узкие предпочтения: например, «только рыба» или «только супы».

Итак, шаг первый — вспомнить эти особенности.

Шаг второй — найдите пересечения, общие блюда. Выписать список из 5-10 позиций, которые нравятся всем. Эти блюда станут основой меню.

Шаг третий — составить список любимых продуктов. Важно фиксировать именно продукты (курица, гречка, помидоры), а не готовые блюда.

Шаг четвертый — все систематизировать. Для каждого члена семьи можно завести персональный лист с любимыми продуктами и блюдами.

Например, в семье предпочтения могут распределиться так: муж любит мясо и соленья, жена предпочитает крупы и рыбу, дочь — овощи и тофу, а сыновья обожают макароны и куриные крылышки. Общими любимцами оказались борщ, куриные фрикадельки и запеченная картошка.

Секрет успеха — в правильной подготовке. Готовьте любимые блюда не в «одиночном», а в «семейном» объеме. Котлеты, рис, вареники, куриные грудки — все это прекрасно хранится в замороженном виде.

Базовые продукты-пазлы — крупы, макароны, запеченные овощи, мясо, сыр, вареные яйца — можно готовить сразу много, разделять на порции, подписывать и замораживать. А консервы, соусы, замороженные овощи и грибы станут помощниками. Эти запасы позволят собрать ужин за 10-15 минут.

Кстати, для серьезного перехода на систему заготовок можно купить вакууматор.

Конструкторы обеда и ужина за 10 минут с 5 вариантами сборки

Простые рецепты блюд: собрать за 10 минут, есть 3 дня. Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

Этот рецепт — идеальная иллюстрация системы. Смысл основных заготовок раскрывается, когда они оказываются в холодильнике одновременно — каждый раз получается новое блюдо.

Ингредиенты для основы:

Рис готовый — 150 граммов;

Макароны — 150 граммов;

Курица готовая — отварная или запеченная (бульон тоже пригодится)— 120-150 граммов;

Овощи запеченные (например, кабачки, перец, брокколи) — 100 граммов;

Заправка на выбор: соевый соус, сметана с чесноком или оливковое масло с лимоном.

Базовое приготовление:

Разогреть рис в сковороде с чайной ложкой воды под крышкой в течение двух минут. Разогреть курицу на соседнем участке сковороды или отдельно в микроволновой печи. Разогреть овощи на сухой сковороде минуту-две до появления легкой корочки. Выложить все компоненты в тарелку и полить выбранной заправкой.

Важное правило тут — разогревать ингредиенты отдельно. У каждого продукта своя текстура, и при совместном разогреве они превратятся в кашу. Холодный боул без разогрева — тоже рабочий вариант, особенно в летнюю жару.

Пять вариантов сборки на неделю:

Классический боул. Рис служит основой, сверху выложить курицу с паприкой, рядом — запеченные овощи. Полить столовой ложкой соевого соуса или сметаны.

Жареный рис с яйцом. Холодный рис обжарить на сильном огне в течение двух минут, разбить в него яйцо и перемешать. Добавить нарезанную курицу и горсть овощей. Блюдо готово за 8 минут.

Теплый салат. Разогреть на сковороде запеченные овощи и смешать их с курицей в горчичном маринаде. Рис не добавлять — это легкий вариант для тех дней, когда не хочется углеводов. Заправить оливковым маслом с лимоном.

Суп за пять минут. Залить запеченные овощи горячим куриным бульоном, довести до кипения, добавить ложку риса и нарезанную курицу. Часть супа можно пробить блендером для густоты.

Быстрая паста. Отварить пасту (спиральки или перья), смешать с разогретыми овощами и курицей. Добавить ложку сливочного масла и посыпать тертым твердым сыром.

Конструктор завтрака в микроволновке за пять минут на три дня вперед

Простые рецепты блюд: собрать за 10 минут, есть 3 дня. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Viktorya Telmi

Утром вполне можно поспать лишние полчаса, если сэкономить время на завтраке.

Шарлотка-пятиминутка

Этот рецепт спасает, когда по утрам хочется чего-то домашнего и сладкого к чаю.

Ингредиенты:

Яблоки — 2 штуки;

Яйцо куриное — 1 штука;

Сахар — 2 столовые ложки;

Мука пшеничная — 2 столовые ложки;

Масло растительное — 1 столовая ложка;

Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

Корица молотая — по вкусу.

Приготовление:

Яблоки вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками. В миске смешать яйцо, сахар и растительное масло. Взбить венчиком до однородности. Добавить муку и разрыхлитель, тщательно перемешать до исчезновения комочков. Вмешать нарезанные яблоки и корицу. Переложить тесто в смазанную маслом керамическую или стеклянную форму, пригодную для микроволновой печи. Готовить при максимальной мощности в течение трех-четырех минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Печенье за пять минут

Простое печенье, которое можно приготовить даже без духовки, идеально подходит для быстрого завтрака к чаю.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 4 столовые ложки;

Сахар — 2 столовые ложки;

Яйцо — 1 штука;

Масло сливочное — 50 граммов;

Какао-порошок — 1 столовая ложка;

Ванильный сахар — 1 чайная ложка;

Разрыхлитель — ½ чайной ложки.

Приготовление:

Растопить сливочное масло в микроволновой печи; В миске смешать яйцо, сахар и ванильный сахар. Влить растопленное масло и перемешать; Добавить муку, какао и разрыхлитель. Замесить мягкое тесто. Если тесто липнет к рукам, добавить еще немного муки; Разделить тесто на небольшие шарики, слегка приплюснуть их и выложить на тарелку, застеленную пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга; Выпекать в микроволновой печи при максимальной мощности в течение 1,5-2 минут. Печенье должно слегка затвердеть по краям.

Не передержите, иначе оно станет жестким.

Сырники за пять минут

Этот рецепт — идеальный быстрый завтрак или полезный перекус, который собирается из двух основных ингредиентов.

Ингредиенты:

Творог — 200 граммов;

Яйцо куриное — 1 штука;

Мука пшеничная или манная крупа — 1-2 столовые ложки;

Сахар — по вкусу (1-2 чайные ложки);

Масло растительное — для жарки;

Соль — 1 щепотка.

Приготовление:

В глубокой миске размять творог вилкой до однородной массы. Добавить яйцо, сахар и соль, тщательно перемешать. Всыпать муку или манную крупу и замесить творожное тесто. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформировать из теста небольшие шарики, слегка приплюснуть их, придавая форму сырников. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить сырники и обжаривать на среднем огне по 1,5-2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Подавать со сметаной, сгущенным молоком или джемом.

Торт за пять минут, который можно есть еще три дня

Простые рецепты блюд: собрать за 10 минут, есть 3 дня. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Название говорит само за себя: бисквитный торт, который готовится в кружке и не требует сложных манипуляций.

Ингредиенты:

Мука — 4 столовые ложки;

Сахар — 4 столовые ложки;

Какао — 2 столовые ложки;

Яйцо — 1 штука;

Молоко — 3 столовые ложки;

Масло растительное — 3 столовые ложки;

Разрыхлитель — ½ чайной ложки;

Ванилин — на кончике ножа.

Для крема (по желанию):

Сметана или йогурт — 2 столовые ложки;

Сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление: