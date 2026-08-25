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Несколько событий оказались в центре внимания людей из разных уголков планеты. Какое из них вызвало возмущения среди фанатов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звездные новости, которые обсуждает весь мир. Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике. Криштиану Роналду, наконец, женился. Почему он откладывал это событие целых десять лет? Из-за чего в очередной раз поссорились Брэд Питт и Анджелина Джоли? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Есть уникальный спортсмен — Криштиану Роналду. В свои 40 лет выглядит безумно. Они как будто инопланетяне какие-то», — говорит спортивный журналист Андрей Тупиков.

Один из самых богатых футболистов мира женился на продавщице из магазина одежды. Его состояние насчитывает полтора миллиарда долларов. СМИ пестрят заголовками о «свадьбе века».

«Главное, чтобы была настоящая, искренняя любовь. И неважно, где они работают. Он тогда уже был популярным футболистом, миллионером, миллиардером. Она простая девчонка, красивая. Это ж круто, что люди смотрят не только на тех, кто с ними на равном уровне по статусу», — отмечает певец Александр Круг.

«Тут неважно, где они познакомились. Эта история притягивает большое количество зрителей к ней за счет вот этого социального неравенства», — подчеркивает общественный обозреватель Анжела Аганина.

Пара вместе уже десять лет. Воспитывает пятерых детей: двоих общих и троих от суррогатной матери. Но предложение руки и сердца Джорджина Родригес получила только в прошлом году. На кольцо Роналду не поскупился. Роскошное украшение с бриллиантом в 30 каратов эксперты оценили в пять миллионов долларов. Это почти полмиллиарда рублей.

«Роналду вообще балует свою супругу каким-то невероятным количеством драгоценностей. И кольцо было, которое потрясло, наверное, всех», — говорит общественный обозреватель Аганина.

Поклонники не сомневались: свадьба тоже будет шикарной. Ходили слухи, что торжество пройдет 8 августа на Мадейре, где вырос спортсмен. В назначенный день тысячи фанатов собрались в родном городе Криштиану Фуншале. Но вместо Роналду и Джорджины из собора вышли совсем другие молодожены.

«Медийно ребята сделали очень классный и интересный ход. Сами расписались 11-го числа без объективов телекамер», — уточняет Анжела Аганина.

Футболист и его возлюбленная всех удивили: скромно расписались в гостиной своего особняка в Португалии. Никаких звездных гостей, только дети и родственники.

«Я хочу чего-то личного, с моим партнером и нашими детьми, дома. Потому что замки, дома, острова, лошади, машины — все это у нас под рукой каждый день. Но что-то интимное для нас более необычно», — заявляет жена футболиста Джорджина Родригес.

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур тоже вышла замуж дома. Таллула и музыкант Джастин Эйси устроили церемонию на заднем дворе семейного ранчо в Айдахо. Отец хоть и был на венчании, но довести невесту до алтаря не смог. И, скорее всего, даже не понимал, где находится. Несколько лет назад легендарному «крепкому орешку» поставили диагноз: лобно-височная деменция.

«Сначала у него нарушается память, он забывает, куда положил часы, очки, ручку, куда положил пульт от телевизора. Потом постепенно память ухудшается, ухудшается, люди теряют ориентацию, перестают коммуницировать, люди перестают видеть своих родственников, нарушается способность к самообслуживанию», — объясняет невролог Максим Сутормин.

Многих возмутило, что родные Брюса привели тяжелобольного актера на праздник. Хотел бы сам герой боевиков представать перед друзьями и поклонниками в таком виде? Но бывшая жена Деми Мур уверена: таким образом близкие, наоборот, помогают ему окончательно не замкнуться в себе.

«Теперь, когда он болен, она оказывает ему эмоциональную помощь. Она всегда рядом, дети рядом. Это вызывает уважение», — отмечает поклонница Брюса Уиллиса София Кленштейн.

Другая звездная пара даже через десять лет после развода продолжает выяснять отношения. Анджелина Джоли осудила Брэда Питта за то, что он снова начал употреблять алкоголь. Назвала его жалким. И добавила: очень сомневается, что тот смог победить своих внутренних демонов.

«Анджелину можно понять как мать, как женщину. Конечно, когда она имеет такую большую социальную ответственность, как шестеро детей, и бывший муж запил, естественно, ее эта проблема волнует», — подчеркивает общественный обозреватель Анжела Аганина.

В свое время именно зависимость Брэда Джоли назвала главной причиной их расставания. Питт, в свою очередь, заявил, что отношения с одной из самых красивых женщин планеты довели его до алкоголизма и нервного срыва. Недавно актер признался: на восстановление душевного равновесия и борьбу с пагубным пристрастием у него ушло семь лет. И теперь, когда Брэд понял, что может контролировать свои слабости, он снова начал выпивать. Но более сдержанно, чем раньше.

«Пару раз я был слишком самоуверен, подумал: нет, это мне не на пользу. Не в больших количествах. Много я выпить не могу», — делится Брэд Питт.

Пока Голливуд обсуждает очередную перепалку звезд, в России — грандиозный концерт в честь 25-летия группы «Звери». Выступление коллектива прошло в «Лужниках» и стало прощальным аккордом рок-музыкантов.

«Группа „Звери“ устала. Четверть века выходить на сцену — это здоровье должно быть лошадиное. Конечно, настал тот период, и возраст уже не шестнадцать, обратите внимание. Поверьте, два с половиной часа побегать по сцене с электрогитарами — это совсем не просто, как может показаться, потому что уже спина побаливает, ноги побаливают. Роман бережет свое здоровье и правильно делает, потому что нам он нужен здоровым, крепким, энергичным, талантливым. Таким, каким мы, поклонники, привыкли его видеть», — заявляет светский журналист Роман Миров.

В конце выступления фанатов ждал драматический момент. Рома Зверь сообщил, что группа уходит в творческий отпуск. И когда оттуда вернется, неизвестно. И новых альбомов не будет.

«Торжественно хочу объявить, что дискография группы „Звери“ закончилась официально. Последний альбом вышел в 2024 году. Хочу сказать всем спасибо, всем, кто принимал участие в записи. Всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое», — сказал основатель группы «Звери».

Поклонники расстроены, но понимают: артисту нужно время на переосмысление. Фанаты готовы ждать возвращения Ромы.